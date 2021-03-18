Гарри Поттер 20 лет спустя: Как живут в наши дни звезды из Хогвартса

В 2021 году кинофраншизу «Гарри Поттер» ожидает юбилей: ровно 20 лет назад на экраны вышел первый фильм о мальчике, который выжил. Всего за это время в проекте приняли участие сотни актеров. Некоторые молодые таланты получили благодаря Поттериане билет в мир большого кинематографа, другие остались актерами одной роли. В этом обзоре рассказ о том, что стало с самыми популярными героями за два прошедших десятилетия.
Главные герои
Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф
Из трех молодых актеров, сыгравших главных героев, только у Дэниела Рэдклиффа был опыт работы перед камерами – в 1999 году он появился на экранах в телефильме BBC «Дэвид Копперфилд», и в том же году прошел кинопробы на роль Гарри Поттера. Будущая Гермиона – Эмма Уотсон – до кинопроб только в школьных постановках участвовала, а Руперт Гринт (Рон), когда узнал о кастинге, сочинил рэп-песню, как он хочет сниматься в фильме, после чего его пригласили на пробы.
Эмма Уотсон в к/ф «Маленькие женщины», 2019 год
Сегодня из знаменитой троицы только Руперт не может похвастаться солидной актерской карьерой. Он регулярно появляется в новых фильмах, но значимых ролей ему пока получить не удалось. Зато он единственный выстроил личную жизнь. Уже десять лет Гринт верен одной женщине, и, хотя пара официально не оформила отношения, в мае 2020 года у них родилась дочь.
Дэниел Рэдклифф в к/ф «Побег из Претории», 2020 год
Дэниел Рэдклифф сосредоточен на работе – ежегодно он участвует в 2-3 фильмах, еще успевает играть в театре, писать стихи и бороться за права геев (хотя сам актер в нетрадиционных отношениях замечен не был). А вот его подруга по съемкам, Эмма Уотсон, успела за последние годы устроить настоящую чехарду в отношениях, вызвав в 2015 году волну сплетен о себе и принце Гарри, построить карьеру фотомодели, сняться в нескольких громких кинопроектах и стать активной участницей борьбы за права женщин. Правда, актерский талант обоих звезд Поттерианы часто становится предметом обсуждения, но, несмотря злобные выпады, оба сегодня являются, несомненно, востребованными актерами.
Том Фелтон (Драко Малфой)
Актер, сыгравший в фильме главного антагониста, пришел на пробы с солидным багажом удачных киноработ: до 13 лет он успел сняться в четырех фильмах (например, он исполнил роль сына главной героини в фильме «Анна и король» с Джоди Фостер). Мальчик подавал большие надежды еще и как музыкант – в детстве Том пел сразу в четырех хорах. Еще одним хобби актера является рыбная ловля, и в 2006 году он даже хотел сделать его делом всей жизни (чуть было не поступил в университет на факультет «рыбного дела»), но все-таки решил остаться человеком творческим.
Том Фелтон
В 2008 году Фелтон презентовал свой первый альбом, попробовав силы как музыкант. Надо сказать, что сегодня у этого молодого человека среди знатоков вселенной Гарри Поттера поклонников чуть ли не больше, чем у главного героя, однако в личной жизни у Тома не все ладно. На съемках последнего фильма он познакомился с Джейд Гордон, она играла жену выросшего Драко в финальной сцене. Несколько лет молодые люди не скрывали своих романтических отношений, пока 2016 году неожиданно не расстались. Том Фелтон продолжает регулярно сниматься, хотя и не считает это главным делом своей жизни.
Мэттью Льюис (Невилл Долгопупс)
Мэттью Льюис
А вот этого мальчика теперь трудно узнать. Из нескладного, полного подростка он превратился в подтянутого молодого человека. Кстати, во время съемок Мэттью, по договору с кинокомпанией, даже запрещено было выправлять прикус (чуть выступающие вперед зубы). После съемок он в сжатые сроки привел себя в порядок и накачал мускулы, так что даже начал сниматься в нижнем белье для глянцевых журналов. В кино он, кстати, тоже продолжает появляться.
Оливер и Джеймс Фелпс (близнецы Фред и Джордж)
Оливер и Джеймс Фелпс
Ради съемок близнецы покрасились в рыжий цвет и осветлили брови. Теперь они вернулись к нормальному внешнему виду и являются активными участниками тематических и фанатских мероприятий Поттерианы, хотя кинокарьеру продолжать не стали. Молодые люди увлекаются спортом и рок-музыкой. Оба близнеца женаты, Оливер в 2016 году стал отцом.
Джейми Уэйлетт и Джошуа Хердман (Крэбб и Гойл)
Закадычные друзья по сценарию и подпевалы Драко Малфоя в жизни пошли совсем разными путями. Джейми Уэйлетт был выдворен из проекта и не принял участие в съемках последней седьмой части, так как попал в тюрьму. Участие в общественных беспорядках и выращивание конопли дома стоили ему двух лет свободы, так что бывший слизеринец действительно оказался «плохим парнем».
Джейми Уэйлетт и Джошуа Хердман
А вот его партнер по съемкам, Джошуа Хердман, закон не преступал, хотя и выбрал не слишком спокойное занятие – парень нашел себя в смешанных единоборствах (ММА). Он выступает в полусреднем весе и успел добиться определенных успехов. В личной жизни у него все прекрасно, Джошуа женат и воспитывает сына.
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