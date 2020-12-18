Загадочные буквы «А» и «B» на одометре: что они означают

Одометр – один из старейших элементов приборной панели автомобиля. Однако, прогресс не стоит на месте и помимо легко узнаваемых цифр, сегодня на нем можно увидеть еще и разнообразные буквы. Некоторые из них выглядят весьма загадочно и без подсказки (или чтения руководства по автомобилю) догадаться, что все они означают и зачем нужны на практике – будет достаточно сложно. Взять хотя бы появляющиеся буквы «А» и «B».
Одометр - древнейшее устройство. |Фото: wikimedia.org.
Мало кто знает, но одометр появился задолго до того, как в мире был создан первый автомобиль. Устройство за счета оборотов колеса появился еще до нашей эры. Причем изобретен он (как это часто бывает) был сразу в нескольких местах. Известно, что один из первых одометров для подсчета оборотов, которые совершило колесо повозки, был создан знаменитым математиком Архимедом примерно в 287-212 годах до нашей эры. Свой счетчик пути был и в Китае, там он появился примерно во II веке нашей эры. Создание устройства приписывается китайскому философу Чжан Хэну.
Много загадочных букв. |Фото: youtube.com.
Конечно, современные одометры существенно отличаются от своих древних предшественников. Более того, они отличаются от тех, что людям приходилось видеть на заре становления автомобильной промышленности. Пускай общий принцип работы устройства не меняется, однако современные технологии делают свое дело, добавляя даже в такую простую вещь весьма неожиданные функции.
Обозначения могут быть самыми разными, но суть не меняется. |Фото: drive2.com.
На современных электронных панелях рядом с одометром можно увидеть много странных и при первом знакомстве непонятных значений. Например, там экране могут красоваться буквы «А», «В», «С», «T», цифры «1» и «2», сочетания букв и цифры «Т1» и «Т2». Все эти обозначения, как правило, используются на современных приборных панелях для обозначения одних и тех же вещей – разных показателей пробега автомобиля. Так, помимо общего пробега, одометр машины может показывать суточный пробег, фиксированный пробег от точки «А» до точки «Б» или же пробег с момента последнего запуска двигателя. В зависимости от конкретной модели и производителя авто, для обозначения все этих данных могут использоваться разные символы.
Полезная функция. ¦Фото: drive2.com.
Зачем все это нужно? Для повышения удобства от пользования автомобилем. Таким нехитрым образом можно замерять расстояние от точки старта до пункта назначения. Главным образом такой функционал полезен при ручном расчёте расхода горючего. Если и на вашем одометре появляются какие-то странные обозначения, то узнать о них можно из руководства по эксплуатации автомобилем.
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