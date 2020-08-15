Любопытные факты об усатых любимцах

Кошка наряду с собакой является неизменным «компаньоном» человека. История одомашнивания этого животного берет своё начало более 9 500 лет назад. Кошки выполняли роль охотников на грызунов, таким образом предотвращая порчу имущества (в первую очередь, урожая). На сегодняшний день кошки имеют небывалую популярность среди любителей животных. Для них создана целая индустрия, производящая специальные корма, игрушки, одежду и т.д.







Кошки являются самыми популярными домашними питомцами в США. Так, на 88 млн кошек приходится всего 74 млн собак. (JiKang Lee)







Коты способны распознавать голос хозяина, однако в большинстве случаев предпочитают его игнорировать. (Goneys)







Кот по кличке Стаббс с 1997 года исполняет роль мэра города Талкитна, штат Аляска. (Cody Wellons)







В Японии встреча с чёрной кошкой сулит удачу. (Tambako The Jaguar)







Коты находятся в состоянии сна 70% своей жизни. (stratman² (2 many pix!))







Максимальная зарегистрированная длина тела кошки составила 1,23 метра. Рекорд принадлежал коту по кличке Стьюи породы мейн-кун. (Matt Biddulph)







Взрослые коты мяукают только для привлечения внимания человека. (David J Laporte)







В 1960-х ЦРУ потратило $20 млн на обучение котов в целях шпионажа за русскими.

Первый кот-шпион был сбит машиной. (RSPCA WOAW)Кошка по кличке Дасти — рекордсмен по численности потомства. В период с 1935 по 1952 она родила 420 котят. (Goneys)Поверхность кошачьего носа можно сравнить с отпечатками пальцев человека. Рисунок поверхности у каждого уникален. (Jonas Schmid)Коты способны пережить падение с высоты благодаря своим рефлексам . (Akimasa Harada)В Швейцарии нет закона, запрещающего употреблять мясо собак и котов. (Pranavian)В Корее, Японии и ряде других стран имеются кошачьи кафе, где можно не только выпить чашку кофе, но и провести время в компании животных. (Takashi Hososhima)Коты имеют 32 мышцы, контролирующих движение уха, в то время как человек — только 6. (Andreas Levers)Кошки не могут чувствовать сладкий вкус. (Allegra)Ежегодно китайцы съедают более 4 млн кошек . Яство считается деликатесом. (Jared Schmidt)СС — кличка первой в мире клонированной кошки. Расшифровывается как Carbon copy («сделанная под копирку»). (Lab Science Career)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)