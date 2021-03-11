Кино, вино и домино, или Как не испортить вечер отсутствием штопора

Штопор - не единственный помощник для откупорки вина
Иногда хочется немного расслабиться и порадовать себя бокальчиком вкусного вина. Вы идете в магазин, покупаете любимый напиток, приходите домой и не можете найти штопор. Неужели вечер испорчен? Конечно же, нет! Ловите лайфхаки, как открыть бутылочку вина подручными средствами.
Безусловно, штопор - самый эффективный и безопасный способ откупоривания бутылки, но не единственный. Если вы решаете воспользоваться альтернативным методом, следите, чтобы бутылка не треснула или разбилась. Также обращайте внимание, чтобы осколки не попали в вино.
Рассмотрим наиболее действенные хитрости, которые помогут открыть бутылку при отсутствии штопора. Стоит отметить, что в процессе альтернативного откупоривания бутылки пробка может трескаться или крошиться. Это вполне нормально. Не стоит переживать, если частички закупорки попадут в напиток, ведь после вы с легкостью сможете убрать их из бокалов.
Пробка может крошиться, но это не проблема / Фото: fb.ru
1. Протолкните пробку
Один из наиболее распространенных способов, который заключается в том, чтобы протолкнуть пробку внутрь, а не наружу. Если вы обладаете недюжинной физической силой, попробуйте продавить закупорку пальцем. Более щадящий вариант - примените подручные средства: ключи, зажигалку, карандаш, губную помаду и даже шпильку-каблук.
Протолкнуть пробку можно при помощи подручных средств
2. Используйте строительные инструменты
Отвертка
Снимите с бутылки этикетки. Далее вставьте в середину закупорки отвертку среднего диаметра. Неторопливо проталкивайте инструмент внутрь, чтобы выдавить пробку.
Также отверткой можно вытянуть пробку / Фото: museum-design.ru
Шуруп + отвертка + плоскогубцы
Возьмите шуруп поострее и длиной не короче 5 см, вставьте в середину пробки. Вооружитесь фигурной отверткой и начните вкручивать шуруп внутрь. Делать это голыми руками нельзя, поскольку вы можете повредить кожу. Далее возьмите плоскогубцы, захватите ими кончик шурупа и потяните закупорку наверх, плотно держа бутылку.
Альтернативный вариант штопора
3. Столовые приборы идут в бой
Нож или вилка
Лучше всего использовать нож с зубчиками. Существует несколько вариантов. Первый: воткните прибор в закупорку и вращательными движениями вытащите наружу. Второй: в пространство между горлышком и пробкой просуньте острие ножа. Расшатайте закупорку и поступательными движениями вверх вытолкните пробку. Вилкой также достаточно просто протолкнуть пробку.
Нож всегда под рукой / Фото: retete-usoare.info
4. Сделайте погорячее
Горелка
Для этого лайфхака понадобятся не силы, а законы физики. Снимите с бутылки этикетки, поднесите горлышко к включенной горелке и держите несколько минут. При нагревании внутри бутылки увеличивается давление, и пробка вылетает из-за большой разницы давлений. Иногда закупорка поднимается лишь немного. Просто вытащите ее руками или плоскогубцами.
Как пригодится знание законов физики во взрослой жизни / Фото: 4tololo.ru
Котелок
Хороший вариант, если неудача со штопором застала на природе. Поставьте бутылку в котелок и налейте столько воды, чтобы она едва доходила до горлышка. Зажгите огонь и подогрейте воду. Когда выйдет половина пробки, быстро достаньте бутылку, дождитесь охлаждения и вытащите остаток самостоятельно.
Важно вовремя вынуть бутылку / Фото: econet.ua
5. А ботинком пробовали?
Оригинальный способ, но более безопасный, чем выбивание пробки постукиванием о стену. Возьмите ботинок и поставьте внутрь бутылку (над каблуком). Затем аккуратно постучите по полу несколько раз. Когда закупорка выскочит наполовину, достаньте остаток самостоятельно, чтобы не повредить бутылку и не пролить вино.
Нестандартное применение обуви / Фото: billionnews.ru
6. Узелок на память
Немного расковыряйте пробку, чтобы образовалось небольшое отверстие. Возьмите прочный шнурок и завяжите крепкий узелок, который затем шилом или иглой протолкните в дырочку. Когда шнурок окажется внутри, выдерните его вместе с пробкой.
Многофункциональное применение шнурков / Фото: youtube.com
7. Режьте ее полностью
Если пробка отчаянно застряла и не сдвигается с места, есть еще несколько способов. Можно разрезать закупорку пополам и попробовать протолкнуть по частям. Второй вариант - нещадно раскрошите пробку острым предметом. В таком случае в вино могут попасть частички пробки. Оставьте напиток на некоторое время, остатки осядут на дно и можно пригубить вино.
Справиться с поломанной пробкой не составит труда
Лучше не рисковать
Перечисленные способы считаются наиболее безопасными, однако существуют и «запрещенные приемы».
Чаще всего пробку пытаются выбить постукиванием ладони по донышку в вертикальном положении или о стену. Неправильно рассчитав силу вы рискуете повредить бутылку или вовсе разбить ее, разлить вино и остаться ни с чем.
Будьте аккуратны / Фото: alcoholclub.ru
Второй экстремальный способ - по-гусарски или сабраж. Подходит он разве что опытным мастерам владения холодным оружием. Суть заключается в том, чтобы отхватить горлышко бутылки острым лезвием. В домашних условиях лучше не повторять, иначе вино может пополниться кусочками стекла.
Сабраж - опасный трюк / Фото: mvtrening.ru
Если вы желаете провести время в компании благородного напитка, отсутствие штопора не станет помехой. Главное - выбирать безопасный способ и аккуратно следовать рекомендациям.
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