Как советские люди проводили время дома

Эта неделя была объявлена ​​выходной в России. В качестве способа борьбы с пандемией коронавируса власти призывают людей к самоизоляции дома. Это побудило нас вспомнить, как люди в СССР любили проводить свободное время дома.



1. Утренняя зарядка. 2. Семейный завтрак. 3. Уборка, как правило, проводилась по выходным. 4. Чтение газет. 5. Готовка. 6. Заниматься семейным хобби. 7. Обучение. 8. Наслаждаться любимым занятием. 9. Починка, стирка, глажка. 10. Посещение или прием гостей. 11. Прослушивание музыки. 12. Вечерний просмотр телевизора.



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