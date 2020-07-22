История о создании Наргенской республики советскими матросами

После революции 1917 года в России на волне всеобщей неразберихи появилось множество «советских» республик. Однако названия большинства из них канули в Лету из-за кратковременности существования, и лишь о немногих «независимых государствах» сохранились исторические факты. Одно из таких революционных образований известно историкам, как Наргенская республика. Созданная зимой 1917 года, она просуществовала неполных три месяца, оставив после себя ноль выполненных обещаний и отвратительную среди жителей острова славу.
Как осмелились матросы порта Нарген выступить против царской власти и провозгласить создание советской республики
Остров Нарген, расположенный недалеко от эстонского Таллина, использовался в царские времена, как военный объект: он должен был защищать город и прилежащую акваторию от возможных нападений с морской стороны. Укреплённый фортификационными сооружениями и хорошо вооружённым гарнизоном, остров называли «сухопутным дредноутом», подчёркивая его сильную боевую мощь. Со дня размещения военных моряков в 1913 году, Нарген ничем особым не выделялся – жизнь текла размеренно, служба проходила по уставу до той поры, пока в стране не поменялась власть. Под воздействием донёсшихся слухов (на сей раз о Социалистической революции) матросы гарнизона и персонал, занятый в строительстве островных укреплений, совершили свой «переворот». Лидером бунтовщиков стал Степан Петриченко – писарь на линкоре «Петропавловск», до призыва в 1913 году работавший на металлургическом заводе металлистом. Сын бедного крестьянина из Калужской губернии, как и большинство поддержавших его матросов придерживался анархических взглядов, – то есть по своей идеологии он не признавал никакую власть. А потому у образованной 17 декабря 1917 года «Советской республики матросов и строителей» не было желания ни оповещать о своей государственности российскую столицу, ни устанавливать реальный порядок в независимой «державе». При этом органы власти в республике все же имелись, и созданы они были по аналогии с большой Россией.
Как формировались верховные органы Советской республики матросов и строителей в Нарген
Беря пример с Советской России, правительство острова, именовавшее себя «Советом народных комиссаров», состояло из председателя и наркомов: труда, здравоохранения, финансов, внутренних дел, образования, по военным и морским делам. Известно, что председательствовал в советах Степан Петриченко, по какому принципу и кому достались другие должности, информации не сохранилось. В планы островного Совнаркома входила разработка документов, определяющих основы государственного управления в Наргенской республике и выпуск собственной валюты. По словам председателя, новая конституция подготавливалась, чтобы дать гражданам в «светлом будущем» свободу от принудительных работ и подарить систему распределения по принципу «каждому по потребностям». Имелся у республики и свой флаг, чей цвет – чёрный с красным – отражал анархо-коммунистические идеи наргенских строителей и моряков. Кроме того, в ходу был также анархистский чёрный флаг с черепом и костями, которые, по всей видимости, подчёркивали смысл надписи на полотнище – «Смерть буржуям». Однако пиратская символика неволей отразила и суть поступков представителей новых властей, которые проявили себя на острове ничуть не лучше братства «Весёлого Роджера».
Почему Советскую республику матросов и строителей называли «пиратским государством»
Революционные обещания воплощать в жизнь новые власти не торопились, предпочитая до прихода «светлого будущего» жить в своё удовольствие, веря, что таким путём изживают буржуазию. Первым делом, «борьба» с буржуазным элементом началась с изнасилования всего взрослого женского населения острова. Исключений не делалось ни для кого – местных крестьянок насиловали наравне с офицерскими жёнами и обеспеченными гражданками «свободной республики». Вторым шагом стала обязанность жителей платить «революционный налог», под которым подразумевалась экспроприация всего, что приглянется полупьяным матросам. Позже нашлась и обслуга для черновой работы: к ней привлекли арестантов из Ревеля – заключённые городской тюрьмы должны были безвозмездно убирать снег, наводить порядок в жилищах и выполнять прочие «хозяйские» поручения. Бесплатных работников, как и спиртное, продовольствие и женщин для утех матросы получали шантажом ревельских властей: Совнарком Наргена пригрозил обстрелом города в случае невыполнения их «просьбы». Посчитав, что требуемая плата не так велика, по сравнению с разрушением Ревеля, городские власти согласились подчиниться условиям ультиматума. Заодно, доставляя «республиканцам» продукты и прочее, они надеялись разведать обстановку на острове, чтобы подготовиться к будущим «сюрпризам».
Почему была ликвидирована Наргенская республика
Впрочем, если Ревелю и удалось раздобыть какие-то ценные разведданные, то они не понадобились: в конце февраля 1918 года республика прекратила существовать. А произошло это из-за приближения к острову кораблей германской флотилии – Первая мировая война продолжалась, и противники России собирались атаковать остров, входивший в её состав. Однако, имея перед немцами военное преимущество, матросы Наргенской республики не собирались вступать в бой, чтобы спасти своё небольшое государство. Едва завидев корабли противника, анархисты загрузили в трюм оставшееся спиртное и продовольствие, и покинули остров, бросив на произвол судьбы нескольких пьяных до бессознания товарищей. При этом никто не позаботился хотя бы уничтожить боеприпасы и разрушить укрепления – все досталось врагу, который без единой потери и выстрела добыл себе материальные трофеи. Правительство же республики вместе с членами гарнизона сбежало в Финляндию, а через три года, председатель правительства несостоявшейся республики, возглавил уже Кронштадтское восстание против Советов.
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