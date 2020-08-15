Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке
Студия WARchitect реализовала проект Sleepless Residence в Бангкоке, Таиланд. Частный дом площадью 570 квадратных метров расположен в красивом месте с панорамным видом на озеро, где можно почувствовать себя в окружении природы и отдохнуть от ритмичного мегаполиса.
Внутренний двор спроектирован в центре дома, соединяя все пространства и позволяя любоваться вечнозелёными окрестностями в течение дня. Владельцу важно было не только иметь возможность сконцентрироваться на написании музыки, но и получить зоны для отдыха и вечеринок с друзьями. Главное в проектировании этого дома — не выдающаяся форма, а пространство и атмосфера. Основное внимание архитекторы уделили тому, как можно оптимизировать панорамный вид на озеро, которое напомнило о пространстве амфитеатра. Архитекторы сумели спроектировать дом так, что, находясь в спальне, можно одновременно смотреть на воду, на внутренний двор и на гостиную. С другой стороны, проводя время в гостиной у озера, можно оглянуться на спальню и увидеть ступени зелёных террас, которые скрывают парковку. В результате жильцы дома тесно связаны с природой, а ограждающее пространство не позволяет посторонним смотреть внутрь. Для внутреннего убранства особняка выбраны материалы в стиле лофт, но с более роскошными нотками. Уникальный внешний фасад защищает частную жизнь владельцев и препятствует перегреванию внутренних помещений, создавая хорошую вентиляцию.
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