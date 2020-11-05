Как вывести пятна от дезодоранта и грамотно стирать кроссовки

2 главных лафхака для двадцатилетних



Если нанести дезодорант, а затем сразу надеть чистую футболку, блузку или рубашку, на одежде появятся белые полосы. Секунду назад вещь была чистой, но, стоило просунуть руки в рукава, по бокам и подмышками появились пятна и разводы. Согласитесь, это ужасно портит настроение. Случается такое очень часто, поэтому мы решили напомнить простые, но эффективные способы удалить эти пятна в два счёта.



Белые пятна от дезодоранта: чем выводить?

№ 1 Капрон

№ 2 Соль

№ 3 Лимон

№ 4 Водка

№ 5 Хозяйственное мыло

Как отмыть грязные кроссовки и кеды?

Способ подходит для свежих пятен на тёмных тканяхКапроновый носок или чулок найти в женском гардеробе не сложно. Все, что нужно – скрутить капрон в шарик и энергично потереть пятно. Исчезает на глазах, можете сами проверить.Подойдет больше для пятен, которые успели осесть на ткани, для тёмных и светлых вещейСмочите грязный участок водой и присыпьте солью. Оставьте на пару часов, чем дольше соль останется на ткани, тем лучше. Прежде, чем стирать вещь, смочите область, где находилась соль и вотрите её в ткань. После этого кидайте одежду в стиральную машину.Обрабатывайте пятна сразу, как только их замечаете. После нескольких стирок будет сложнее избавляться от загрязнений. Особенно, если стирать одежду в горячей воде.РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕFBVKOKПодходит для свежих пятен, можно использовать на тёмных тканях, окрашенных стойкими красителямиВыдавите на пятно немного лимонного сока и подождите 5-10минут. После этого сполосните вещь в прохдладной воде и постирайте, как обычно.Хорошо справляется со свежими и застарелыми пятнами на тёмных вещахПятна можно протереть ватным диском, смоченным водкой или взять бутылку с распылителем, налить в неё немного водки, побрызгать на ткань и оставить на полчаса. После этого одежду можно постирать, как обычно.Мыло хорошо справляется со свежими загрязнениямиОбработайте загрязненные места мылом. Затем натрите небольшое количество хозяйственного мыла на тёрке, размешайте его в тазике с тёплой водой и замочите в этом растворе одежду, оставив на пару часов. После этого постирайте вещь.В каких случаях можно стирать спортивную обувь в машине? Если она не повреждена, нет отклеивающихся деталей и поехавших швов. Если она качественная, используется прочный клей и стойкие красители. Если на ней нет дополнительных украшений: стразов, кожаных вставок и других деталей, которые могут быть повреждены во время стирки.Не забудьте, что перед стиркой в машине нужно смыть основную грязь с подошвы и других частей обуви, вынуть шнурки и стельки. Если белый обувной рант не отмывается, его можно почистить старой зубной щёткой, добавив немного зубного порошка или пасты, или использовать меламиновую губку.Если на обуви есть пятна, обработайте её пятновыводителем, удобнее пользоваться средством в виде спрея. Положите пару обуви в сетчатый мешок для стирки или в старую наволочку, крепко её связав. Шнурки лучше выстирать вручную, чтобы они не запутались во время стирки. Для стирки используйте обычный порошок или жидкий гель, добавив его в диспенсер для подачи порошка. Чтобы выстирать светлую спортивную обувь, добавьте в стирку ½ стакана соды, она сделает цвет ярче и нейтрализует неприятные запахи. Стирайте на деликатном режиме при температуре 40 градусов на минимальных оборотах. В барабан можно положить старое полотенце или придверный хлопковый коврик.Не стирайте за один раз сразу несколько пар обуви, чтобы избежать лишних повреждений.После стирки поставьте обувь в хорошо проветриваемом помещении. Не сушите на солнце и вблизи батарей отопления, т.к. обувь от этого может расклеиться или пожелтеть.