12 советов для дачников, которые стоит взять на заметку

13 практичных советов, которые стоит взять на заметку всем дачникам в начале сезона

Пока в одних регионах нашей страны ветер и холод не дают людям почувствовать приход весны, в других областях дачники уже вовсю занимаются облагораживанием своего участка.

Мы собрали 13 практичных советов, которые стоит взять на заметку всем дачникам в начале сезона.







1. Самодельное средство от сорняков

2. Цветы в горшках

3. Вьющиеся растения

4. Колорадские жуки

5. Цветение

6. Натуральные удобрения

7. Внимание к корням

8. Индивидуальные парники

9. Устройство для посадки

10. Борьба с вредителями

11. Бабочки

12. Зола

Средство для борьбы с сорняками.Если ваш сад одолевают сорняки, воспользуйтесь простым и доступным средством. Для его приготовления вам понадобится 4 литра уксуса, пол стакана соли и ложка любого средства для мытья посуды. Приготовленный раствор вылейте на сорняки в жаркий день и вскоре вы забудете о них.Цветы в горшках на дачном дворе.Если вам не хватает цветения в саду, привезите на дачу комнатные цветы в горшках. Гортензия, герань, бегония и фуксия прекрасно чувствуют себя на свежем воздухе. Расставлять такие горшки мы рекомендуем около дома, у крыльца, в центре сада или по периметру садовых дорожек.Вьющиеся растения как украшение фасада.Почему-то в последнее время наши дачники все реже используют вьющиеся растения для украшения своих участков. А между тем, такие растения – лучшие украшения неприглядного фасада дома или беседки.Самой красивой среди «вьюнов» является роза, но если хотите максимально быстрых результатов, сажайте вьюнок, душистый горошек или настурцию.Борьба с колорадскими жуками.Если колорадские жуки который год одолевают ваш картофель, пришло время радикальных мер. Для этого возьмите упаковку сухой горчицы, разведите ее в большом количестве воды и добавьте 100 мл уксуса. Опрыскивайте получившимся раствором кусты картофеля, и жуки оставят их в покое.Ускорение роста.Не терпится, чтобы цветы в саду зацвели? Мы рекомендуем использовать подкормку на основе дрожжей. 100 грамм продукта нужно растворить в 10 литрах воды. Полученным раствором нужно поливать цветы один раз в месяц, и вскоре они порадуют бутонами и цветками.Натуральные удобрения в саду.Дача требует от людей много затрат. Это касается как сил, так и денег. Однако, если некоторых трат избежать невозможно, то кое на чем все же удастся сэкономить. Тут речь идет об удобрениях. Кофейная гуща, чайная заварка, яичная скорлупа и банановые шкурки прекрасно питают почву.Прикорневой полив.Все растения в вашем саду индивидуальны и каждому требуется особый уход. Например, некоторым растениям нужен хороший прикорневой полив. Достигнуть положительного результата и не повредить корни поможет простой трюк с бутылкой. Проделайте в ней несколько отверстий и прикопайте возле растений.Мини-парники для вьющихся растений.Защитить вьющиеся растения в начале сезона помогут индивидуальные парники из клеенки. Их преимущество в том, что их легко поставить и также легко убрать, когда теплая погода окончательно установится.Устройство для посадки семян.Начало дачного сезона характеризуется большим количеством работ на земле: нужно убрать на участке, подготовить почву для посадки, наладить полив и организовать парники. Немного облегчить жизнь дачникам помогут специальные устройства и маленькие хитрости. Например, самодельное приспособление из ПВХ-трубы позволит сделать аккуратные лунки и посадить в них семена, не нагибаясь к земле.Борьба с тлей и грызунами.Чтобы справиться с грызунами, пожирающими урожай и стебли растений, совсем не обязательно использовать жесткие химикаты. Отпугнуть вредителей поможет обычный мыльный раствор. Кроме того, он прекрасно справляется с тлей.Привлечь бабочек.Хотите любоваться прекрасными бабочками в своем саду? Привлечь их помогут емкости с водой и кусочками фруктов. Расставьте их в цветниках своего сада и сладкий аромат привлечет этих красивых насекомых на ваш участок.Древесная зола в огороде.Древесная зола – это прекрасное экологичное средство для борьбы с вредителями вроде капустного клеща, тли и улиток. Просто посыпьте грядки золой или окружите ею растения, вредители покинут ваш огород.