Кому из звёздных детей, удалось стать успешными, а кто остался в тени родителей

Актёру второго поколения часто бывает трудно найти признание и популярность вне рамок своего знаменитого родителя. Но есть те, кто вопреки всему смог добиться успеха , завоевав сердца зрителей. Впрочем, не обошлось и без тех, кто так и остался в тени своих звёздных отцов.Эмма Робертс - талантливая актриса, певица и куратор, известная своими ролями в фильмах «Королевы крика» и « Американская история ужасов», а также своей знаменитой тётей, культовой и прекрасной Джулией Робертс и не менее звёздным отцом Эриком Робертсом. На самом деле, семейное древо Эммы разветвляется по всей индустрии развлечений, как и её карьера. Её актёрская карьера началась как сон, когда она сыграла дочь Джонни Деппа в фильме «Удар».После этого она снялась в сериале Nickelodeon Unfabulous и даже записала альбом для шоу . Однако на её пути к славе были и неудачи, с которыми ей довелось столкнуться во время своей актёрской карьеры. И тем не менее, она стоически смогла выстоять под их натиском, преодолев все трудности, добившись не менее феерического успеха, нежели её отец.А вот Джейсон Коннери, сын легендарного Шона Коннери несмотря на внезапно обрушившийся успех, так и остался в тени своего звёздного отца.Его интерес к актёрскому мастерству развился во время учёбы в Гордонстоунской школе для мальчиков на севере Шотландии, где он курировал небольшую театральную группу, взяв на себя обязанности режиссёра.Джейсон был принят в бристольскую театральную школу Олд-Вик, а год спустя - в шотландскую репертуарную труппу Перта. В течение шести месяцев он занимался еженедельной репертуарной работой, выступал и работал помощником режиссёра в попытке обратить на себя внимание и сорвать заветную звёздочку с неба. В итоге, судьба не заставила себя долго ждать, подарив ему шанс сыграть Робин Гуда в популярном британском телесериале «Робин из Шервуда» (1984). Эта роль привела его к славе в Англии, и он до сих пор остаётся культовым фаворитом среди страстных поклонников сериала.После этого на него посыпалось множество предложений и главных ролей в фильмах различного жанра. Но как бы Джейсон не старался произвести впечатление на зрителя, его продолжали и продолжают сравнивать, поговаривая о том, что он не так уж и талантлив по сравнению с отцом.Играя различных персонажей, начиная от типичных девственниц до своенравных сирен и заканчивая наркоманами-неудачниками, Лора Дерн является одной из самых интересных современных актрис экрана.Её родители, Брюс Дерн и Диана Лэдд, оба успешные актёры, поначалу отговаривали дочь от участия в этой профессии . Тем не менее, актёрское мастерство было целью детства Лоры, и после того, как её родители развелись, она дебютировала в кино в возрасте шести лет в фильме «Белая молния».Позже она сыграла небольшую роль в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живёт», а свою первую главную роль получила в 1980 году, сыграв подростка в фильме Адриана Лайна «Лисы».На её счету десятки фильмов с различными сюжетами. Она играла в «Маске» (1985 года), а также в культовом фильме Дэвида Линча «Синий бархат» и, разумеется, снялась в киноленте « Дикие сердцем», сыграв очаровательную подружку Николаса Кейджа.Но многие наверняка её помнят по фильму «Виноваты звёзды», по киносаге «Парк Юрского периода», где она сыграла главную роль, а также по таинственному сериалу «Твин Пикс» (2017 год), где она примерила на себя роль воображаемой женщины . Лора – одна из немногих актрис, которой удалось добиться невероятного успеха и получить множество наград, превзойдя в этом деле своих звёздных родителей.Несмотря на впечатляющую фильмографию и далеко не последние роли в достаточно культовых фильмах и сериалах, Донал Глисон, увы, так и не смог превзойти своего отца, хотя и подавал большие надежды.Он снялся в «Анне Карениной», сыграв роль Константина Левина, появился в сериале «Чёрное зеркало», не остался без внимания в фантастической саге «Звёздные войны», стал кумиром молодёжи после роли в фильме о «Гарри Поттере», сыграл Калеба в научно-фантастическом фильме «Из машины» и засветился в триллере «Мама!».Но даже все вышеперечисленные роли в фильмах не идут ни в какое сравнение с ролями его отца, который сыграл в культовых кинолентах, сполна оцененных критиками. Вы наверняка помните «Царство небесное», «Искусственный интеллект», «Храброе сердце», «Миссия невыполнима 2», «Троя» и многие другие фильмы, где Брендан Глисон блистал на экране, вызывая уйму эмоций, тем самым мало кого оставляя равнодушным . И совсем неудивительно, что он на долгие годы прочно засел в списке одних из самых ярких и запоминающихся актёров, чего не скажешь о его сыне, которому зачастую выпадали лишь эпизодические роли.Пожалуй, Анджелина Джоли не нуждается в особом представлении. Эта удивительная и невероятно талантливая женщина уже давным-давно у всех на слуху. И не только потому, что она дочь легендарного Джона Войта известного по фильмам: «Сокровище нации», «Перл-Харбор», «Лара Крофт», «Враг государства» и др., а потому, что в первую очередь она отличная актриса, которая умудрилась превзойти своего отца.И совсем неудивительно, что в арсенале бойкой Лары Крофт и загадочной Малефисенты множество различных премий и наград, которые лучше любых слов говорят о её таланте и актёрском мастерстве, а также умении перевоплощаться. Взять к примеру психологический триллер «Забирая жизни», где Анджелина сыграла главную роль, примерив на себя образ доверчивой и любящей Иллианы Скотт, которая, оказавшись загнанной в клетку, показала то, насколько непредсказуемой может быть испуганная женщина.