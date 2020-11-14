Кому из звёздных детей, удалось стать успешными, а кто остался в тени родителей

1. Эмма Робертс

Эмма Робертс. \ Фото: film.ru.

Кадр из фильма: Королевы крика. \ Фото: kinokadr.ru.

2. Джейсон Коннери

com. Джейсон Коннери. \ Фото: blogspot.com.

Кадр из сериала: Робин из Шервуда. \ Фото: google.com.

3. Лора Дерн

Лора Дерн. \ Фото: google.com.

Кадр из фильма: Дикие сердцем. \ Фото: wap.filmz.ru.

4. Донал Глисон

Донал Глисон. \ Фото: beztabu.net.

Кадр из фильма: Звёздные войны. \ Фото: thr.ru.

5. Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. \ Фото: ru.hellomagazine.com.

Кадр из фильма: Мистер и миссис Смит. \ Фото: wap.filmz.ru.

6. Макс Айронс

Макс Айронс. \ Фото: watch.keeno.tv.

Кадр из сериала: Белая королева. \ Фото: kinofilms.ua.

7. Шон Эстин

Шон Эстин. \ Фото: funart.pro.

Кадр из фильма: Властелин колец. \ Фото: kino.mail.ru.

8. Питер Фонда

Питер Фонда. \ Фото: bikepost.ru.

Кадр из фильма: Беспечный ездок. \ Фото: vk.com.

9. Роберт Райнер

А вот и она, 2014 год. \ Фото: pinterest.com.

Роберт Райнер. \ Фото: ru.wikipedia.org.

10. Эмилио Эстевес

Эмилио Эстевес. \ Фото: biography.com.

Кадр из фильма: Бобби. \ Фото: fthismovie.net.