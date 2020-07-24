Опасность средневековых туалетов для жизни и их польза в борьбе с блохами﻿

Первый современный туалет со смывом был изобретен в 1596 году сэром Джоном Харрингтоном, который установил его для своей крестной матери, королевы Елизаветы 1. Тем не менее, такой туалет еще на 250 лет остался редкой диковинкой. Большинство туалетов в Средневековой Европе были либо надворными постройками с ямой в земле, либо ночными горшками.Если бы вам повезло родиться очень богатым, вы бы получили роскошь использовать изображенный на фото гардероб — garderobe — небольшую комнатку у стены средневекового замка. Туалет соединялся с вертикальной шахтой, которая отводила фекалии вниз — оттуда их убирали слуги. Название гардероб, что в буквальном переводе означает "беречь свою мантию", возникло из–за практики вешать над этой шахтой одежду (способ убить блох с помощью аммиачных испарений из мочи).Периодически храбрые рыцари совершали тайные атаки, проникая в замок через такую шахту, соединенную с гардеробом. Немало известных людей умерло в туалете от покушения во время дефекации. Среди них король Англии Эдмунд II (30 ноября 1016 года), герцог Яромир Богемский (4 ноября 1035 года), герцог Годфри IV (Нижняя Лотарингия) (26 или 27 февраля 1076 года), богемский Вацлав III (4 августа 1306 года).