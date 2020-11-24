30 вещей, которые поменяют вашу жизнь к лучшему Каждый из нас хоть однажды мечтал о том, чтобы изме

Каждый из нас хоть однажды мечтал о том, чтобы изменить свою жизнь. А кто-то думает об этом так часто, что это уже стало привычкой. Что же мешает нам сделать первые шаги прямо сейчас? Иногда мы просто не знаем с чего начать.



Публикуем советы известного блогера Марка Чернова, которые вас вдохновят и наметят путь к совершенствованию.







1. Начните проводить время с правильными людьми. К ним относятся люди, с которыми вам приятно общаться, которые любят и ценят вас и вдохновляют на перемены к лучшему. С такими людьми вы чувствуете тягу к жизни, они не только принимают вас таким, какой вы есть, они безоговорочно поддерживают ваши стремления стать лучше.



2. Не бойтесь столкнуться со своими проблемами. Человека характеризуют не его проблемы, а то, как он реагирует на них, и как с ними справляется. Трудности никуда не исчезнут до тех пор, пока вы не начнете действовать. Решайте проблемы по мере сил, двигаясь маленькими шагами, это гораздо лучше, чем не делать ничего вообще.



3. Будьте честны с собой во всем. Будьте честны: как насчет того, что правильно, так и того, что нужно изменить. Признайтесь себе в том, чего хотите достичь и кем хотите стать. Следуйте этому правилу во всех сферах жизни. В конечном итоге, вы и есть единственный человек, на которого всегда можете рассчитывать.

