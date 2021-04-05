Готовим пионы к обильному цветению

Пионы радуют нас пышным цветением в самом начале лета, а иногда даже в конце мая. Чтобы увидеть буйство красок и пышное цветение достаточно обеспечить кустам надлежащий уход. Времени это много не займет, а результат превзойдет все ожидания.



Первым делом избавляемся от остатков старых стеблей. В большинстве случаев их можно свободно выкрутить руками. Если это вызывает сложности, то стоит взять секатор. При этом нужно быть предельно осторожными, чтобы случайно не повредить хрупкие и нежные молодые всходы. Дальше необходимо взрыхлить вокруг куста землю и сделать углубление для полива. Всего за весну под куст пиона нужно вылить порядка 4-5 ведер воды. Пока почва влажная, необходимости в дополнительном поливе нет, можно обойтись исключительно подкормкой.



Для подкормки разводим в 10л воды 1 столовую ложку аммиачной силитры и 1/3 чайной ложки марганца. Хорошо перемешиваем, даем удобрению раствориться и обильно проливаем все кусты.



Как только вода впитается, посыпаем кусты золой. Именно благодаря ей во время цветения пионы будут иметь более насыщенный цвет.



Следующий слой — компост. Им нужно просто замульчировать весь куст. Использовать в качестве удобрения можно и перепревший навоз, но его придется выкладывать вокруг куста на некотором расстоянии, чтобы не спалить корни.

Для мульчирования его использовать также не получится.Вторую подкормку следует сделать через 3 недели. Использовать для этого можно как органику, так и комплексное удобрение. Важно, чтобы набирающий силу куст получил достаточное количество фосфора, калия, микро и макро элементов.Подробнее о весенней подготовке пионов к цветению в видео ниже: