15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Когда пытаешься повторить модную фотографию со своим ребенком.

Ты готовишь во второй раз в жизни, на что ты рассчитывал?!

Ну да, это почти одно и то же.

Посыпки не пожалели.

Да уж, выглядит почти так аппетитно, как на картинке.

Когда пришел на известную локацию сделать фото.

… и когда путешествуешь в надежде увидеть те же красивые места, что в Инстаграме.

Теперь я понимаю, как в этом мороженом может быть только 90 калорий.

Когда заказал костюм для собаки в интернете.

Любители бекона будут разочарованы.

Хотели воссоздать романтический момент, но что-то пошло не так.

Игра «Найди отличия».