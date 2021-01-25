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Симпатичные толстячки из мира животных

В природе дикие животные лишним весом не страдают: быть толстым — значит стать легкой добычей. Впрочем, законных причин быть толстым у животных тоже предостаточно. Например, подготовка к зимней спячке: жир активно накапливают медведи, барсуки, енотовидные собаки и другие. Иногда животные толстые потому, что ожидают потомство или потому, что пушистые. Такие пушистые, что человеческий мимиметр зашкаливает. Предлагаем посмотреть на самых симпатичных толстячков.

Симпатичные толстячки из мира животных

Енот

Симпатичные толстячки из мира животных

Лошадь

Симпатичные толстячки из мира животных

Обезьяна

Симпатичные толстячки из мира животных

Суслик

Симпатичные толстячки из мира животных

Гиппопотамы

Симпатичные толстячки из мира животных

Кот

Симпатичные толстячки из мира животных

Пингвин

Симпатичные толстячки из мира животных

Корова

Симпатичные толстячки из мира животных

Свинья

Симпатичные толстячки из мира животных

Овца

Симпатичные толстячки из мира животных

Орангутаны

Симпатичные толстячки из мира животных

Морж

Симпатичные толстячки из мира животных

Сурок

Симпатичные толстячки из мира животных

Собака

Симпатичные толстячки из мира животных

Египетская кошка

Симпатичные толстячки из мира животных

Носач, или махау

Симпатичные толстячки из мира животных

Тигры

Симпатичные толстячки из мира животных

Медведь

Симпатичные толстячки из мира животных

Ящерица

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