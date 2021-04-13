Что нельзя делать, когда жаришь картофель: дельные советы, чтобы не испортить блюдо

Жареная картошечка – это очень вкусное и любимое многими блюдо. Но часто мы сталкиваемся с тем, что она прилипает к сковороде, подгорает, не подрумянивается. Избежать таких неприятных моментов можно, достаточно знать, что нельзя делать в процессе приготовления блюда.
Желательно, чтобы картофель был гладкий, одного сорта и размера / Фото: modamix.net
Прежде всего следует правильно выбрать картофель. Желательно, чтобы он был гладкий, одного сорта, твердый и имел одинаковый размер. Тогда прожариваться он будет равномерно.
Очищенный картофель рекомендуется замочить в воде, чтобы удалить излишек крахмала / Фото: shnyagi.net
Картофель в очищенном виде необходимо сначала замочить. Так уйдет излишек крахмала. Лучше всего замочить его на ночь или, на худой конец, часа на два. Но даже если у вас в запасе всего час, то и это уже хорошо. В случае, когда время поджимает, нужно в любом случае промыть под холодной водой уже нарезанный овощ, а затем ломтики подсушить при помощи бумажных полотенец.
Нарезанные ломтики должны быть одного размера, так картошка прожарится равномерно / Фото: fort.crimea.com
Размер ломтиков, как и их форма, значения не имеют. Здесь важно только, чтобы они были одинаковые по толщине. От этого зависит, сколько по времени картофель будет жариться. Чем ломтики толще, тем больше времени для жарки понадобится.
Как лучше жарить на сковороде картошку
Жарить картошку лучше всего на чугунной сковороде с добавлением растительного масла / Фото: berkem.ru
Лучшим решением станет выбор в пользу стальной или чугунной сковородки и обязательно с достаточно толстым дном. Если хотите, чтобы блюдо было максимально полезным, то жарить рекомендуется на рафинированном подсолнечном масле, но намного вкуснее получается, когда картофель жарится на смальце или сале. Тут уж решать каждому индивидуально.
Хрустящая корочка образуется быстрее, если картофель выложить в один слой / Фото: cookorama.com.ua
Для того, чтобы картошечка была румяной, ее нужно класть на сковороду в уже разогретое растительное масло или жир. Хрустящая красивая корочка образуется, если на сковороде будет один слой картофеля.
Нельзя часто переворачивать картофель, иначе он не подрумянится / Фото: cookorama.com.ua
Во время жарки нельзя слишком часто переворачивать картофель. В этом случае он не подрумянится. Если же делать это редко, тогда картофель прихватится к сковороде и подгорит. С какой периодичностью его необходимо перемешивать, вы поймете в процессе приготовления блюда.
Не следует солить картошку в начале процесса ее приготовления, лучше сделать это в самом конце / Фото: yaplakal.com
Картофель не следует солить сразу, как выложили его на сковороду. Лучше сделать это перед самой готовностью, в противном случае картошечка будет не очень вкусной и красивой из-за выделенной ею влаги.
Придерживайтесь рекомендаций и наслаждайтесь вкусной жареной картошечкой с хрустящей корочкой / Фото: mir-da.ru
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