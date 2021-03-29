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Какие фрукты, как и почему нужно употреблять весной, когда силы почти на исходе


Какие фрукты, как и почему нужно употреблять весной, когда силы почти на исходе


Весной 2020 года употребление полезных фруктов особенно важно. Материал собрал плоды, которые помогут поддержать организм на должном уровне, а также расскажет, в каких количествах, как именно и почему непосредственно их важно внести в рацион.

1. Помело


Полезный фрукт. / Фото: gastronom.ru

Полезный фрукт. / Фото: gastronom.ru

 

Банально, но жизненно важно: в 100 граммах помело 60 мг витамина С (для сравнения: в 100 граммах яблока всего 4,6 мг при среднесуточной потребности 90 мг). Витамин С, разумеется, не панацея от сезонных респираторных инфекций, однако позволяет организму с наименьшими осложнениями справиться с вирусом, атаковавшим организм. Кроме того, в апреле абсолютное большинство женщин озабочено приведением фигуры в порядок. Помело едва ли не первый помощник. Во-первых, низкая калорийность - всего 35 Ккал на 100 г., что позволяет съесть приличную порцию фрукта и не набрать лишних кило. Второй плюс помело - большое содержание клетчатки. Это значит, что фруктоза, которая как раз и делает любые фрукты опасными для худеющих, усваивается максимально медленно, поддерживая уровень глюкозы в крови в идеальном диапазоне.

Важно. Помело нужно есть вместе с кожицей долек. Не следует их отделять и етсь только бугристую мякоть.
В перепоночках содержится самая полезная клетчатка. Ведь никто не есть апельсины дольками, удаляя кожицу с долек! Так же нужно и с помело поступать. Удаляем только кожуру и белые перешейки середины плода.

2. Яблоко


Только польза, но не переборщите! / Фото: wikipedia.org

Только польза, но не переборщите! / Фото: wikipedia.org

 

Знаменитая английская пословица с дословном переводе гласит: одно яблоко в день избавит вас от докторов. Известная мудрость: лекарство или яд - зависит от количества. Если съедать максимум два яблока в день, этот фрукт принесёт исключительно пользу. Всем знаком эффект: разрезанное яблоко через некоторое время темнеет на срезе, причём чем менее эстетичным становится фрукт из-за коричневатого налёта, тем больше в нём железа. Железо необходимо для корректного уровня гемоглобина, а именно благодаря ему организм получает нужную дозу кислорода. ЖЕЛЕЗНАЯ логика!

Внимание! Сейчас будет сенсация! В яблоках - минимум 52 Ккал. Часто сидящие на строгой диете дамы, борясь с голодом, нажимают на яблоки и... Уже через неделю набирают 1-2 килограмма из-за высокого содержания сахара!

При выборе яблок в магазине обратите внимание на следующее - не кажется ли вам, что яблоки выглядят так, словно обработаны чем-то... блестяще-маслянистым? Если кажется - это пищевой воск. У абсолютного большинства людей это вещество, использующееся для транспортировки яблок на большие расстояния, не вызовет никаких реакций. Но есть единицы, у которых пищевой воск вызовет аллергию. В первую очередь это хронические аллергики, в числе аллергенов которых - травы, мёд. Воздержитесь от употребления обработанных пищевым воском яблок в этом случае.

Как проверить яблоко на воск, видеогайд:

 

3. Бананы


Сытно и полезно.

Сытно и полезно.

 

Бананы содержат калий и магний, жизненно необходимые сердцу. Задайте себе прямо сейчас два вопроса: «Сколько раз за последний месяц судорога хватала ногу?» и «Сколько чашек кофе в день вы употребляете?» Если хотя бы на один вопрос ваш ответ «два и более», то совершенно точно налицо недостаток калия и магния в организме. Здоровому человеку, внезапно столкнувшемуся с проблемой судорог в стопе или голени, иногда достаточно съедать 1 банан в день в течение недели, чтобы почувствовать улучшение или полностью избавиться от неприятных ощущений в самый неподходящий момент.

4. Лимоны


Лимон нужно кушать со кожурой.

Лимон нужно кушать со кожурой.

 

Лимоны - мощное противовирусное средство с зашквальным содержанием витамина С. Но этот фрукт очень важно употреблять в пищу вместе с кожурой. Купленный лимон следует долго мыть в теплой воде, в идеале хозяйственным мылом, а потом очень долго споласкивать чистой проточной водой. Затем лимон нужно разрезать и вместе с кожурой употреблять следующими способами: сырым, сырым с сахаром, добавленным в чай с последующим съедением, добавленным в кипяток - сначала выпиваем теплый лимонный отвар, затем съедаем лимон с кожурой.

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Какие фрукты, как и почему нужно употреблять весной, когда силы почти на исходе

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Какие фрукты, как и почему нужно употреблять весной, когда силы почти на исходеПодписаться на мой Instagram
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