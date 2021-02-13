Забытые экспедиции, открывшие нам мир

Наше современное понимание мира основано на достижениях смелых, не боящихся суровых испытаний и смерти людях. Исследователи средних веков были готовы рискнуть очень многим, предпринимая экспедиции в суровые, до селе не открытые места. История изобилует примерами подобной храбрости, однако, имена лишь очень немногих путешественников остаются на ее нерушимых скрижалях. Перед вами несколько незаслуженно забытых экспедиций, каждая из которых серьезно изменила картину мира.



Австралия Луиса Ваэса де Торреса

Кругосветное плавание Бугенвилл

Арабская сказка Карстена Нибура

Поисковая экспедиция Джеймса Кларка Росса

Трансконтинентальная экспедиция Александра Маккензи