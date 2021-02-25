«Обед на небоскребе»: что в действительности делают рабочие на легендарной фотографии

В медийном пространстве существует немалое количество фотографий, которые за многие годы не без помощи СМИ приобрели статус культовых. Достаточно вспомнить такие снимки первой половины XX века из США, как «Обед на небоскребе» и «Поцелуй после победы». Как это часто бывает, за каждой фотографией, запечатлевшей короткое мгновение, кроется целая история. Сегодня поговорим как раз об этих двух.
«Поцелуй после победы»
На самом деле это двое незнакомых людей. /Фото: LIFE.
Фотография, которая не просто стала культовой в медийном пространстве. Для американцев она сродни мемориалу Корпуса морской пехоты (памятник, который изображает четырех морских пехотинцев, ставящих знамя Соединенных Штатов). Относительно этой фотографии на протяжении последних 70 лет ходило немало спекуляций. Сделан снимок был журналистом Альфредом Эйзенштадтом для журнала LIFE. Долгое время было принято считать, что в кадр просто попала молодая пара, наконец встретившаяся после долгой разлуки.
На самом деле целуются двое совершенно незнакомых людей. На снимке запечатлён моряк Джордж Мендонса и работница стоматологии Грета Фридмен. 22-летний матрос гулял по Таймс-Сквер в Нью-Йорке во время увольнительного, когда по радио объявили о том, что война закончена. На радостях молодой человек принялся бегать по улице и целовать всех женщин (в том числе пожилых) и девушек. Это подтверждала в последствии и сама Грета, которая рассказала о том, что бежала обратно в стоматологию из магазина. После спонтанного поцелуя она больше никогда не видела Мендонса.
«Обед на небоскребе»
Одна из самых спорных фотографий. /Фото: livejournal.com.
Вокруг этой фотографии ходит больше всего споров. Сделан кадр был в сентябре 1932 года во время «Великой депрессии» неизвестным фотографом. Долгое время авторство приписывалось Чарльзу Клайду Эббетсу, однако экспертиза позволила установить, что снимок был сделан не им. Сняли фотографию во время возведения «RCA Buildings» (сегодня это «GE Building»), входящего в комплекс Рокфеллер-центра. 11 рабочих сидят на металлической балке на уровне 69-го этажа на высоте более 200 метров.
Кто сделал ту фотографию - неизвестно. /Фото: fishki.net.
Первое и главное, что следует знать про «Обед на небоскребе» — это то, что снимок является постановочным. Рабочие вовсе не едят на балке. Залезли они туда только для того, чтобы сделать ту самую фотографию, которая в последствии использовалась для рекламных целей. А вот дальше начинается самое интересное. Так как о технической части снимка есть две точки зрения.
Первая сводится к тому, что рабочие из числа ирландцев и индейцев согласились за дополнительную плату поучаствовать в опаснейшей фотосессии без какой-либо страховки. Звучит достаточно убедительно, учитывая тот факт, что на дворе в то время был страшнейший экономический кризис, многие американцы оставались без работы, а остальная масса трудоустроенных жила крайне бедно. Так что какие-нибудь несчастные работяги вполне могли на такое подписаться.
Возможно фото подлинное. /Фото: mc-kaleidoscope.eu.
Однако, есть и другая точка зрения, что фотография является «поддельной» и никакие сатрапы Рокфеллера рабочих на высоту в 200 метров не загоняли. Конечно, «Фотошопа» в те годы еще не существовало. Однако, делать ретушь фотографии в 1930-е годы уже умели. Учитывая качество снимка, а также положение ног некоторых рабочих, можно небезосновательно предположить, что сидящие работяги и балка на высоте 69-го этажа фотографировались по отдельности, а затем два изображения были совмещены в одно. Но это не отменяет того факта, что снимок был сделан таки на высоте 200 метров и без страховки.
В 1930-е в США очень любили ретушь фото. /Фото: ya.ru.
В подтверждение этой версии можно отнести еще один знаменитый американский снимок от 1937 года – «Охота на гигантского кузнечика». Фотография была опубликована в одной из американских газет под «желтой» новостью о том, как будто американский фермер по имени Эй Эл Баттс подстрелил в своем яблочном саду огромного кузнечика размером с зайца! Автор снимка неизвестен, однако достоверно известно другое – создан снимок был при помощи технологии ретуши. Ей в те годы пользовались крайне активно, в первую очередь в модельном бизнесе и Голливуде. «Инстаграма» еще не было, а несовершенства тел звезд уже подправляли.
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