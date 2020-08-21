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Как советские люди проводили время дома

Эта неделя была объявлена ​​выходной в России. В качестве способа борьбы с пандемией коронавируса власти призывают людей к самоизоляции дома. Это побудило нас вспомнить, как люди в СССР любили проводить свободное время дома. Как советские люди проводили время дома

Как советские люди проводили время дома 1. Утренняя зарядка. Как советские люди проводили время дома 2. Семейный завтрак. Как советские люди проводили время дома 3. Уборка, как правило, проводилась по выходным. Как советские люди проводили время дома 4. Чтение газет. Как советские люди проводили время дома 5. Готовка. Как советские люди проводили время дома 6. Заниматься семейным хобби. Как советские люди проводили время дома 7. Обучение. Как советские люди проводили время дома 8. Наслаждаться любимым занятием. Как советские люди проводили время дома 9. Починка, стирка, глажка. Как советские люди проводили время дома 10. Посещение или прием гостей. Как советские люди проводили время дома 11. Прослушивание музыки. Как советские люди проводили время дома 12. Вечерний просмотр телевизора.

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Как советские люди проводили время дома

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