Ищите в душе всю правду о себе, это поможет осознать, кем вы являетесь в данный момент, кем хотите стать и как этого достичь.4. Поставьте собственное счастье на первое место. Ваши потребности очень важны. Вы вредите самому себе, когда перестаете ценить свои нужды, не ухаживаете за собой и не отстаиваете свои права. Запомните, что вполне возможно удовлетворять собственные потребности и, одновременно, заботиться об окружающих людях. Когда ваши личные интересы удовлетворены, вам гораздо проще помогать тем, кто в вас нуждается.5. Будьте собой и гордитесь этим. Не пытайтесь быть кем-то другим — так вы рискуете потерять себя. Примите свою индивидуальность, вместе с идеями, силами и красотой , которых нет больше ни у кого. Станьте лучшей версией себя — тем, кем вы себя ощущаете.6. Живите настоящим, замечая каждый момент. То, что происходит прямо сейчас — и есть жизнь. Это чудо — то, в чем вы можете быть уверены. Перестаньте думать о том, как хорошо будет в будущем. Не думайте о том, что случилось или могло случиться в прошлом. Учитесь жить здесь и сейчас, цените красоту этого мира.7. Цените уроки, которые извлекли из своих ошибок. Ошибки свойственны всем, благодаря им мы развиваемся. Если вы не допускаете ошибок — значит вы прилагаете недостаточно усилий и ничему не учитесь. Рискуйте, спотыкайтесь , падайте, но затем вставайте и пробуйте снова. Толкая себя вперед, вы учитесь, растете и становитесь лучше. К лучшим достижениям часто ведет длинная дорога из неудач.8. Будьте вежливы с собой. Если бы у вас был друг, который говорил с вами также, как вы иногда позволяете говорить с самим собой в мыслях, как долго вы терпели бы такое отношение? То, как вы относитесь к себе, определяет отношение к вам других людей. Если вы не любите себя, никто не будет этого делать.9. Цените то, что у вас уже есть. Многие люди думают, что станут счастливее, когда достигнут определенного уровня жизни, оглядываясь на других людей: начальника с отдельным кабинетом, приятеля вашего друга, у которого есть особняк на пляже и т. д. Но так можно всю жизнь проработать, не имея возможности просто остановиться и насладиться тем, что у вас уже есть. Поэтому утром после пробуждения уделяйте немного времени осознанию того, где вы сейчас и чего достигли.10. Начните создавать свое счастье . Если вы ждете, что кто-то сделает вас счастливым, вы заблуждаетесь. Вы сами способны стать тем, кто изменит этот мир. Будьте счастливы сейчас, и пусть позитивный настрой откроет вам путь в завтрашний день. Счастье часто находят там, где его ищут.11. Дайте шанс своим мечтам и идеям. В жизни часто недостаточно получить свой шанс, важно его использовать. Вы не можете быть на 100% уверены, что у вас получится, но, если ничего не делать, то абсолютно точно ничего не выйдет. Нужно просто попробовать: вы либо преуспеете, либо получите важный урок. В любом случае — вы в выигрыше.12. Поверьте, что вы готовы к следующему шагу. Вы готовы! Подумайте об этом. Прямо сейчас у вас есть все, что вам нужно, чтобы сделать, пусть маленький, но реальный шаг вперед. Не упускайте свои возможности и принимайте вызовы — это поможет вам развиваться.13. Заводите новые знакомства. Вступайте в отношения с надежными и честными людьми. Дружите с теми, кем можете гордится, кого вы уважаете, людьми, которые проявляют любовь и уважение к вам и отвечают взаимностью на вашу доброту и готовность помочь. Оценивайте окружающих по поступкам, ведь зачастую они гораздо важнее слов.14. Дайте шанс новым людям, которых встречаете. Как ни жаль, но невозможно сохранить дружбу со всеми своими друзьями. Люди и их приоритеты меняются. Старые связи угасают , но взамен приходят новые. Отпускайте старые отношения, которые изжили себя, и дайте шанс новым знакомствам. Принимайте новые взаимоотношения и будьте готовы как к трудностям, так и к судьбоносным встречам, способным перевернуть вашу жизнь.15. Соревнуйтесь с самим собой. Вас могут вдохновлять другие люди, вы можете учиться у них, но соревноваться с ними бесполезно. Единственный человек, с которым это следует делать — это ты сам. Поставьте перед собой цель побить собственные рекорды — только так вы станете лучше, чем сейчас.16. Радуйтесь победам других людей. Замечайте достижения других людей и хвалите их за это. Осознание того, что вас окружают удивительные люди, делает вашу жизнь более продуктивной, полной и умиротворенной. Радуйтесь за тех, кто добивается успехов и отмечайте их победы. Рано или поздно, эти люди тоже начнут радоваться за вас.17. Старайтесь находить хорошее даже в сложных ситуациях. Когда становится тяжело и вы чувствуете себя подавленным, глубоко вздохните и ищите хоть небольшой лучик надежды. Напомните себе, что, пережив трудные времена, вы станете сильнее. Помните о своих благах и победах, о том, что у вас есть, а не о том, чего не хватает.18. Начните прощать как себя, так и других. Порой наши действия и действия других людей могут больно ранить. Испытывать боль — это нормально, но иногда она длится слишком долго. Мы снова и снова переживаем эту боль, и никак не можем отпустить. Помочь может только прощение. Это не значит, что нужно забыть прошлое, это значит — отпустить эту боль, извлечь для себя урок и двигаться дальше.19. Помогайте окружающим людям. Заботьтесь о людях, помогайте им советом, если знаете, как лучше поступить. Чем больше вы будете им помогать, тем охотнее люди помогут вам. Любовь и доброта обязательно вернутся.20. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Вы можете обсуждать свои идеи с близкими, но доверяйте своей интуиции. Будьте честны с собой, говорите и поступайте так, как считаете нужным. Следуйте зову сердца.21. Следите за уровнем стресса и делайте перерывы. Сбавьте темп. Глубоко вздохните. Позвольте себе паузу, обдумайте ситуацию и двигайтесь вперед со свежими мыслями. Короткие перерывы помогут восстановить ясность ума, и понять, все ли ваши действия были направлены на достижение целей.22. Научитесь замечать прекрасное в маленьких событиях. Вместо того , чтобы жить в ожидании крупных событий — свадьбы, рождения детей, повышения, выигрыша в лотерее — находите радость в событиях, которые происходят каждый день. Чашка ароматного кофе с утра, великолепный вкус домашнего ужина, радость от того, что вы просто держите за руку любимого человека — замечайте такие маленькие моменты, и жизнь изменится в лучшую сторону.23. Научитесь принимать вещи, даже когда они несовершенны. Помните: «Лучшее — враг хорошего». Для тех, кто хочет изменить мир и себя к лучшему, очень сложно принимать вещи, такими как они есть. Иногда лучше принять этот мир и людей в нем такими, как они есть, чем стремиться к недостижимому идеалу. Это не значит, что нужно вести посредственную жизнь, стоит лишь научиться принимать вещи, даже когда они несовершенны.24. Двигайтесь к своим целям каждый день. Даже путешествие длиной в тысячу километров начинается с одного шага. О чем бы вы не мечтали, продвигайтесь к цели небольшими осознанными шагами каждый день. Многие задумываются о том, что хотели бы следовать своему призванию, но лишь некоторые предпринимают реальные действия. Под действиями понимаются постоянные шаги, постепенно приближающие вас к цели.25. Будьте открыты в своих чувствах. Если вам плохо, дайте себе время, чтобы пережить это. Но будьте более открыты, поделитесь переживаниями с близкими. Расскажите им всю правду о своих чувствах, пусть они вас выслушают. Выпустите свои переживания, и это станет шагом к обретению душевного равновесия.26. Возьмите на себя полную ответственность за свою жизнь. Признавайте свои действия и ошибки и старайтесь делать шаги, чтобы исправить все к лучшему. Либо вы возьмете ответственность за свою жизнь на себя, либо это сделает кто-то другой. Вы — единственный человек, который способен контролировать свою жизнь. Это не всегда легко, но если этого не сделать, ваша жизнь превратиться в простое существование.27. Активно поддерживайте наиболее важные отношения. Почаще говорите тем, кого вы любите, как много они значат для вас. Это наполнит вашу жизнь искренней радостью. Вы не можете много значить для всех, но можете быть важны нескольким людям. Решите для себя, кто эти люди, и относитесь к ним, как к наивысшей ценности. Помните, у вас не должно быть определенного количества друзей, нужны лишь те, в ком вы уверены.28. Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать. Вы не способны изменить все, но можете изменить хоть что-то. Если вы тратите свое время, талант и эмоциональную энергию на то, что вам неподвластно, рано или поздно это приведет к разочарованию и страданиям. Вложите свои силы в то, что можете изменить, и делайте это прямо сейчас.29. Верьте в то, что все получится. Вы должны верить в то, что можете сделать что-то, еще до того, как начнете действовать. Чтобы преодолеть негативные мысли и эмоции, нужно вызвать более сильные и мощные положительные. Прислушайтесь к себе, и замените плохие мысли на хорошие. Вы не можете контролировать все, что с вами происходит, но вы можете контролировать свою реакцию. Будете ли вы счастливы или нет зависит от того, на чем вы концентрируетесь.30. Осознайте насколько вы богаты прямо сейчас. Даже когда вам приходится тяжело, важно осознавать, что в целом все не так плохо. Вы не легли спать голодным, у вас есть крыша над головой. У вас всегда есть чистая питьевая вода, вы умеете читать, и у вас есть доступ в интернет. Для кого-то все это — невероятное богатство . Старайтесь ценить то, что уже имеете.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)