Почему картину за 17 миллионов называют самой несчастливой в мире

Несчастная картина, украденная в третий раз. Франс Хальс, «Два смеющихся мальчика с кружкой пива».

Портрет Франса Хальса.

Франс Хальс, Цыганка, 1628 год.

Евангелист Лука.

Евангелист Матфей.

Евангелист Марк.

Портрет Рене Декарта кисти Франса Хальса.

Невероятно ценная картина 17 века голландского мастера Франса Хальса, которая, как считается , стоит более 17 миллионов долларов, была украдена… в третий раз! Это произошло в музее Нидерландов. Полиция в растерянности. Ведь полотно крадут уже в третий раз за последние тридцать лет! Как же ворам удалось столь дерзкое преступление?Преступники ворвались в музей Hofje van Mevrouw van Aerden примерно в 3.30 утра, в прошлую среду. Целью воров была дорогущая картина фламандского художника «Два смеющихся мальчика с кружкой пива» (1626 год). Злоумышленники проникли в помещение музея через заднюю дверь. Сигнализация, конечно, сработала, но к тому моменту, как приехала полиция, никого на месте уже не было.Ещё в 1988 году картина Хальса была нагло похищена вместе с картиной Якоба ван Рейсдала «Вид на лес с цветущей бузиной» (также 17 век). Затем, спустя двадцать три года история повторилась и те же картины украли во второй раз. На то, чтобы вернуть украденные произведения искусства в первый раз, потребовалось три года. Во второй раз полиции удалось это сделать за шесть месяцев. http://funhere.ru/? p=15800 Хальс Франс (Hals Frans) (1582–1666), знаменитый голландский живописец. Его полотна очень ценятся коллекционерами и стоят невероятно дорого. Учился будущий мастер в 1600–1603 годах у Карела ван Мандера и работал в Харлеме. Прославился художник своими портретами, жанровыми сценами и образами евангелистов. Полотнам Халса свойственны тёплые тона колорита, чёткая моделировка форм с помощью плотных мазков.Франс Хальс — яркий представитель так называемого «золотого века» голландской живописи, который пришёлся на 17 век. Художник был современников таких мастеров кисти, как Рембрандт и Ян Вермеер. Авторству живописца принадлежит наверное самый известный портрет французского философа Рене Декарта. Ван Гог утверждал, что на картинах Франса Хальса можно распознать двадцать семь оттенков чёрного цвета.Официальное заявление полиции сообщает о том, что расследование началось и будет сделано всё возможное, чтобы вернуть украденное произведение искусства. Мэр города, Сьорс Фрохлих говорит: «Это очень грустная новость . Надеемся, что полотно в ближайшее время вернется в музей». По его словам, расследованием похищения занимается огромная группа полицейских.Кража была совершена, несмотря на то, что после предыдущей безопасность в музее Хофье ван Мевроу ван Аерден была многократно усилена. Посетителей, желающих увидеть самые дорогие работы заведения, сопровождал сотрудник. Но полиция опоздала, хоть и сработала сигнализация. Поскольку музей всё ещё закрыт на карантин, преступники увидели удачную возможность совершить налёт в столь ранний час и успешно воспользовались ею.Голландский частный детектив, Артур Брэнд , которого называют «Индиана Джонс» в мире искусства, говорит: «Многие музеи во время карантина терпят ужасные убытки и это вынуждает их сокращать расходы на безопасность. Воры воспринимают теперь кражу из музея, как безобидную прогулку за пирожными». За свою карьеру Брэнд спас украденную картину Пикассо, сборник персидской поэзии 15-го века, потерянное кольцо дружбы Оскара Уайльда и другие выдающиеся предметы искусства. Детектив утверждает, что данное полотно было похищено по заказу.Картина Хальса, которую украли была написана им в 1626 году. Ценность её составляет по различным оценкам экспертов, более 17 миллионов долларов. В музее отказались комментировать происшествие. Полиция пока не обладает какими-либо уликами, указывающими на след дерзких преступников. Местонахождение полотна Хальса на данный момент неизвестно.В Нидерландах это уже вторая громкая кража за последний год. В март е было украдено полотно Винсента Ван Гога «Весенний сад, пасторский сад в Нюэнен весной». Да и третий случай похищения одной и той же картины в мире искусства — это не рекорд. «Портрет Якоба де Гейна III», написанный Рембрандтом в 1632 году, похищали четыре раза, а «Гентский алтарь», завершённый Яном и Хубертом ван Эйками в 1432 году, — шесть (по другим данным, семь) раз.«Два смеющихся мальчика с кружкой пива» некоторые учёные считают частью серии картин, в которой художник исследовал пять чувств. Эта картина могла бы представлять зрение, поскольку субъект смотрит в свою кружку, а его компаньон заглядывает ему через плечо.Полиции предстоит сложная работа. Хотя история складывается не всегда удачно, но улики имеют свойство находиться. С полотном Ван Гога, украденным весной у правоохранителей уже зацепки есть. Остаётся надеяться, что оба величайших произведения искусства вернутся на свои законные места в музеях , а преступники понесут достойное наказание.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: