Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили10 января, 18:00
    Безусловно, его ждала такая же участь , как и Якова Блюмкина, поэтому умный армянин правильно сделал, что сбежал от п...Как НКВД ликвидир...
  • Константин Самарин10 января, 14:38
    Главная причина вовсе не в заметности. Просто охра- самый дешевый пигмент. По этой-же причине, и большенство домов...Почему в Советско...
  • Ирина Мельникова10 января, 7:43
    Уважаемый автор, а где же творог?Лично я начинаю свой день с творога с простоквашей, добавляю лесные ягоды своего сбо...Идеальный завтрак...

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

У каждого персонажа сериала «Друзья» есть своя отличительная черта, и у Чендлера это, без сомнения, его остроумие. Хотя окружающие не всегда оценивают саркастичные замечания мистера Бинга по достоинству, для поклонников сериала многие его шутки стали любимыми моментами.

С удовольствием вспоминаем едкие высказывания Чендлера, без которых невозможно представить любимый ситком.

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

22 лучшие шутки Чендлера Бинга

с


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх