Популярная бразильская супермодель написала книгу о своей жизни

В автобиографии «Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение» всемирно известная модель рассказала о закулисье модельного бизнеса, своих психологических проблемах и любви к себе



Жизель Бундхен — бразильская икона моды, кумир многих девушек, мечтающих покорить подиум. Несмотря на идеальную картинку, и в ее жизни не было все так гладко. Ее недолюбливали одноклассники, в семье не водилось много денег, ко всему прочему девушка страдала паническими атаками. Взглянуть на нее по-новому помогает книга «Lessons. Мой путь к жизни, которая имеет значение», перевод которой выходит в конце февраля в издательстве «Бомбара». Forbes Woman публикует фрагмент о детстве модели, католическом воспитании и собственной неуверенности. Жизнь, которой я жила на публике, имеет мало общего с тем, какая я на самом деле, или с тем, что для меня важнее всего, во что я верю и что хочу рассказать миру. Ирония заключается в том, что, хотя я стала известной как модель, я никогда не чувствовала, что девушка на подиуме, в журналах и в рекламе на телевидении — это я. В школе в Бразилии одноклассники смеялись надо мной из-за моего роста, веса и внешности. Я не верю в то, что любой уровень успеха во взрослом состоянии полностью меняет то, каким вы видели себя, будучи ребенком.

