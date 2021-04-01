Как предотвратить появление садовых и огородных вредителей

Слизни, медведки, долгоносики, клопы, бахчевая тля могут превратить цветущий сад и урожайный огород в настоящие руины. Одними пестицидами с ними не справиться – вам понадобится полный комплекс защитных мер.



1. Не пренебрегать севооборотом

2. Проверять почву на достаток питательных веществ

3. Избегать чрезмерного удобрения

4. Обрабатывать посевной материал

5. Использовать инсектицидное мыло

6. Применять ручные способы борьбы с вредителями и сорняками

7. Привлекать в сад полезных насекомых

8. Выбирать растения, которые наиболее устойчивые к насекомым

Систематическое чередование однолетних культур не позволит вредителям нанести урон будущему цветению и урожаю. Вредоносные организмы и личинки насекомых погибают при пересадке, а кругооборот овощных и ягодных культур поможет сохранить в почве необходимые микроэлементы.Плодородность почвы – важный компонент в борьбе с насекомыми. Достаточное количество азота, фосфора, калия, магния влияет на иммунитет растений, дает им силы противостоять нападкам вредителей.Но излишне усердствовать с удобрением почвы не следует. Избыток микроэлементов влияет на процесс фотосинтеза и снижает защитные силы растений. Отдавайте предпочтение органике, так как в минеральных удобрениях слишком большая концентрация веществ.Предпосевная подготовка – прием агротехники, который повышает всхожесть семян и устойчивость к вредителям, обитающим в почве. Молодые ростки будут защищены от совки, корневой тли и нематоды.Мыльный спрей издавна используется садоводами. Его можно купить или изготовить самостоятельно. Мыльные брызги нетоксичны для человека, но эффективны против уховерток, блох, клещей и тли. Раствор попадает в их кутикулы и высушивает вредителей изнутри.Собирайте вручную и уничтожайте вредных насекомых, применяйте световые и клейкие ловушки, вовремя пропалывайте сорняки.Посадите зеленый горошек – на нем откладывает яйца богомол, который уничтожит кузнечиков, саранчу, тлю и вредных бабочек. Листва и камни на участке привлекут жужелицу, она питается личинками и слизнями. Тля, клещи, гусеницы, личинки и блошки входят в пищевой рацион божьей коровки.При планировании участка продумайте места для посадки растений, которые защищают себя и соседей от атак вредителей. Базилик и кошачья мята отпугивают мух, клещей и комаров, зеленый лук с укропом – репелленты от тли, чеснок не переносят корневые личинки и улитки.С помощью этих и других способов создайте на своем участке максимально благоприятные условия для растений и их естественных защитников. А вредителям устройте по-настоящему «веселую» жизнь – и они навсегда забудут к вам дорогу.А в вашем саду появляются огородные вредители? Расскажите в комментариях, как вы с ними боретесь.