Что нельзя делать, когда жаришь картофель: дельные советы, чтобы не испортить блюдо

Желательно, чтобы картофель был гладкий, одного сорта и размера / Фото: modamix.net

Очищенный картофель рекомендуется замочить в воде, чтобы удалить излишек крахмала / Фото: shnyagi.net

Нарезанные ломтики должны быть одного размера, так картошка прожарится равномерно / Фото: fort.crimea.com

Как лучше жарить на сковороде картошку

Жарить картошку лучше всего на чугунной сковороде с добавлением растительного масла / Фото: berkem.ru

Хрустящая корочка образуется быстрее, если картофель выложить в один слой / Фото: cookorama.com.ua

Нельзя часто переворачивать картофель, иначе он не подрумянится / Фото: cookorama.com.ua

Не следует солить картошку в начале процесса ее приготовления, лучше сделать это в самом конце / Фото: yaplakal.com

Придерживайтесь рекомендаций и наслаждайтесь вкусной жареной картошечкой с хрустящей корочкой / Фото: mir-da.ru