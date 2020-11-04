15 раз, когда реальность полностью разрушила все ожидания

Реальность довольно часто разочаровывает. Все потому, что вы строите планы, фантазируете о чем-то, представляете, как все произойдет, но на деле ваши ожидания не оправдываются. И тогда в интернете появляются новые забавные фото, частью которых мы хотим поделиться с вами.
Когда пытаешься повторить модную фотографию со своим ребенком.
Ты готовишь во второй раз в жизни, на что ты рассчитывал?!
Ну да, это почти одно и то же.
Посыпки не пожалели.
Да уж, выглядит почти так аппетитно, как на картинке.
Когда пришел на известную локацию сделать фото.
… и когда путешествуешь в надежде увидеть те же красивые места, что в Инстаграме.
Теперь я понимаю, как в этом мороженом может быть только 90 калорий.
Когда заказал костюм для собаки в интернете.
Любители бекона будут разочарованы.
Хотели воссоздать романтический момент, но что-то пошло не так.
Игра «Найди отличия».
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