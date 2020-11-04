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15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Реальность довольно часто разочаровывает. Все потому, что вы строите планы, фантазируете о чем-то, представляете, как все произойдет, но на деле ваши ожидания не оправдываются. И тогда в интернете появляются новые забавные фото, частью которых мы хотим поделиться с вами.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Когда пытаешься повторить модную фотографию со своим ребенком.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Ты готовишь во второй раз в жизни, на что ты рассчитывал?!

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

 

Ну да, это почти одно и то же.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Посыпки не пожалели.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Да уж, выглядит почти так аппетитно, как на картинке.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Когда пришел на известную локацию сделать фото.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

 

… и когда путешествуешь в надежде увидеть те же красивые места, что в Инстаграме.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Теперь я понимаю, как в этом мороженом может быть только 90 калорий.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Когда заказал костюм для собаки в интернете.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Любители бекона будут разочарованы.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

 

Хотели воссоздать романтический момент, но что-то пошло не так.

15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Игра «Найди отличия».

 

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