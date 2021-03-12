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12 советов для дачников, которые стоит взять на заметку

13 практичных советов, которые стоит взять на заметку всем дачникам в начале сезона
Пока в одних регионах нашей страны ветер и холод не дают людям почувствовать приход весны, в других областях дачники уже вовсю занимаются облагораживанием своего участка.
Мы собрали 13 практичных советов, которые стоит взять на заметку всем дачникам в начале сезона.

13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку

 


1. Самодельное средство от сорняков


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Средство для борьбы с сорняками.

Если ваш сад одолевают сорняки, воспользуйтесь простым и доступным средством. Для его приготовления вам понадобится 4 литра уксуса, пол стакана соли и ложка любого средства для мытья посуды. Приготовленный раствор вылейте на сорняки в жаркий день и вскоре вы забудете о них.

2. Цветы в горшках


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Цветы в горшках на дачном дворе.

Если вам не хватает цветения в саду, привезите на дачу комнатные цветы в горшках. Гортензия, герань, бегония и фуксия прекрасно чувствуют себя на свежем воздухе. Расставлять такие горшки мы рекомендуем около дома, у крыльца, в центре сада или по периметру садовых дорожек.

3. Вьющиеся растения


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Вьющиеся растения как украшение фасада.

Почему-то в последнее время наши дачники все реже используют вьющиеся растения для украшения своих участков. А между тем, такие растения – лучшие украшения неприглядного фасада дома или беседки.
Самой красивой среди «вьюнов» является роза, но если хотите максимально быстрых результатов, сажайте вьюнок, душистый горошек или настурцию.

4. Колорадские жуки


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Борьба с колорадскими жуками.

Если колорадские жуки который год одолевают ваш картофель, пришло время радикальных мер. Для этого возьмите упаковку сухой горчицы, разведите ее в большом количестве воды и добавьте 100 мл уксуса. Опрыскивайте получившимся раствором кусты картофеля, и жуки оставят их в покое.

5. Цветение


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Ускорение роста.

Не терпится, чтобы цветы в саду зацвели? Мы рекомендуем использовать подкормку на основе дрожжей. 100 грамм продукта нужно растворить в 10 литрах воды. Полученным раствором нужно поливать цветы один раз в месяц, и вскоре они порадуют бутонами и цветками.

6. Натуральные удобрения


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Натуральные удобрения в саду.

Дача требует от людей много затрат. Это касается как сил, так и денег. Однако, если некоторых трат избежать невозможно, то кое на чем все же удастся сэкономить. Тут речь идет об удобрениях. Кофейная гуща, чайная заварка, яичная скорлупа и банановые шкурки прекрасно питают почву.

7. Внимание к корням


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Прикорневой полив.

Все растения в вашем саду индивидуальны и каждому требуется особый уход. Например, некоторым растениям нужен хороший прикорневой полив. Достигнуть положительного результата и не повредить корни поможет простой трюк с бутылкой. Проделайте в ней несколько отверстий и прикопайте возле растений.

8. Индивидуальные парники


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Мини-парники для вьющихся растений.

Защитить вьющиеся растения в начале сезона помогут индивидуальные парники из клеенки. Их преимущество в том, что их легко поставить и также легко убрать, когда теплая погода окончательно установится.

9. Устройство для посадки


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Устройство для посадки семян.

Начало дачного сезона характеризуется большим количеством работ на земле: нужно убрать на участке, подготовить почву для посадки, наладить полив и организовать парники. Немного облегчить жизнь дачникам помогут специальные устройства и маленькие хитрости. Например, самодельное приспособление из ПВХ-трубы позволит сделать аккуратные лунки и посадить в них семена, не нагибаясь к земле.

10. Борьба с вредителями


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Борьба с тлей и грызунами.

Чтобы справиться с грызунами, пожирающими урожай и стебли растений, совсем не обязательно использовать жесткие химикаты. Отпугнуть вредителей поможет обычный мыльный раствор. Кроме того, он прекрасно справляется с тлей.

11. Бабочки


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Привлечь бабочек.

Хотите любоваться прекрасными бабочками в своем саду? Привлечь их помогут емкости с водой и кусочками фруктов. Расставьте их в цветниках своего сада и сладкий аромат привлечет этих красивых насекомых на ваш участок.

12. Зола


13 советов для дачников, которые стоит взять на заметку
Древесная зола в огороде.

Древесная зола – это прекрасное экологичное средство для борьбы с вредителями вроде капустного клеща, тли и улиток. Просто посыпьте грядки золой или окружите ею растения, вредители покинут ваш огород.
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