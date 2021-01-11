У каждого персонажа сериала «Друзья» есть своя отличительная черта, и у Чендлера это, без сомнения, его остроумие. Хотя окружающие не всегда оценивают саркастичные замечания мистера Бинга по достоинству, для поклонников сериала многие его шутки стали любимыми моментами.
С удовольствием вспоминаем едкие высказывания Чендлера, без которых невозможно представить любимый ситком.
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22 лучшие шутки Чендлера Бинга
У каждого персонажа сериала «Друзья» есть своя отличительная черта, и у Чендлера это, без сомнения, его остроумие. Хотя окружающие не всегда оценивают саркастичные замечания мистера Бинга по достоинству, для поклонников сериала многие его шутки стали любимыми моментами.
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