Поэтому, когда я начала работать моделью, я чувствовала себя неуклюжей, несмотря на то что у меня, предположительно, была модельная внешность. Моей уверенности в себе не помогало и то, что некоторые люди в бизнесе говорили мне, что у меня слишком маленькие глаза, а мой нос и груди слишком большие. В четырнадцать лет ничто не вызывало у меня большей неловкости и не делало меня еще более застенчивой, чем слова какого-нибудь дизайнера, называвшего меня хорошенькой, фотографа, указывавшего, как мне встать, или редактора, отпускавшего комментарии по поводу моего тела, глаз или носа, словно меня не было в комнате. Вот почему примерно в восемнадцать, пытаясь защитить себя, не дать ранить и не позволить превратить в предмет, я надела доспехи. Я настоящая была Жизелью, а модель Жизель была просто она. Я так и говорила — она. Она была актриса. Исполнительница. Хамелеон. Придуманный персонаж, выражающий фантазию дизайнера. Я приходила на работу. Я понимала, чего хотят фотограф, стилист, визажист. Их идеи соединялись, чтобы создать настроение, и неожиданно я видела ее, чувствовала ее. Работа моделью стала для меня способом исследовать все цвета моей личности, включая и те, о существовании которых я не догадывалась. Становясь ею, я могла изобразить любую эмоцию, любое отношение. Как будто отделившись от нее, я могла быть свободной, сохраняя настоящую себя в безопасности. Она могла быть сексуальной или скромной. Я настоящая была Жизелью, а модель Жизель была просто она. Я так и говорила — она. Она могла быть солдатом или бесстыдной женщиной. Она могла быть лицом или телом. Я настоящая никогда не мечтала стать моделью. Пока я росла, я даже не знала, что модель — это реальная профессия. То, что произошло со мной, я рассматривала как возможность заработать на жизнь. Двери открылись — сначала одна, потом другая, — и я вошла в них. В происходившем был и практический компонент. Ребенком я слышала, как родители ссорились из-за денег. Я думала, что если стану моделью и, возможно, высокооплачиваемой, то смогу помочь семье, вместо того чтобы быть еще одним голодным ртом. Поэтому я решила воспользоваться той возможностью, которая мне представилась, и посмотреть, что из этого выйдет. Но вместо того, чтобы писать о ней, я хочу сосредоточиться на том, кто такая я. Поэтому в этой книге я рассказала об уроках, которые помогли мне жить более осознанной и радостной жизнью, вдохновили меня преодолеть те препятствия, с которыми я сталкивалась за эти годы (включая панические атаки), и подарили мне более глубокое понимание меня самой и мира вокруг меня. Некоторые из этих уроков я усвоила на собственном опыте, и это было тяжело. Другие я усвоила, наблюдая за другими, поняв, что так не надо делать и так не надо себя вести. В каждой главе этой книги вы найдете истории из моей жизни, иллюстрирующие процесс моего движения вперед. По пути я встретила много учителей. Я поняла, что самым великим наставником является природа. Я научилась слушать внутренний голос, который не раз подсказывал мне правильное решение, хотя я не хотела его слушать. Я поняла, что наши мысли, слова и поступки связаны между собой, и почему нам надо быть с ними осторожными. Я начала питать тело, разум и душу с помощью медитации, целительной еды и позитивного взгляда на мир, чтобы в результате ощутить большую ясность и четко осознать цели. Я надеюсь, что моя история вдохновит вас и поможет вам. Итак, если модель, о которой я говорила ранее, это она, то кто такая я? Если описать меня одним словом , то это будет слово простая. Я из тех девушек, кто ходит босиком в джинсах и футболке. Моя семья скажет вам то же самое. Я всегда училась жизни, всегда была любопытной, всегда хотела узнать больше. Естественно, когда я покинула родной город, чтобы начать карьеру модели, начала ощущать мир по-новому. Последние два десятилетия я открываю себя, пытаюсь понять, кто я. На самом деле, настоящая Жизель сильно отличается от моего публичного «я». Я родилась в семье среднего класса, много работавшей, в городе Трес де Майо в южной Бразилии. У моих родителей шесть дочерей: Раке, Фофа, Пати, Жиз (это я), Габи и Фафи. Мама работала кассиром в местном банке. Папа был и предпринимателем, и торговым агентом, работал в сфере недвижимости. Он много чего перепробовал. Отец всегда читал, учился, что-то создавал. Он был и остается свободным духом. Сейчас он мотивационный оратор и социолог, работающий вместе со мной над проектами по защите окружающей среды. Нам повезло: на нашем заднем дворе росли разные фруктовые деревья — авокадо, суринамская вишня, персики, гуава, папайя, бутия, или желейная пальма, и три разных сорта мандаринов (мой любимый фрукт). Я собирала фрукты в подол футболки и тащила домой. Я всегда любила природу. Чувствовала, что земля или песок под моими ступнями, деревья, облака, птицы и солнечный свет — это часть меня, что я — это и есть природа. Помню, как любила ездить на ферму к бабушке, где она доила коров, выращивала почти все то, что она ела, и сама шила себе одежду. Бабушка готовила нам вкуснейшие блюда, например пирог кухен, немецкий вариант итальянского панеттоне, но только с запеченными в нем крошечными кусочками клубники или винограда. Она подавала его со свежими густыми сливками, еще теплыми. Я выросла в римской католической вере, и мама заставляла нас ходить в церковь каждое воскресенье. Как и мои сестры, я была не слишком довольна, когда сидела на жесткой скамье и слушала священника. Но мне нравилось пение (у моей мамы было громкое красивое сопрано). А потом мы с другими детьми с удовольствием ели то, что выставляли прихожанки: капустный салат, пасту и чурраско, мясо и кур, поджаренных на углях. Я по-прежнему люблю истории из Библии, и учу им собственных детей. Но я всегда «копала» , чтобы понять причину всего, и в какой-то момент начала спрашивать себя, чему меня учат. Мне было лет двенадцать или тринадцать, когда на уроке религии мы изучали книгу Левит. Я подняла руку и спросила, как может постулат «око за око, зуб за зуб» сосуществовать с тем, что Иисус учил любить врагов наших и всегда подставлять другую щеку. Я не пыталась умничать, а действительно не понимала. Вместо того чтобы ответить на вопрос или начать дискуссию, учительница сначала удивилась, потом разозлилась и отправила меня к директору. Я не думала, что поступила неправильно! (И до сих пор не думаю). Почему учительница не ответила на мой вопрос? Если она не смогла, то кто бы смог? Только не мои родители. Мама и папа были слишком заняты работой, чтобы вырастить шесть дочек. А вопросы, на которые мне хотелось получить ответы, множились. Кто я? Почему я именно здесь? С чего начался мир? Вопросов становилось все больше, и вместе с этим росло и мое сопротивление той системе, которая говорила: «Это факты, вот так это работает, и существует только один путь». Возможно, именно мои постоянные поиски вызвали во мне восхищение миром души. Вечером я молилась Богу, моей звезде, моим ангелам-хранителям. В самом начале подросткового возраста я начала читать не только о религии, но и о верованиях, метафизике и мифологии. Все это до сих пор — мои любимые темы. В какой-то момент я поверила в то, что каждый из нас живет в мире, которым управляют иллюзии, поэтому наша задача — выяснить, кто мы такие на самом деле, и определить свою личную цель. Все, что мы переживаем, хорошее и плохое, имеет значение, пусть даже мы не можем понять это сразу. Все происходит с нами для приобретения опыта. Своим детям я говорю, что Бог — это энергия, которая стоит за созданием всего на свете. Бога можно увидеть в горах, в океанах, в небе, в деревьях, в солнечном свете, в дожде, в животных и во временах года. Без природы ничто и никто не смог бы существовать . Природа божественна, и благодаря ей мы все живем. Сегодня, в тридцать восемь лет, я чувствую, что нахожусь в начале совершенно новой жизни, своего рода нового рождения. Теперь моя цель — это продолжать учиться и развивать таланты, чтобы использовать все, что мне дано, для служения добру. Я уверена, что многих людей занимает и отвлекает информация, которая на них вываливается, например плохие новости. Надеюсь, что эта книга вдохновит тех, кто хочет сосредоточиться на внутренних, духовных ценностях. В молодости я никак не могла предположить, что произойдет со мной двадцатью годами позже. Я была слишком занята жизнью, необходимостью выбора. Однажды я прочла, что, когда мы оглядываемся назад на свою жизнь, нам удается увидеть историю, последовательность или план, как будто невидимая сила упорядочила ее. Пусть все события жизни, и даже люди в ней, казались случайными или неважными в тот момент, в конце концов, они становятся необходимыми для нашей истории. Наша жизнь играет важную роль и в жизни других людей. Как будто наши жизни — это «винтики» в одном большом сне единственного видящего сны, в котором все персонажи тоже видят сны. Когда мы оглядываемся назад, создается ощущение, что мы все, не подозревая об этом, были создателями наших жизней, но как и с кем?Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: