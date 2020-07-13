Самая скандальная реклама American Apparel

Реклама, как известно, двигатель торговли. Но популярного производителя повседневной одежды American Apparel она, кажется, двигала совсем не в том направлении — на днях компания, первый магазин которой открылся больше десяти лет назад, объявила о запуске процедуры банкротства.



American Apparel всегда отличалась провокационными рекламными кампаниями и съемками для каталогов, которые регулярно подвергались серьезной критике, неоднократно запрещались и становились предметом судебных разбирательств и обвинений в сексизме.







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Эта реклама, судя по всему, имитирует селфи основателя и главного идеолога компании Дова Чарни в постели с моделью.







«Сделано в Бангладеш». Нет, не джинсы — модель. Эта реклама 2014 года с участием сотрудницы компании, родившейся в Бангладеш и переехавшей с родителями в Калифорнию в возрасте 4 лет, была призвана обратить внимание на равноправную HR-политику компании.







Ну, тут все предельно прозрачно.







По слухам, эти волосатые ноги также принадлежат Дову Чарни. В прошлом году по решению совета директоров он был уволен из собственной компании за непристойное поведение.







«Мы открылись».

Речь, конечно, идет о новом магазине. Но не заметить «тонкий» намек просто невозможно.«Знакомьтесь, это Софи. Студентка из Монреаля. Она встретила сотрудника American Apparel на улице и в тот же вечер снялась в этой рекламе».Боди и чулки. Что еще надо женщине для счастья?«Она любит свои носки». А еще она порноактриса. Ну, просто так удачно сложилось…Это Фэй Рейган. В свободное от плавания и рекламы время она тоже снимается в порно.«Колготы». Судя по выражению лица модели — какие-то волшебные колготы.Очередной тонкий намек на толстые обстоятельства.Это реклама брюк. Вы заметили брюки?Постель — есть. Полуголая девушка — на месте. Минуточку, а что мы вообще тут рекламируем?.. В целом для Японии эта реклама не такая уж и скандальная.Это майкостринги. Или стрингомайка. Куда такое надеть? Ох, даже не спрашивайте…Если вы вдруг засомневались, American Apparel все-таки рекламирует одежду . Иногда.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)