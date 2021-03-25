7 продуктов, которые хозяйки готовят неправильно, а потом жалуются, что блюдо не получилось

Даже если вы любите кулинарию всем сердцем и часто экспериментируете на кухне, то все равно на подсознательном уровне готовите некоторые продукты в соответствии со сложившимися стереотипами. А что если это не неправильно? Novate.ru рассказывает о самых распространенных ошибках, которые повара допускают в процессе приготовления блюд, лишая их полезных свойств.
1. Кальмары
Фаршированные кальмары могут стать украшением стола. / Фото: mrokprf.ru
Если вы являетесь фанатом морепродуктов, то наверняка знаете, что кальмары нужно ошпаривать кипятком или варить в горячей воде около минуты. В противном случае они станут резиновыми и их невозможно будет есть. Однако здесь есть один секрет: если вы не уследили за временем и все-таки переварили кальмары, то продолжайте их готовить 30-40 минут. За полчаса морепродукты впитают в себя бульон, увеличатся в размерах, станут мягкими и нежными.
2. Гречка
Гречка с молоком вредит желудку. / Фото: mrokprf.ru
В состав гречки входит огромное количество полезных веществ и витаминов, которые необходимы организму для нормальной жизнедеятельности. Однако если варить крупу на молоке, а не на воде или бульоне, то польза от нее будет сомнительная. Дело в том, что одной из составляющих гречки является железо, а молоко содержит большое количество кальция. Если эти два элемента совмещаются в одном блюде, может наблюдаться дискомфорт и боль в желудке.
Добавить белок в кашу можно более безопасным способом – просто положите в нее грибы. Такое сочетание очень полезно для организма, и является абсолютно беспроигрышным в плане вкусовых качеств.
3. Капуста
Капусту нужно употреблять в свежем виде
Врачи рекомендуют употреблять капусту абсолютно всем людям, так как она избавляет от токсинов и лишней жидкости, улучшает обменные процессы, регулирует кислотно-щелочной баланс, оказывает содействие в лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако все эти функции выполняет только свежая капуста. В процессе варки и тушения в овоще существенно снижается количество каротина и антиоксидантов, то есть он становится менее полезным для организма.
Поэтому советуем либо готовить салаты из свежей капусты, либо квасить ее. Во втором случае овощ становится источником витамина С и молочной кислоты. Квашеная капуста заряжает организм энергией, улучшает метаболизм и помогает желудку быстро усваивать даже самую тяжелую пищу.
4. Киви и тыква
В кожуре киви и тыквы масса витаминов
Эти продукты принято очищать от кожуры перед употреблением, а ведь именно в ней содержится большое количество витамином и полезных микроэлементов. Так, например, в состав кожуры киви входит в два раза больше омолаживающих антиоксидантов и в три раза больше клетчатки, чем в мякоти. Что касается кожуры тыквы, то в ней намного меньше сахара, но при этом больше витамина С и клетчатки. Поэтому старайтесь включать эти продукты в рацион неочищенными.
Совет: Не получается съесть эти продукты вместе с кожурой? Тогда снимите ее, хорошо промойте и отправьте в блендер, чтобы приготовить смузи. В этом случае напиток станет намного полезнее, а также приобретет новый, оригинальный вкус.
5. Мюсли и отруби
Мюсли с молоком вызывают вздутие. / Фото: pinterest.ru
Если вы спросите у знакомых, чем они заправляют мюсли, то наверняка услышите в ответ, что молоком. Это привычное и проверенное сочетание, которое хорошо работает. Действительно, блюдо получается очень вкусным, но польза от сочетания продуктов – сомнительная. Дело в том, что если залить отруби или мюсли молоком, нагрузка для желудка будет слишком большой, он не сможет переварить все в короткие сроки, в результате чего появится тяжесть, вздутие и дискомфорт. Гораздо лучше заливать завтрак водой. Возможно, так он будет менее вкусным, но ведь у вас в запасе всегда будет мед, корица, сухофрукты и орехи, которые улучшат вкусовые качества блюда. К тому же эти ингредиенты сделают мюсли еще более полезными для организма.
6. Молодой картофель
Молодой картофель стоит готовить и есть в кожуре
Этот продукт – настоящая находка для людей, которые стремятся добавлять в меню как можно больше полезных продуктов. В составе овоща витамин С и В6, магний, железо, калий, фосфор и множество других элементов, за которые ваш организм точно скажет спасибо. Однако и здесь есть свои нюансы – готовьте и употребляйте картофель с кожурой, так как именно в ней содержатся вышеупомянутые вещества. Если вы сварите или запечете овощ, а затем подадите на стол, он станет абсолютно бесполезным.
Следите за тем, чтобы на кожуре молодого картофеля не встречались зеленые участки. Они ярко свидетельствуют о том, что в ней присутствует солонин, обладающий токсичными свойствами. В этом случае срезайте кожуру, чтобы не навредить организму.
7. Курица
Снимать кожу с курицы нужно перед подачей. / Фото: mirtesen.ru
Казалось бы, какую ошибку можно допустить в приготовлении курицы? Этот продукт настолько прочно вошел в нашу жизнь и в ежедневное меню, что каждая хозяйка выучила рецепты назубок. Однако некоторые нюансы все же есть. Так, фанаты правильного питания советуют перед приготовлением снимать кожу с курицы, ведь в ней содержится большое количество жира, который может повысить уровень холестерина в крови. Чтобы сохранить вкус мяса и сделать блюдо максимально полезным, снимайте кожу непосредственно перед подачей на стол. Когда курица готовится, они впитывает из кожи часть жира, за счет чего становится мягкой, сочной и ароматной. Если же мясо будет жариться без нее, то рискует превратиться в сухарь.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии