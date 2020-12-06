10 сыновей, которые очень похожи на своих звёздных матерей

Дети обычно наследуют внешность от обоих родителей, но часто становятся похожими только на одного из них. Особенно удивительно, когда девочки становятся похожими на отца, а мальчики – на маму. Герои нашего сегодняшнего обзора – сыновья знаменитостей, поражающие невероятной схожестью со своими звёздными мамами.
Дэмиан Чарльз Хёрли
Элизабет Хёрли с сыном. / Фото: www.novosti-n.org
Сын британской актрисы и модели Элизабет Хёрли унаследовал от мамы и внешность, и профессию. В 14 лет он снялся в роли Принца Гензеля фон Лихтенштейна в сериале «Члены королевской семьи», а в 16 – подписал контракт с модельным агентством Tess Management. Дэмиан невероятно похож на мать, а длинные волосы, которые он обычно носит, лишь подчёркивают сходство.
Анатолий Рудин
Певица Натали с сыновьями (Анатолий в центре). / Фото: www.ria.ru
У певицы Натали – трое сыновей, при этом младший, трёхлетний Евгений похож на отца, а вот старшие внешностью пошли в маму. Особенно похож на певицу средний сын, Анатолий. У него белокурые волосы, большие, как у мамы, глаза и удивительно обаятельная улыбка.
Ромео Бэкхем
Ромео и Виктория Бэкхем.
Дети Виктории и Дэвида Бэкхем в полной мере унаследовали черты своих родителей. При этом дочь похожа на папу, а все три сына пошли в маму. Но больше всех похож на Викторию средний сын, Ромео. При этом он напоминает маму не только внешне. Мальчик с детских лет увлекается вовсе не футболом, как его отец, а видит себя в мире моды, как мама. Уже в 8-летнем возрасте его назвали одним из самых стильных джентльменов Англии, а в 10 он уже был лицом компании Burberry.
Майкл Стрюков
Анастасия Заворотнюк с сыном Майклом. / Фото: www.rusevik.ru
Дети Анастасии Заворотнюк Анна и Майкл удивительно похожи на свою маму. Несмотря на то, что Майкл в последнее время очень изменился и добавил в свой образ брутальности, он всё равно очень напоминает чертами маму. В 2012 году он дебютировал в кино, однако в настоящее время не видит себя актёром. После окончания школы он стал студентом МГИМО.
Пресли Гербер
Синди Кроуфорд с сыном. / Фото: www.hollywoodreporter.com
Сын знаменитой супермодели Синди Кроуфорд унаследовал от мамы не только яркую внешность, но и профессию. Сегодня Пресли 21 год, он обладает изысканным вкусом и чувством стиля. Он дебютировал в качестве модели в 19 лет на показе Moschino, покорив публику буквально с первого взгляда. Помимо подиума юноша увлечён фотографией и собирается сделать карьеру в этой сфере. Многие поклонники отмечают невероятную схожесть Синди Кроуфорд и ее сына, который отличается такими же резкими, как у мамы, чертами лица.
Артем Черницынhttp://funhere.ru/?p=15672
Ирина Дубцова с сыном. / Фото: www.wmj.ru
14-летний сын Ирины Дубцовой откровенно гордиться своим сходством с мамой и с удовольствием принимает участие в совместных фотосессиях. По мнению исполнительницы, у Артёма есть все данные для занятий вокалом, но наследник певицы не собирается делать музыкальную карьеру. Куда ближе ему современные технологии, а в будущем он собирается стать крутым разработчиком компьютерных игр.
Лукас Портман
Наталья Водянова с Лукасом. / Фото: www.teleprogramma.pro
Старший сын Натальи Водяновой с детства был очень похож на маму. Белокурые волосы, овал лица и обаятельная улыбка – всё это отчётливо напоминает звёздную супермодель. В 2019 году Лукас Портман дебютировал на подиуме, а Наталья Водянова заявила о том, что теперь она стала фанатом номер один своего сына.
Григорий Мирошниченко
Алёна Свиридова с сыном Григорием. / Фото: www.sm-news.ru
16-летний сын певицы Алёны Свиридовой вырос точной копией своей мамы. И скрыть это сходство не помогла даже военная форма. Известно, что Григорий Мирошниченко окончил кадетское училище, а Алёна Свиридова, поздравляя его с этим важным событием, отметила, что готова поддержать его во всех начинаниях, решит ли он дальше учиться военному делу или выберет творческую профессию.
Артём Арбенин
Диана Арбенина с детьми. / Фото: www.sobesednik.ru
Известная певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» в 2010 году родила двойняшек Артёма и Марту. Естественно, и дочь, и сын очень похожи на свою звёздную маму. Исполнительница откровенно гордится своими детьми и часто говорит о том, что готова помогать им всегда и во всём. Друзья Арбениной, посмеиваясь, называют её далеко не самой строгой мамой в мире, ведь она очень не любит применять наказания в любом виде, а все спорные ситуации стремится решать исключительно словами.
Александр Пит Шрайбер
Наоми Уотс с сыновьями (Александр рядом с мамой). / Фото: www.galuxsee.com
Сыновья британских актёров Наоми Уотс и Льва Шрайбера появились на свет с разницей в полтора года. При этом младший, 12-летний Сэмюэл Кай Шрайбер полностью осознаёт себя девочкой. Он одевается и ведёт себя, как девочка. А вот старшего Александра с полным правом можно назвать точной копией мамы, хоть он и выглядит, как стопроцентный мальчишка. У него совершенно мамины черты, и чем старше он становится, тем ярче его сходство с мамой.
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