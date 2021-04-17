История кораблей, которые пострадали от «Бермудского треугольника»

Бермудский треугольник — район в Атлантическом океане, ограниченный Флоридой и Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и Багамами, — знаменит таинственными, мистическими исчезновениями морских и воздушных судов. Многие годы он наводит настоящий ужас на население земного шара — ведь истории о необъяснимых катастрофах и кораблях-призраках у всех на слуху.







Многочисленные исследователи пытаются объяснить аномалию Бермудского треугольника. В основном это теории похищений судов пришельцами из космоса или жителями Атлантиды, перемещения через дыры во времени или разломы в пространстве и другие паранормальные причины. Ни одна из этих гипотез пока не получила подтверждения.



Противники «потусторонних» версий утверждают, что сообщения о таинственных событиях в Бермудском треугольнике сильно преувеличены. Морские и воздушные суда пропадают и в других районах земного шара, иногда бесследно. Неисправность радио или внезапность катастрофы может помешать экипажу передать сигнал бедствия.



Кроме того, поиск обломков в море — очень непростая задача. Также, район Бермудского треугольника очень сложен для навигации: здесь большое количество отмелей, часто зарождаются циклоны и штормы.



Предложена гипотеза, объясняющая внезапную гибель судов и самолетов выбросами газа — например, в результате распада гидрата метана на дне моря, когда плотность понижена настолько, что корабли не могут держаться на плаву.

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