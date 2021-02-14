Советы, которые помогут использовать вашу микроволновку по максимуму

Почти на каждой кухне стоит микроволновка. Мы так привыкли ее использовать, что уже не представляем себе, как еще можно быстро разогреть пищу. СВЧ-печь была придумана более 70 лет назад, но до сих пор мы открываем для себя новые способы ее применения: быстро почистить чеснок, убрать кожицу с томатов или покрасить ткань.

Приготовление пищи и повседневная рутина могут быть немного легче, если знать обо всех возможностях микроволновки.

Мы любим нестандартные решения и полезные советы. Поэтому мы публикуем лайфхаки, которые помогут использовать СВЧ-печь по максимуму. Надеемся, что-то из этого списка пригодится и вам, к тому же в конце будет полезный бонус.

Выжать больше сока из лимона. Предварительно положите фрукт в микроволновку на 10–30 секунд (в зависимости от его размера). Этот трюк поможет внутренним «связям» лимона ослабнуть, и вы сможете выжать значительно больше сока.



Быстро «поднять» тесто после замеса. Согласитесь, что это важная часть процесса. Обычно нужно 40–60 минут, чтобы тесто поднялось. Однако это время можно сократить в несколько раз. После того как вы замесили тесто, переложите его в миску, предназначенную для СВЧ, и накройте пищевой пленкой. Далее поместите в микроволновку на 5–15 минут (в зависимости от теста).

Бонус: безопасное использование микроволновки

Важно выбрать минимальную мощность.Легко очистить чеснок. Никто не любит чистить чеснок, так как приходится кропотливо отдирать кожицу, а руки после этого еще долго будут пахнуть. Чтобы избавить себя от такой противной работы, положите целую головку или несколько неочищенных зубчиков в микроволновую печь буквально на 15–20 секунд. После этого зубчики легко выскользнут из кожуры.Высушить почти любую зелень за пару минут. Просто положите в микроволновку несколько листиков (или веточек) вашей любимой приправы между двумя слоями бумажного полотенца, и затем включите печь на 40–60 секунд. Необходимо проверять зелень каждые 20 секунд до полного высыхания.Быстро почистить початок кукурузы. Можно воспользоваться тем же способом, что и с чесноком. Отрезаем стебель и кладем в печь на 30–60 секунд. Так можно легко убрать даже самые мелкие волоски.Сделать пенку для латте. Для этого понадобится простая баночка, в которую наливаем молоко, закрываем ее и трясем около минуты до образования пены. Затем отправляем молоко на 30 секунд в печь — благодаря этому пенка не будет растворяться в кофе.Пожарить орехи в микроволновке. Получится быстрее и даже качественнее, чем в духовке. Просто положите орешки на тарелку в один слой и нажмите «старт». Через каждую минуту пробуйте на вкус и перемешивайте, пока орехи не будут готовы.Убрать кожицу с томатов. Приходилось ли вам хоть раз счищать кожуру с помидора или персика? С этим утомительным занятием можно легко справиться, если предварительно разрезать овощ или фрукт пополам и нагреть в микроволновке до момента, когда кожица начнет морщиться (3–5 минут). После ее можно будет отделить даже простой вилкой за 10 секунд.Быстро сделать вкусные чипсы. Для этого необязательно использовать фритюрницу. Просто смажьте маслом тонкие ломтики картофеля и выложите в подходящую посуду. Затем поставьте ее в микроволновку и запустите печь на 3–5 минут, пока чипсы не станут коричневатого цвета. Дождитесь, пока они остынут, и наслаждайтесь!Растопить застывший мед. Хотите, чтобы мед, который уже успел кристаллизоваться, вновь стал жидким, но тягучим? В таком случае просто переложите мед в удобную емкость, которую можно использовать в подобных печах, и запустите нагрев на 30–60 секунд (в зависимости от объема меда). Теперь замечательное лакомство готово к употреблению.Покрасить пряжу или ткань. Вы удивитесь, но в микроволновке можно не только готовить еду. Любителям рукоделия будет интересно узнать, что покрасить шерсть или шелк можно за несколько минут обычным пищевым красителем. Поставьте миску с раствором и пряжей в печь на несколько минут, чтобы краска лучше закрепилась. Это будет препятствовать дальнейшему выцветанию.Аккуратно вскрыть конверт. Если есть необходимость открыть конверт или переклеить на нем марку, то просто нанесите на склеенную часть несколько капель воды и поместите в микроволновку на 20 секунд.Дезинфицировать губку для мытья посуды. Вы задумывались, сколько бактерий содержится на поверхности и внутри обычной губки? Огромное количество! Не зря считается, что именно этот предмет самый грязный на кухне. Смочите губку водой и положите в микроволновую печь на 1–2 минуты, включив максимальную мощность. Эти действия помогут избавиться почти от всех вредных микроорганизмов. Однако стоит помнить, что данный метод можно применять только для обычных поролоновых губок, так как в них не содержится металл.Правильно разогреть пиццу. Возможно, вы замечали, что при разогреве кусочка пиццы в микроволновке внешняя корочка сильно размягчается или же, наоборот, сильно высыхает. Чтобы такого не происходило, достаточно вместе с пиццей поставить стакан с водой и включить печь на 30–45 секунд на максимальной мощности. Так можно разогревать многие продукты, которые часто чрезмерно пересушиваются.Нарезать лук без слез. Просто отрежьте хвостик луковицы и нагрейте ее в микроволновке (хватит 20–30 секунд). Теперь можете смело приниматься за нарезку без опаски закапать слезами любимую футболку.Нагреть полотенце для спа-процедур. Вы можете воспользоваться таким методом: смочите ваше полотенце водой, отожмите его и поставьте в микроволновку прогреваться с интервалами в 30 секунд. Когда температура будет подходящая, можете пользоваться им по прямому назначению.Не рекомендуется подвергать нагреву в микроволновке стручковый острый перец. Химические вещества, выделяемые перцем, могут воздействовать на слизистую оболочку глаз и носа. Этот процесс похож на действие перцового баллончика, поэтому будьте аккуратны.Перед размораживанием извлеките продукты из заводской упаковки. Это касается одноразовых контейнеров из пенопласта, а также полиэтиленовых пленок, потому что они не являются термостойкими. При сильном нагреве этих материалов возможно попадание химических веществ в пищу.А какие советы по использованию микроволновки знаете вы? Какими неоднократно вы лично пользовались?