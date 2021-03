13 милейших фотографий кошек, которые убеждают, что мурлыки в доме просто необходимы

Детям очень часто бывает невероятно тяжело уговорить своих родителей завести кошку. Сколько бы психологи не твердили, что это хорошо. Дети слёзно уверяют, что они будут ухаживать за питомцами и даже готовы пожертвовать ради них своими карманными деньгами. Родители остаются непреклонными. Есть один интернет-ресурс, который может послужить железным аргументом в этой, казалось бы, безнадёжной ситуации.



Детям очень часто бывает невероятно тяжело уговорить своих родителей завести кошку. Сколько бы психологи не твердили, что это хорошо. Дети слёзно уверяют, что они будут ухаживать за питомцами и даже готовы пожертвовать ради них своими карманными деньгами. Родители остаются непреклонными. Есть один интернет-ресурс, который может послужить железным аргументом в этой, казалось бы, безнадёжной ситуации.

Зачем вам кошка?

Этот кот действительно копирует своих людей, чтобы показать любовь!

Растяжка кошки доставляет такое удовольствие, и не только для мелких кошачьих .

Дерзайте войти в пустоту ...

Что говорит ASPCA

Эта милота растопит любое сердце .

В ловушке привлекательности.

Кошки - это любовь. Вот доказательства.

Они как будто держатся за руки.

Выглядит очень удобно.

Лучшие родственные души!!!

Быт и комфорт

Вы можете выключить звонок, но он всё равно будет мурлыкать.

Именно так!

Когда дело доходит до еды, каждый кот сам за себя.

Кошки - это жидкость.

Взрослые тоже люди. Хоть в это иногда и бывает сложно поверить. Дети часто убеждены, что их родители — это такие гуманоиды, которые запрограммированы отвечать отказом на все их просьбы.Переопределить систему родительских ценностей может помочь весьма интересная учётная запись в Твиттере под названием «Зачем вам кошка». Этот ресурс описывает себя как «идеальный аккаунт , который можно показать родителям, когда вы хотите завести кошку».Пользователи делятся там очаровательными и забавными фотографиями кошек. Все эти милые снимки прекрасно подходят для достижения этой цели.На самом деле, фотографии настолько милые, что они просто не могут не понравиться.Даже если вы уже давно не ребёнок, и даже если у вас уже есть кошка. Неудивительно, что у аккаунта уже почти миллион подписчиков.ASPCA (The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals - Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными) на своих ресурсах публикует специальные рекомендации для тех, кто желает обзавестись усатым полосатым хитрюгой.Организация рекомендует покупать качественный фирменный корм для котят или взрослых кошек. Хороший ветеринар поможет оценить состояние здоровья нового члена семьи и назначить лучшую диету, лечение.Очень важны такие факторы, как возраст, уровень активности и здоровье. Всё это влияет на то, что именно и в каких количествах должна есть кошка.Хорошая новость в том , что большинство кошек просто невероятные чистюли. Они весьма редко нуждаются в ванне. Иначе это было бы просто невыносимым испытанием!Конечно, нужно следить за их шерстью. Всё равно следует часто расчёсывать кошку. Подобные регулярные процедуры помогут не только поддерживать чистоту шерсти любимого питомца, но и уменьшить линьку, снизить количество комков шерсти.У кошки должно быть личное пространство. Необходимо обеспечить ей собственное чистое и сухое место для сна и отдыха. Для большего комфорта постелите кошачью постель мягким тёплым одеяльцем или полотенцем. Не нужно забывать также часто стирать постельное бельё своего любимца.Кошка — это домашнее животное, которое, как известно, любит гулять само по себе. Лучше, конечно, держать их дома. К сожалению, уличные коты долго не живут . Слишком велик риск травм из-за машины или драки с другими животными. Они чаще заражаются блохами или клещами, а также различными инфекционными заболеваниями.Всем домашним кошкам нужен туалетный лоток. Его нужно разместить в тихом, доступном месте. В многоуровневом доме специалисты рекомендуют по одному лотку на этаж. Не перемещайте коробку без крайней необходимости. В случае, когда это необходимо сделать, перемещайте кошачий туалет постепенно, по нескольку сантиметров в день.Эти капризные пушистики не будут пользоваться грязным туалетом, от которого плохо пахнет. Поэтому, производите уборку регулярно. Любимец тогда отблагодарит вас тем, что будет использовать свой лоток по назначению. Мыть кошачий туалет с моющими средствами следует не реже одного раза в неделю. Тут важно соблюсти баланс. Ведь резкие запахи могут отпугнуть кота от лотка. Если кошка наотрез отказывается пользоваться туалетным лотком, нужно проконсультироваться с ветеринаром.Все эти простые рекомендации помогут начинающим любителям хвостатых справиться с множеством бытовых проблем. Совместное пребывание должно доставлять удовольствие и радость всем . Коты способны стать настоящими друзьями и подарить массу счастливых минут.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: