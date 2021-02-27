10 вещиц для кухни, которые сделают процесс готовки более функциональным и интересным

Кухонные принадлежности и аксессуары выпускаются в разнообразном ассортименте, и производители на этом не останавливаются, постоянно предлагая что-то новое. Выбор настолько широк, что уже сложно разобраться, какие приспособления реально принесут пользу, а какие станут только бесполезной тратой денег. В нашем материале подборка из 10 функциональных вещиц, способных упростить жизнь хозяйки.
1. Вакуумный упаковщик
Вакуумный упаковщик – полезный в хозяйстве прибор. /Фото: ae01.alicdn.com
Для тех, кто делает заготовки, замораживая фрукты и овощи, очень полезным приобретением будет бытовой вакуумный упаковщик. Он откачивает воздух из пакета и затем надежно запаивает его. Такая упаковка увеличивает срок хранения продуктов и к тому же значительно экономит место в морозильном ларе. Прибор работает от электросети и очень прост в эксплуатации: свободный край пакета закладывают между уплотнителями, крышку закрывают и нажимают кнопку. Упаковщик компактен, весит менее килограмма и снабжен магнитами, что позволяет хранить его прикрепленным к стенке холодильника.
Полезный совет от Novate.ru: Вакуумный упаковщик будет полезен не только на кухне. Он пригодится и для запаивания пакетов с какими-то вещами, убираемыми на длительное хранение.
2. Полка на магнитных держателях
Полка на магнитных держателях вешается одним движением. /Фото: ae01.alicdn.com
Если на кухне не хватает полок, совсем не обязательно сверлить стены, чтобы подвесить дополнительную горизонтальную поверхность. Для нетяжелых предметов отлично подойдет полка с магнитными фиксаторами. Ее крепят к холодильнику, и она выдерживает вес до 10 кг, что вполне достаточно для размещения баночек со специями, небольших кухонных аксессуаров и рулонных материалов: бумажных полотенец, фольги и т.п. Помимо кухни полку также можно использовать в ванной комнате, прикрепив к стиральной машинке. Она крепко держится на одном месте и не съезжает, благодаря широким полосам магнитных держателей.
3. Тендерайзер для мяса
С тендерайзером мясо получится особенно сочным. /Фото: ae01.alicdn.com
Традиционно для размягчения мяса используют отбивной молоток, но намного лучше заменить его тендерайзером. Это небольшое устройство содержит ряд игл, выдвигающихся при нажатии на ручку. Оно подходит для любого вида мяса и действует более щадяще, в отличие от отбивного молотка. Тендерайзер не расплющивает кусок продукта, а прокалывает его насквозь, создавая микроразрезы. В результате мясо разрыхляется, сохраняя при этом форму и не теряя сок. Помимо этого, продукт отбивается быстрее, чем молотком, и к тому же без раздражающего стука.
4. Термометр для мяса
Кухонный термометр поможет освоить кулинарное искусство. /Фото: ae01.alicdn.com
Пережаренный стейк, который тяжело прожевать, никому не по вкусу, так что важность температурного режима при приготовлении оспорить сложно. Чтобы не прозевать момент готовности можно по старинке действовать «на глазок», протыкая мясо ножом, чтобы посмотреть цвет. Но гораздо практичнее использовать термометр, и особенно полезен он будет при готовке больших кусков. Щуп-игла легко втыкается в мясо, температура измеряется быстро и четко видна на дисплее. Пищевой градусник работает в широком диапазоне: от -50°C до +300°C и пригодится не только для приготовления мяса, но и любых других блюд, для которых важна температура приготовления.
5. Цифровые весы
Цифровые весы помогут точно выдерживать рецептуру. /Фото: ae01.alicdn.com
Отмерять продукты, ориентируясь на обычный стакан или чашку, дело неблагодарное. И стаканы бывают разные, и продукты отличаются соотношением веса и объема. Намного удобнее использовать кухонные весы, отмеряющие с точностью до грамма. Особенно полезны они будут для увлекающихся выпечкой – здесь очень важно выдерживать пропорции, указанные в рецепте. Весы обнуляют вес тары, что позволяет взвешивать продукты в разных емкостях, а LED-дисплей четко отображает цифры. Опция автоотключения удобна для забывчивых хозяек и экономит заряд батареек.
6. Набор силиконовых крышек
Силиконовые крышки – очень нужная вещь на любой кухне. /Фото: ae01.alicdn.com
Силиконовые крышки – превосходная альтернатива пищевой пленке, которой обычно затягивают емкости с продуктами. В наборе шесть штук диаметром от 6.5 до 20.5 см и обязательно найдется подходящая для конкретной посуды: салатницы, тарелки, миски или стакана. Крышки отлично растягиваются, легко надеваются и герметично закрывают емкость. Еще ими можно накрыть разрезанные крупные плоды, например, арбуз или дыню. Что особенно удобно: при том, что крышки эластичные, они достаточно прочные и посуду, закрытую ими, можно поставить штабелем, одну на другую.
7. Силиконовый коврик для теста
С такой разметкой пицца получится идеально ровной. /Фото: ae01.alicdn.com
Для тех, кто любит возиться с выпечкой отличным помощником станет силиконовый коврик. На нем очень удобно раскатывать тесто: аксессуар не скользит, а липкая масса не пристает к его поверхности, что сокращает расход муки. Кроме того, у коврика есть очень полезная опция – специальная разметка. С ее помощью можно «отсчитать» куски теста одинакового размера или раскатать круг нужного диаметра.
8. Керамические ножи
Керамические ножи стоящее приобретение, хотя и требуют бережного отношения. /Фото: ae01.alicdn.com
Полезным дополнением на кухне станет набор керамических ножей. Хотя они более хрупкие, в сравнении со стальными, и боятся падения, но обладают рядом существенных преимуществ. Керамика не вступает в реакцию с кислотами и щелочами, поэтому лезвие не ржавеет, не впитывает запахи и не меняет вкус нарезаемых продуктов. Режущая кромка очень острая и длительное время не нуждается в заточке, в отличие от стальных аналогов. Кроме того, как правило, керамические ножи легче металлических собратьев и рука не устает при их длительном использовании. А широкая гамма предлагаемых расцветок позволяет подобрать дизайн, который идеально впишется в кухонный интерьер.
9. Точилка для ножей
Продуманная конструкция с удобной ручкой облегчает затачивание. /Фото: ae01.alicdn.com
Нож с хорошей заточкой – важный инструментарий для готовки. Острое лезвие качественно и быстро нарезает на ломтики, в то время как тупое затягивает время готовки и портит внешний вид продуктов, сминая их. Так что хорошая и удобная точилка – необходимый аксессуар для любой кухни, даже если ножи позиционируются как не требующие заточки. Чудес не бывает и любое лезвие потребует правки через какое-то время. Хорошим выбором станет ручная точилка, рассчитанная на обработку керамики, алмазной и вольфрамовой стали. Места занимает мало, а пользоваться просто – достаточно вставить лезвие в слот и провести несколько раз на себя. Три паза: предварительная правка, заточка и полировка лезвия, позволяют самостоятельно заточить даже сильно затупившееся лезвие.
10. Овощерезка
Овощерезка значительно сокращает время на измельчение продуктов. /Фото: ae01.alicdn.com
Шинковка овощей – рутинная процедура при готовке. Манипуляция несложная, но, если плодов много, на нарезку ножом тратится много времени. Подобную работу значительно облегчит ручная овощерезка. Она компактная, насадки легко меняются и измельченные ингредиенты сразу собираются в контейнер. При этом продукты нарезаются аккуратно, равномерными ломтиками. В комплект входит семь насадок, позволяющие измельчить продукты кубиками, соломкой, ровными и вафельными ломтиками, а также мелко натереть на терке.
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