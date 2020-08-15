С нами не соскучишься!

7 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Homo Sapiens6 апреля, 14:08
    обожаю гладиаторские бои, жалею, что римляне их в конце концов запретили под давлением христанутых! Италия могла бы п...Гладиаторы: каким...
  • Виктория Иванова2 апреля, 16:26
    "Однажды она появилась в Нью-Йоркской академии искусств одетой лишь в бриллианты общей стоимостью 5 миллионов долларо...Мы просто не смог...
  • Виктория Иванова31 марта, 11:39
    Возможно он лилипут, а не карлик.Джеффри Хадсон – ...

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Студия WARchitect реализовала проект Sleepless Residence в Бангкоке, Таиланд. Частный дом площадью 570 квадратных метров расположен в красивом месте с панорамным видом на озеро, где можно почувствовать себя в окружении природы и отдохнуть от ритмичного мегаполиса.

Внутренний двор спроектирован в центре дома, соединяя все пространства и позволяя любоваться вечнозелёными окрестностями в течение дня. Владельцу важно было не только иметь возможность сконцентрироваться на написании музыки, но и получить зоны для отдыха и вечеринок с друзьями. Главное в проектировании этого дома — не выдающаяся форма, а пространство и атмосфера. Основное внимание архитекторы уделили тому, как можно оптимизировать панорамный вид на озеро, которое напомнило о пространстве амфитеатра. Архитекторы сумели спроектировать дом так, что, находясь в спальне, можно одновременно смотреть на воду, на внутренний двор и на гостиную. С другой стороны, проводя время в гостиной у озера, можно оглянуться на спальню и увидеть ступени зелёных террас, которые скрывают парковку. В результате жильцы дома тесно связаны с природой, а ограждающее пространство не позволяет посторонним смотреть внутрь. Для внутреннего убранства особняка выбраны материалы в стиле лофт, но с более роскошными нотками.
Уникальный внешний фасад защищает частную жизнь владельцев и препятствует перегреванию внутренних помещений, создавая хорошую вентиляцию.

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

</div>
источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в Бангкоке

И не забудьте:
Вдохновлённые амфитеатром архитектура и дизайн особняка в БангкокеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх