История о создании Наргенской республики советскими матросами

После революции 1917 года в России на волне всеобщей неразберихи появилось множество «советских» республик. Однако названия большинства из них канули в Лету из-за кратковременности существования, и лишь о немногих «независимых государствах» сохранились исторические факты. Одно из таких революционных образований известно историкам, как Наргенская республика. Созданная зимой 1917 года, она просуществовала неполных три месяца, оставив после себя ноль выполненных обещаний и отвратительную среди жителей острова славу.





Как осмелились матросы порта Нарген выступить против царской власти и провозгласить создание советской республики

Как формировались верховные органы Советской республики матросов и строителей в Нарген

Почему Советскую республику матросов и строителей называли «пиратским государством»

Почему была ликвидирована Наргенская республика