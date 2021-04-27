С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Обязательно проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения

Весной, когда почки набухнут, очень важно провести обработку и одновременную защиту от вредителей. Тогда, по мере роста и развития, плодовые деревья не будут страдать от нападок вредителей.
Обязательно проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения
Обработка плодовых деревьев должна проходить до цветения. Проведите её утром или ближе к закату. Почки можно опрыскать любым из этих препаратов: 1 % раствор бордосской жидкости, препарат абига пик, хорус, а против листгрызущих — используйте фуфанон, актара или интавир.
Обязательно проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
обработкаДеревья
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

Как правильно выбрать уличное освещение

Читать
КАК НОСИТЬ КОЛЬЦА МУЖЧИНАМ
Материал, выбранный редакторами МиртесенSvadba1000.ru

КАК НОСИТЬ КОЛЬЦА МУЖЧИНАМ

13 идей для террасы на любой вкус и кошелек
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

13 идей для террасы на любой вкус и кошелек

Кондитерская посыпка для пасхальных куличей, тортов, печенья
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Кондитерская посыпка для пасхальных куличей, тортов, печенья

Лучшие обереги для порога дома, которые не пустят в дом отрицательную энергию...
Материал, выбранный редакторами МиртесенПознавательный сайт ,,1000 мелочей"

Лучшие обереги для порога дома, которые не пустят в дом отрицательную энергию...

Что привезти из Ивановской области?
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Что привезти из Ивановской области?

Конечно же, впечатления! Ведь здесь есть что посмотреть: Плес, Палех, да и в самом областном центре есть, на что полюбоваться. Быть может...
Лекарственное растение Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia)

Отличные идеи для барбекю на дачном участке
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Отличные идеи для барбекю на дачном участке

72 причины, почему я не моюсь
Материал, выбранный редакторами Миртесен☭КОМПАС

72 причины, почему я не моюсь

Минстрой опроверг информацию о переносе сроков сдачи в эксплуатацию домов в ЖК «Новинки SmartCity»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Минстрой опроверг информацию о переносе сроков сдачи в эксплуатацию домов в ЖК «Новинки SmartCity»

Правила актуализированы: напоминаем, что нельзя делать на дачных участках с 1 января 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой Дом 21

Правила актуализированы: напоминаем, что нельзя делать на дачных участках с 1 января 2021 года

В Астрахани снесли двухэтажный дом, который превратился в свалку
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В Астрахани снесли двухэтажный дом, который превратился в свалку

Накануне на пересечении улиц Трофимова и Кирова в Астрахани снесли двухэтажный дом, пишет МК. Сообщается, что здание превращалось в свалк...
Немцы рассказали, почему по закону им нельзя ночевать на своих дачах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Немцы рассказали, почему по закону им нельзя ночевать на своих дачах

Дачники взялись за организацию курортов на своих участках
Материал, выбранный редакторами МиртесенРоссийская газета

Дачники взялись за организацию курортов на своих участках

Как выбрать дом престарелых
Материал, выбранный редакторами МиртесенMozLife

Как выбрать дом престарелых

Проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Проведите эту обработку набухших почек в саду до цветения

Выбираем идеальную входную дверь для домашнего интерьера (22 фото)
Материал, выбранный редакторами Миртесенcozyblog

Выбираем идеальную входную дверь для домашнего интерьера (22 фото)

Выдвижная кровать – универсальное сочетание комфорта и компактности (43 фото)
Материал, выбранный редакторами Миртесенcozyblog

Выдвижная кровать – универсальное сочетание комфорта и компактности (43 фото)

Полноценный сон и отдых вряд ли возможен на узкой кровати. Как правило, удобное спальное место занимает значительную часть площади (особе...
Дачный сезон №5, май 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Дачный сезон №5, май 2021

Треугольная полка из доски
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Треугольная полка из доски

На Южном Урале расцвел смертельно опасный кустарник
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

На Южном Урале расцвел смертельно опасный кустарник

1
Лекарственное растение Крестовник Фукса (Senecio fuchsi)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Лекарственное растение Крестовник Фукса (Senecio fuchsi)

О патологической лжи писательницы Яхиной
Материал, выбранный редакторами МиртесенТемафон

О патологической лжи писательницы Яхиной

1
7 оригинальных идей росписи пасхальных яиц
Материал, выбранный редакторами МиртесенNoi.md - независимый информационный портал

7 оригинальных идей росписи пасхальных яиц

18 оригинальных плафонов, абажуров и ламп, которые можно сделать своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

18 оригинальных плафонов, абажуров и ламп, которые можно сделать своими руками

В Орске жильцов аварийного дома на ул. Перегонной переселят до конца 2021 года
Материал, выбранный редакторами Миртесен56orb

В Орске жильцов аварийного дома на ул. Перегонной переселят до конца 2021 года

Что делать, если сохнут корни у комнатной орхидеи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Что делать, если сохнут корни у комнатной орхидеи

Самодельная направляющая для ручной ножовки
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Самодельная направляющая для ручной ножовки

Опасное соседство: никогда не сажайте эти деревья и кустарники рядом
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Опасное соседство: никогда не сажайте эти деревья и кустарники рядом

Креативное и полезное использования простого коврика для душа
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи для жизни

Креативное и полезное использования простого коврика для душа

Как выбрать рассаду для цветника
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Как выбрать рассаду для цветника

Шашлык в своей тарелке: выбираем правильную посуду для пикника
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

Шашлык в своей тарелке: выбираем правильную посуду для пикника

Нижегородцы признаны лучшими художниками росписи по дереву по версии WorldSkills
Материал, выбранный редакторами МиртесенНижегородская правда

Нижегородцы признаны лучшими художниками росписи по дереву по версии WorldSkills

Как и чем красить пасхальные яйца: 8 простых способов
Материал, выбранный редакторами МиртесенSPORT24.ru — всё о спорте 24 часа

Как и чем красить пасхальные яйца: 8 простых способов

Добавить живые цветы и высокие свечи: 25 идей от блогеров и брендов, как украсить стол на Пасху
Материал, выбранный редакторами Миртесенbeautyhack

Добавить живые цветы и высокие свечи: 25 идей от блогеров и брендов, как украсить стол на Пасху

Картина дня

наверх