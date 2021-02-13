16 годных проектов для дачи, которые помогут украсить двор и не потратить целое состояние

Для многих россиян дача уже много лет как перестала быть просто огородом. Это место отдыха, где можно приготовить мясо на костре, попариться в бане или просто отдохнуть. Естественно, такой загородный домик можно и нужно украшать. А как это сделать - подскажут крутые идеи из нашей подборки.
1. Временная мебель
Временная мебель из габионов. | Фото: Pinterest.
Несмотря на то, что многие жители наших широт уже пересмотрели свое отношение к дачам и перестали воспринимать их как загородные огороды, на которых нужно пахать, люди все же не готовы вкладывать огромные суммы в обустройство своих летних домов. Благо, сейчас у нас есть интернет с массой идей, которые помогут навести красоту на участке своими силами. В первую очередь вам стоит купить габионную сетку и использовать ее для создания временных конструкций. Например, поместите в сетку запасы дров, прикрепите сверху любую доступную столешницу и используйте эти конструкции как столы и лавки до тех пор, пока вам не понадобятся древесина для розжига.
2. Мини-табуреты
Самодельные мини-столики и табуреты. | Фото: Earth Porm.
Столики и табуреты всегда нужны на дачном дворе. Чтоб не тратиться на эти вещи, делайте их своими руками. Для этих целей можно использовать пластиковые или деревянные ящики, а в качестве сидений использовать широкие доски или детали старых сломанных табуреток.
3. Обновление стульев
Обновление пластиковых стульев. | Фото: SanctuaryVF.
Белые пластиковые стулья выглядят не слишком привлекательно. Однако они дешевые и легкие, что делает их очень подходящими для обустройства дачного двора. Ну, а для того, чтобы улучшить их внешний вид, подарите стульям новый цвет, а лучше несколько. Выбираем приятный оттенок, который, будет гармонично смотреться в саду, и аккуратно красим пластик. Кстати, для этих целей лучше всего подходят аэрозольные красители, они легко наносятся и быстро высыхают.
4. Цветущее кресло
Кресло из шлакоблоков. | Фото: Фермер.
Если у вас есть с десяток ненужных шлакоблоков, используйте их для сооружения декоративного кресла в саду. В пустоты некоторых блоков можно установить небольшие горшочки с растениями. В скором времени кресло зацветет, зазеленеет и станет еще привлекательнее. Сидеть на этом каменном троне не слишком удобно, зато в качестве украшения выглядит просто потрясающе.
5. Гамак
Гамак на крыльце. | Фото: Upsocl.
Подвесной гамак на основе узелкового плетения - эта та вещь, которая сделает ваше крыльцо исключительным. Для создания этого изделия потребуются веревки и несколько свободных дней, но результат того стоит. Гамак очень быстро станет любимым местом для сна и отдыха. Закрепить подвесное ложе можно при помощи металлических крючков, которые дадут возможность перемещать его и снимать в конце сезона.
6. Диван
Диванчик на крыльце. | Фото: Pinterest.
Если у вас крытое крыльцо, можете оборудовать там уютный диванчик. Смастерить его сможет каждый мужчина, имеющий навыки работы с молотком и гвоздями. Из материалов вам понадобятся только доски, перина и несколько ярких подушек. По мнению Novate.ru, такой диванчик не только украсит крыльцо, но и станет укрытием от солнца или дождя.
7. Бетонный столик
Столик из бетона. | Фото: Designmag.fr.
Этот небольшой столик - прекрасный пример использования бетона на собственном участке. Конструкция состоит из простого цилиндрического каркаса и аккуратной круглой столешницы из досок, выкрашенной в приятный светлый оттенок. Такой столик станет долговечным и практичным элементом дачного двора, который не потребует серьезных вложений.
8. Угловая клумба
Угловая клумба из досок. | Фото: Pinterest.
Мало кто из дачников способен устоять перед красивыми клумбами, декоративными горшками и кашпо. Однако все эти вещи в магазинах стоят кучу денег. Не нужно огорчаться и сильно тратиться, ведь красивые клумбы можно сделать и своими руками, используя доски и краску.
9. Заборчик
Невысокий заборчик. | Фото: Life - RU.com.
Если у вас есть необходимость зонировать свой участок, соорудите простое невысокое ограждение из досок. Кстати, доски можно раздобыть, разобрав пару ненужных деревянных поддонов. А если еще и покрасить деревяшки в белый цвет, получится классическая изгородь из американских фильмов.
10. Уголок для отдыха
Угловой диванчик из поддонов. | Фото: Яндекс.
Потрясающий угловой диванчик с глубокими нишами, в которых можно разместить кадки с деревьями. Все, что потребуется для создания этого шедевра: деревянные поддоны и банка белой краски. Размер конструкции будет зависеть от количества поддонов, которые у вас есть.
11. Садовый гарнитур
Гарнитур из дерева. | Фото: kapus.ru.
Запаситесь как можно большим количеством досок, ведь используя их, можно соорудить потрясающую мебель для сада. Например, вы можете смастерить прекрасный комплект мебели, включающий в себя большой стол, скамейки и кресло, выкрасить все в теплый оттенок натурального дерева и установить на заднем дворе своей дачи.
12. Кострище
Кострище из шлакоблоков. | Фото: Самотужки.
Большое аккуратное кострище, построенное из шлакоблоков, станет гармоничным завершением вашего патио на заднем дворе. Верхние части блоков можно декорировать щебнем. Готовое изделие можно использовать как мангал.
13. Дорожка
Дорожка из спилов. | Фото: Stavebnik.sk.
Распилите стволы срубленных деревьев на небольшие круги, покройте их лаком и используйте для создания красивой садовой дорожки. Создание такой дорожки не потребует значительных финансовых вложений, правда она и не прослужит слишком долго, ведь дерево со временем портится.
14. Цветущий комод
Цветник в старом комоде. | Фото: Pinterest.
Наверняка, у вас на даче уже есть несколько старых комодов и тумбочек, внешний вид которых устарел. Так вот, мы на Novate.ru уверены, что такие вещи можно круто освежить и преобразить. Для этого вам придется очистить комод от старого покрытия, покрасить в новый цвет, а в выдвижные ящики посадить цветы.
15. Мозаика
Мозаичная дорожка из гальки. | Фото: МирТесен.
Потрясающей красоты мозаику можно сотворить, имея в своем арсенале мешок с галькой и несколько баночек яркой краски. Такая дорожка, несомненно, освежит ваш участок и будет радовать своей красотой не один год.
16. Горшочки в воздухе
Подвесные конструкции. | Фото: Видео уроки.
Любите необычный декор? Тогда вам точно стоит обратить внимание на подвесные конструкции для цветов. Можно сделать потрясающий стеллаж из старой двери или оконной рамы, в которой вместо стекол висят небольшие горшочки. Также в качестве предметов декора могут выступить деревянные ящики, прикрепленные к фасаду дома или беседки. На таких импровизированных полках будут отлично смотреться горшки и кадки с любыми цветущими растениями.
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