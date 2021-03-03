8 фактов из истории обуви

vs-t.ru приводит 10 случайных и необычных фактов из истории туфель.
1. «Классические» туфли или туфли, определяющие ваш «класс» в обществе?
В Древнем Египте рабы либо не носили обувь вообще, либо носили сандалии, сделанные из пальмовых листьев. Простолюдины носили сандалии из папируса. А те, кто принадлежал к высокому обществу, носил сандалии с заостренными носами. Красный и желтый цвет дозволялось носить только знатным людям. Можно было без труда определить, к какому классу принадлежит человек, просто посмотрев на его обувь.
2. «Две ноги, и обе левые»
До 1818 года не существовало обуви для правой или левой ноги. До того времени не было никаких различий между туфлями, сделанными для разных ног. Очевидно, раньше никто серьезно не задумывался о комфорте. Первая пара обуви, состоящая из разных левой и правой половинок, была создала в Филадельфии.
3. Деревянные башмачки
Деревянные башмаки, или клоги, начали свой существование в Голландии. Большая часть территории Нидерландов находится на уровне ниже моря, поэтому на ней очень много заболоченных районов. Голландцы поняли, что кожаная обувь очень быстро промокает и портится, поэтому изобрели деревянные башмачки. До сих пор носить такие туфли — дань традиции, хотя их никогда не носят внутри помещения. Деревянные башмачки всегда оставляют за порогом, а в дом заходят в носках.
4. Музей обуви
Единственный музей обуви в северной Америке находится в Торонто. Коллекция музей охватывает около 4,5 тысяч лет истории. Крупнейшим в России музеем обуви является Кимрский краеведческий музей в Тверской области, где основу экспозиции составляет коллекция обуви XVIII–XX веков.
5. Некоторую обувь опасно носить
В XVI веке аристократки начали носить обувь на очень высоком каблуке. Каблук был настолько высок, что дамы не могли ходить без помощи слуг. После этого, такие полуходули-полутуфли стали популярны в Венеции. Женщины легкого поведения носили такие туфли и высота каблука была настолько невероятна, что ее пришлось законодательно ограничить, потому что девушка могла серьезно удариться и повредить здоровье, упав с такой высоты. Однако сегодня дизайнеры иногда создают такие потрясающе ужасные туфли: например, Александр Маккуин создал 10-дюймовые (25 сантиметров высотой) «туфли-броненосцы» в своей коллекции Весна-лето 2010, но модели Саша Пивоварова, Наташа Поли и Ли Кершоу отказались от участия в показе, посчитав обувь слишком опасной и агрессивной.
6. Закон обязывает
Многие века монархи определяли, какую обувь можно носить, а какую нельзя. Конечно, под их причудами скрывались и разумные причины: например, знаменитый английский король Генрих VIII ввел моду на туфли «утиный клюв» — плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Он издал закон, согласно которому такую обувь должна была носить вся знать, так как хотел скрыть свои ноги, страдающие от подагры.
Людовик XIV, французский король солнца, был ростом всего 165 см. По этой причине он не только ввел в моду мужские туфли на каблуках, но и законодательно сделал их обязательным элементом гардероба.
7. Свадебные туфли
Со свадьбой вообще связано очень много традиций, и некоторые из них касаются обуви. Например, в Венгрии жених выпивает за здоровье невесты из ее свадебной туфельки. А в Китае одну из туфель невесты (а они должны быть красными) бросают с крыши, и это приносит молодоженам удачу в их браке. Известно исконно русское гадание: девушка бросала башмачок в полночь с 18 на 19 января. В зависимости от того, в какую сторону укажет носок башмачка, оттуда придет достойный жених.
8. Продажи обуви в интернете
По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, рынок интернет-торговли России по итогам 2014 года составил 683 млрд рублей. Средний рост рынка (CAGR) в 2009—2014 гг. был равен 42,5%. В 2014–2018 годах CAGR ожидается на уровне 7% в год. Эксперты ожидают небольшое восстановление после тяжелой макроэкономической ситуации 2015 года к 2016 году и рост рынка более чем на 20% к 2017 году. Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли в 2014 году являются «Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и электроника».
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