Несмотря на то, что Макс является частью актёрской королевской семьи благодаря своему знаменитому отцу Джереми Айронсу и матери Шинейд Кьюсак, это не делает его успешным и талантливым актёром, за плечами которого есть парочка интересных ролей. Он сыграл в мини-серале «Белая королева», появился рядом с Хелен Миррен в «Женщине в золотом» и сыграл Чарльза в «Скрюченном домишко». Впрочем, это всего лишь иголка в стоге сена по сравнению с тем, как ярко и часто блистал его отец на экранах телевизоров не один десяток лет. Наверняка многие помнят сериал «Борджия», где Джереми сыграл Папу Александра VI, «Царство небесное» и его роль Тиберия, «Человек в железной маске» (Арамис), террориста в «Крепком орешке 3» и, разумеется, его не менее яркую роль Генриха IV в «Пустая корона: Война Алой и Белой розы».Поскольку оба его родителя были известными, уважаемыми актёрами, неудивительно, что карьера Шона, охватывающая четыре десятилетия с более чем сотней ролей, началась с раннего возраста. Он дебютировал в 1981 году в телевизионном фильме «Пожалуйста, не бей меня, мама», в котором сыграл вместе со своей настоящей мамой Патти Дьюк.Его фильмография настолько богата и уникальна, что многие наверняка видели хотя бы один фильм с ним. Не говоря уже о том, что Шон сыграл в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», выпущенной в 2001, 2002 и 2003 годах. Наряду с многочисленными наградами, присужденными трилогии (в частности, её заключительной части «Возвращение Короля»), Шон привёз домой премию Сатурна за Лучшую мужскую роль второго плана, а также награды от общества кинокритиков Лас-Вегаса, кинокритиков Сиэтла, Ассоциации кинокритиков Юты и общества кинокритиков Феникса.На телевидении Шон снялся во многих фильмах и сериалах, включая «Иеремия», где он сыграл загадочного Мистера Смита, популярном триллере «24» и фильме Гильермо дель Торо «Напряжение».Он присоединился к отмеченному наградами актёрскому составу захватывающего и получившего признание критиков сериала Netflix «Странные вещи» в роли любимого менеджера Radio Shack Боба Ньюби. В 2019 году он снялся в трёх эпизодах финального сезона «Теории Большого Взрыва» и двух эпизодах «Супергёрл».Ко всему прочему, он озвучивал любимого многими Рафаэля в популярном фильме «Черепашки-Ниндзя-подростки», а также параноидального сиамского кота Честера в сериале «Банникула». И это лишь малая часть заслуг поистине талантливого актёра, который реально превзошёл своего не менее талантливого отца Джона Эстина.Репутация Питера Фонда как актёра никогда не могла сравниться с репутацией его отца Генри или старшей сестры Джейн. Его актёрская карьера с самого начала была шаткой и неустойчивой и даже несмотря на его роль капитана Америки в фильме «Easy Rider» не принесла ему той славы, о которой он так мечтал.Как и у его сестры, у Питера было трудное детство . В своих мемуарах 1998 года «Не говори папе» он описал свои непростые отношения со знаменитым отцомПитер ещё в раннем возрасте решил, что хочет стать актёром, и после учёбы в Университете Небраски в Омахе, родном городе его отца, он начал выступать в местном театре. Его первый успех был в главной роли в «Харви», об алкоголике, который верит, что видит гигантского кролика. Он дебютировал на Бродвее в 1961 году в армейской комедии «Кровь, пот и Стэнли Пул», за которую получил премию Theatre World award за Лучшую мужскую роль . Но как бы Питер не старался перевоплощаться из одной роли в другую, на протяжении всей своей актёрской карьеры он оставался в тени своего отца, с которым его постоянно сравнивали, поговаривая о том, что до Генри ему далеко . Роберт Райнер родился в Нью-Йорке, в семье Эстель Райнер (урожденная Лебост) и лауреата премии «Эмми», актёра, комика, писателя и продюсера Карла Райнера.В детстве он часто смотрел на отца как на своего вдохновителя и образец для подражания. Именно поэтому, Роб часто чувствовал себя вынужденным соответствовать двенадцати отцовским «Эмми», престижным наградам и успехам.Когда Роберт окончил среднюю школу, родители посоветовали ему поучаствовать в Летнем театре. Райнер устроился подмастерьем в театр округа Бакс в Пенсильвании. Он получил дальнейшее образование в киношколе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Но при этом он продолжал чувствовать себя недостаточно успешным, всё так же стараясь соответствовать своему отцу . И в скором времени он сумел добиться того самого успеха, о котором так долго мечтал. Роб начал свою собственную режиссёрскую карьеру и многие из его фильмов были номинированы на премию «Оскар».Роберт также известен как политический активист, соучредитель американского фонда равных прав, группы, которая была консультантом по однополым бракам. Райнер выступал на нескольких митингах по нескольким спорным темам, а также считается защитником социальных проблем, таких как насилие в семье и употребление табака.Ко всему прочему Роберт также сделал камео на шоу, таких как 30 Rock, The Simpsons и Hannah Montana, а также в фильмах The First Wives Club, Bullets Over Broadway, Primary Colors и Throw Momma From the Train, среди многих других.Поэтому он смело может считаться тем, кому действительно собственными силами и трудом удалось превзойти собственного успешного отца.Несмотря на то, что Эмилио Эстевес является сыном Мартина Шина и братом Чарли Шина, он оказался далёк от своей звёздной семейки, так и оставшись в их тени. А ведь за плечами этого актёра было немало ролей, но все они по сравнению с ролями его отца – сущая пустышка. 