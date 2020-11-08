Неудавшийся эксперимент Савелия Крамарова

















Из воспоминаний его супруги, на которой Крамаров женился после эмиграции в Америку: "На протяжении многих лет Савелий строго, даже фанатично, заботился о своем здоровье. Он тщательно, можно сказать, скрупулезно изучал все предписания и рекомендации диетологов и основы восточной медицины. В кухонных ящиках и на стенах были развешаны многочисленные рецепты здоровья. Он делал абсолютно все возможное И шутил: Это первый эксперимент как дожить до 140 лет здоровым".







Из воспоминаний его супруги, на которой Крамаров женился после эмиграции в Америку: "На протяжении многих лет Савелий строго, даже фанатично, заботился о своем здоровье. Он тщательно, можно сказать, скрупулезно изучал все предписания и рекомендации диетологов и основы восточной медицины. В кухонных ящиках и на стенах были развешаны многочисленные рецепты здоровья. Он делал абсолютно все возможное , чтобы дожить до глубокой старости, не болея.И шутил: Это первый эксперимент как дожить до 140 лет здоровым".









Каждое утро — пробежка на берегу океана, частые занятия йогой. В гости — со своей, правильной едой. Периодически — целебное голодание. Ни соли, ни сахара, ни хлеба и других мучных изделий, ни молочных продуктов, ни яиц, не говоря уже о мясе, Савелий категорически не употреблял. Он также отказывался от вареной пищи. Голову намазывал смесью чеснока и лука, чтоб лучше росли волосы, а тело – благовонными целебными маслами по особым рецептам.

Однако эксперимент долгожительства провалился на полпути: у Крамарова нашли рак желудка







Каждое утро — пробежка на берегу океана, частые занятия йогой. В гости — со своей, правильной едой. Периодически — целебное голодание. Ни соли, ни сахара, ни хлеба и других мучных изделий, ни молочных продуктов, ни яиц, не говоря уже о мясе, Савелий категорически не употреблял. Он также отказывался от вареной пищи. Голову намазывал смесью чеснока и лука, чтоб лучше росли волосы, а тело – благовонными целебными маслами по особым рецептам.Однако эксперимент долгожительства провалился на полпути: у Крамарова нашли рак желудка , после операции на который отказало сердце. Последние дни Савелий Крамаров провел парализованным, слепым и глухим. Ему было всего 60 лет.









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Этот комик — улыбка появляется сама собой при воспоминании его фраз про мертвых с косами вдоль дороги, несажаемый памятник, икру заморскую баклажанную — и вне экрана был человеком жизнерадостным, и жизнь эту хотел прожить долго и здорово. Еще в молодости он начал делать для этого все возможное: не пил, не курил, ел пищу без соли, без острых подлив, ложился спать строго по заведённому расписанию. Дальше — больше.