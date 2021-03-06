Когда спички уже не помогают: как заставить шуруп держаться в старом отверстии

Каждый хозяин хотя бы раз в своей практике сталкивался с такой ситуацией, когда необходимо закрутитm шуруп в старое отверстие. Как правило, ситуация к этому моменту уже такова, что отверстие никак не может справиться с надежным удержанием метиза и он начинает «гулять» в пазе так, что никакого толку от него нет. Некоторые хозяева в такой ситуации пытаются подкладывать спички, однако это обычно не помогает. Что же делать?
Рано или поздно шуруп вкрутить уже не получится. /Фото: nadoremont.com.
Как показывает практика, каждый человек хотя бы раз сталкивается с ситуацией, когда ему нужно починить какое-нибудь отверстие под шуруп. Ведь как правило бывает так, что закрутить рядом метиз нельзя, а старое отверстие уже настолько развалилось и испортилось, что просто не способно хоть как-нибудь вообще удерживать шуруп. При этом почти каждый знает, что в этом случае нужно «подложить что-нибудь» под закручивающийся в дерево элемент конструкции. Вот только, как показывает практика – большинство людей решает эту проблему по принципу «слышу звон, да не знаю где он».
Понадобится клей ПВА. /Фото: youla.ru.
Речь в данном случае, конечно же, идет о том, чтобы просто подложить в разбитое шурупное отверстие пару спичек или просто деревянную щепу. Однако, когда так делает большинство хозяев, они очень быстро сталкиваются с неприятным сюрпризом, связанным с технологией своей незатейливой реставрации. Шуруп даже со спичками все еще не держится в отверстии, или же конструкция держится, но очень быстро разваливается вновь. Хуже всего дела обстоят, когда нужно зафиксировать таким образом какую-нибудь петлю.
Делается вот такая кашица. /Фото: mblx.ru.
Многие упускают из виду тот факт, что для действенной реставрации недостаточно использовать одни только спички или деревянную щепу. От простого подкладывания под шуруп не будет толку, если не использовать в процессе работы еще и клей. Лучше всего с поставленной задачей справляется ПВА. Перед тем, как вставить деревяшки в отверстие, необходимо залить туда клейкой субстанции. Также она наносится на сами деревяшки. Затем клею следует дать некоторое время подсохнуть, прежде чем начать вворачивать шуруп.
Замазываем. /Фото: allbuild.pp.ua.
Еще лучше будет провести серьезную реставрацию. Для этого необходимо сделать «кашицу» из клея ПВА, щепок и опилок. Хорошо перемешанная и размятая субстанция плотно запихивается и утрамбовывается в старом отверстии. Затем следует подождать несколько часов и только когда состав полностью затвердеет – вкручивать шуруп.
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