7 продуктов, которые хозяйки готовят неправильно, а потом жалуются, что блюдо не получилось

1. Кальмары

Фаршированные кальмары могут стать украшением стола. / Фото: mrokprf.ru

2. Гречка

Гречка с молоком вредит желудку. / Фото: mrokprf.ru

3. Капуста

Капусту нужно употреблять в свежем виде

4. Киви и тыква

В кожуре киви и тыквы масса витаминов

5. Мюсли и отруби

Мюсли с молоком вызывают вздутие. / Фото: pinterest.ru

6. Молодой картофель

Молодой картофель стоит готовить и есть в кожуре

7. Курица

Снимать кожу с курицы нужно перед подачей. / Фото: mirtesen.ru