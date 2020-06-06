Как грабят пользователей торговых площадок в интернете

Количество мошеннических операций с привязанными к телефонам картами уже исчисляется тысячами ежемесячно



На торговых онлайн-площадках наблюдается бум мошенничества. Количество хищений денег с карт, привязанных к телефонным номерам доверчивых продавцов, на крупных торговых ресурсах достигло 3 тыс. трансакций в месяц, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. За прошлый год объем несанкционированных операций с использованием пластика вырос до 1,38 млрд рублей. Киберпреступники зачастую пользуются неосведомленностью россиян, обманным путем выясняя у них коды и пароли, необходимые для проведения платежа. К решению проблемы подключились операторы связи — они начали предлагать площадкам e-commerce системы сокрытия реальных номеров торговцев.



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