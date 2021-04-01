Как предотвратить появление садовых и огородных вредителей

Слизни, медведки, долгоносики, клопы, бахчевая тля могут превратить цветущий сад и урожайный огород в настоящие руины. Одними пестицидами с ними не справиться – вам понадобится полный комплекс защитных мер.
1. Не пренебрегать севооборотом
Систематическое чередование однолетних культур не позволит вредителям нанести урон будущему цветению и урожаю. Вредоносные организмы и личинки насекомых погибают при пересадке, а кругооборот овощных и ягодных культур поможет сохранить в почве необходимые микроэлементы.
2. Проверять почву на достаток питательных веществ
Плодородность почвы – важный компонент в борьбе с насекомыми. Достаточное количество азота, фосфора, калия, магния влияет на иммунитет растений, дает им силы противостоять нападкам вредителей.
3. Избегать чрезмерного удобрения
Но излишне усердствовать с удобрением почвы не следует. Избыток микроэлементов влияет на процесс фотосинтеза и снижает защитные силы растений. Отдавайте предпочтение органике, так как в минеральных удобрениях слишком большая концентрация веществ.
4. Обрабатывать посевной материал
Предпосевная подготовка – прием агротехники, который повышает всхожесть семян и устойчивость к вредителям, обитающим в почве. Молодые ростки будут защищены от совки, корневой тли и нематоды.
5. Использовать инсектицидное мыло
Мыльный спрей издавна используется садоводами. Его можно купить или изготовить самостоятельно. Мыльные брызги нетоксичны для человека, но эффективны против уховерток, блох, клещей и тли. Раствор попадает в их кутикулы и высушивает вредителей изнутри.
6. Применять ручные способы борьбы с вредителями и сорняками
Собирайте вручную и уничтожайте вредных насекомых, применяйте световые и клейкие ловушки, вовремя пропалывайте сорняки.
7. Привлекать в сад полезных насекомых
Посадите зеленый горошек – на нем откладывает яйца богомол, который уничтожит кузнечиков, саранчу, тлю и вредных бабочек. Листва и камни на участке привлекут жужелицу, она питается личинками и слизнями. Тля, клещи, гусеницы, личинки и блошки входят в пищевой рацион божьей коровки.
8. Выбирать растения, которые наиболее устойчивые к насекомым
При планировании участка продумайте места для посадки растений, которые защищают себя и соседей от атак вредителей. Базилик и кошачья мята отпугивают мух, клещей и комаров, зеленый лук с укропом – репелленты от тли, чеснок не переносят корневые личинки и улитки.
С помощью этих и других способов создайте на своем участке максимально благоприятные условия для растений и их естественных защитников. А вредителям устройте по-настоящему «веселую» жизнь – и они навсегда забудут к вам дорогу.
А в вашем саду появляются огородные вредители? Расскажите в комментариях, как вы с ними боретесь.
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