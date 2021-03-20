Советы доктора: 10 способов не набрать вес после похудения

Поздравляем! Вы сбросили вес – теперь надо закрепиться на достигнутых позициях. Говорят, что сбросить лишний вес легко, а вот удержать результат, чтобы вес не вернулся – трудно.



Для этого потребуется много труда и силы воли. Если вы без устали повторяете: «Мне удалось сбросить вес, и теперь я ни за что не позволю ему вернуться обратно», – то вы на правильном пути.









Вот 10 советов, которые помогут вам: