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Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Знаменитый итальянский бренд Bulgari выпустил уникальную коллекцию ювелирных часов, которая посвящена райским садам. Они необычны не только по технике исполнения и дизайну, но и по сюжету. На небольших циферблатах ювелирам и часовщика удалось поместить миниатюрные картины из драгоценных камней, золота и эмали.

Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

В жанре Métiers d’Art


Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

В последние годы в ювелирном и часовом мире наблюдается одна очень яркая тенденция – один за другим именитые бренды создают изделия в стиле Métiers d’Art, что дословно переводится, как ремесленное искусство. При изготовлении таких часов используют древние ювелирные техники и секреты, которые держатся мастерами в строжайшем секрете. Обычно этим занимаются лучшие ювелиры, и над одним экземпляром могут трудиться от 10 до 30 человек.

Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Драгоценные сады


Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Новая коллекция часов Bulgari носит название I Giardini di Bvlgari, что в переводе звучит, как Сады Булгари. Всё потому, что мастера компании вдохновлялись волшебными, спокойными и безмятежными садами. Например, модели с изображением лебедя являются олицетворением парковых зон итальянской коммуны Лариано. Остальные модели часов ассоциируются с морским, ночным и тропическим садами.

Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Древние техники


Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Для создания замысловатых рисунков на циферблатах часов, были применены старые ювелирные техники.
Тонкие завитки и засечки создавали при помощи резьбы по золоту. Драгоценные россыпи получились благодаря микромозаике из драгоценных самоцветов разных оттенков. Нельзя не упомянуть и о перламутровой инкрустации, живописной миниатюре эмалью, и технике Champlevé, когда на изделии делаются специальные выемки, которые потом заполняются стекловидной эмалью.

Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Некоторые детали пришлось долго и поэтапно обжигать, соблюдая разные температурные режимы для того, чтобы создать высокохудожественный эффект на циферблатах. Например, так поступили с часами, где красуется лебедь, чтобы его оперение плавно переходило из одного оттенка в другой.

Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

Механические сердца и драгоценная одежда


Часы I Giardini di Bvlgari оснащены калибром BVL 263 с механическим подзаводом. Их запас хода рассчитан на 67 часов. Ремешки изделий выполнены из кожи аллигатора в разных цветовых оттенках, а на золотых циферблатах красуются рубеллиты, бриллианты, кораллы, перламутр, бирюза и авантюрин.

Ювелирные сады на новых циферблатах Bulgari

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