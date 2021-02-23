Зачем на пульте для телевизора нужны кнопки различных цветов

На пультах разных производителей кнопки могут иметь различное обозначение / Фото: fastbox.su

В середине девяностых популярностью пользовалась функция телетекста с информацией о погоде, ТВ-программе и т.д. / Фото: tvwhirl.co.uk

Каждый раздел телетекста имел определенный цвет, соответствующий кнопке на дистанционном пульте / Фото: Pinterest

В пультах к новым моделям телевизоров предусмотрены цветные кнопки с возможностью самостоятельного программирования функций / Фото: baseread.com

Цветные кнопки могут быть полезны при вводе данных посредством клавиатуры на экране телевизора / Фото: habr.com

В зависимости от модели телевизора функции цветных кнопок могут отличаться / Фото: winseven.ru