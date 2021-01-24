Как понять, что почва на огороде устала, и как ей помочь

Урожаи с каждым годом радуют вас все меньше, хотя вы делаете все так же, как и раньше? Деревья растут очень медленно, а цветы постоянно болеют? Возможная причина всех ваших бед – усталость почвы.

Почве можно помочь разными способами.

Мы расскажем вам о самых эффективных, с помощью которых вы сможете вернуть вашей земле прежнее плодородие.



Что такое почвоутомление

Существует еще несколько причин того, что у почвы наступает утомление:

Что делать, если почва устала

Способ 1 – соблюдение севооборота

Способ 2 – посев сидератов

Способ 3 – внесение удобрений

Способ 4 – улучшение почвы

Утомление почвы выражается в ухудшении урожайности культурных растений из-за снижения плодородия грунта. Почва уже не может давать растениям столько питательных веществ, влаги и воздуха, сколько им необходимо для нормального роста и плодоношения.резкое снижение урожайности плодово-ягодных и овощных культур;ухудшение качества урожая;уменьшение продолжительности хранения плодов;развитие у растений грибковых и инфекционных заболеваний.Почему почва устаетУтомление почвы в первую очередь возникает тогда, когда растения долгое время выращиваются на одном и том же месте.Каждый вид растений нуждается в определенных макро- и микроэлементах. Именно эти вещества они поглощают из почвы в процессе роста и развития. В результате со временем начинает остро ощущаться недостаток особенно важных для конкретного вида минералов.Если вы продолжите выращивать данную культуру и дальше на этом месте, прежнего урожая вы не получите.Многие растения выделяют в почву ядовитые вещества, которые приостанавливают рост культур, растущих по соседству. Самыми «вредными» среди огородных культур являются свекла, шпинат, петрушка и горох, которые «травят» не только соседей, но и самих себя.Растения из одного семейства страдают одними и теми же заболеваниями. В процессе выращивания в почве накапливаются возбудители грибковых и инфекционных болезней. Когда на этом месте появляются растения-родственники, их уже поджидают «подходящие» болезнетворные бактерии и грибки. Вероятность того, что они не поразят эти растения, ничтожно мала.не проводится известкование кислых почв. Кислые почвы не дают корням растения усваивать питательные вещества – оно голодает, а значит, плохо растет;в землю добавляют удобрения, которые понижают уровень рН, т.е. делают почву еще более кислой;из-за неправильного внесения удобрений нарушается минеральный баланс;чрезмерное увлечение каким-либо одним веществом нарушает усвояемость растениями некоторых элементов. Так, избыток калия приводит к нарушению структуры почвы – она становится менее водопроницаемой. Из-за этого к корням растений очень плохо поступают кальций и магний. Если же переусердствовать с фосфором, то зеленые питомцы недополучат уже цинка с медью и кобальтом.Можно ли помочь почве преодолеть усталость? Да, если постараться, то это возможно. Мы предлагаем вам несколько вариантов, как справиться с данной проблемой.Для осуществления правильного севооборота нужно обратить внимание на 2 момента:Предшественники – сажать следует только после тех культур, которые окажут положительное влияние и не заразят нового жителя своими болезнями.Время возвращения – нужно дать почве восстановить все полезные вещества, которые она потратила на рост и развитие, и избавиться от токсических веществ, выделенных корнями.Время разложения ядовитых веществ у каждой культуры разное. В зависимости от него, на прежнее место огородные культуры можно возвращать не раньше, чем через:2-3 года – редьку, редис и фасоль;3-5 лет – лук, горох;4-5 лет – морковь, свеклу, петрушку, томаты, перец и капусту;6-7 лет – капусту, если она болела килой.Весной, после осеннего внесения удобрений, нужно сажать наиболее требовательные к плодородию почвы культуры: томаты, картофель, перец, лук.После них на следующий год – бобовые культуры: горох, фасоль, сою или бобы. Эти растения обладают способностью насыщать почву азотом и улучшают ее структуру.На третий год на этом месте уже будут хорошо расти только те растения, которые нетребовательны к почве. Это редис и редька, а также пряные травы – петрушка и пастернак.Для всех культур хорошими предшественниками являются ранняя и цветная капуста и овощи семейства тыквенные: огурцы, кабачки, тыква, патиссоны и т.д.Неплохо будут чувствовать себя все огородные растения после бобовых и зеленных культур, а также после лука с чесноком.После раннего картофеля можно сажать все, кроме его собратьев по семейству: томатов, баклажанов и перцев, а также капусты.Не самыми лучшими предшественниками для большинства культур будут средняя и поздняя капуста, а также растения из семейства Пасленовые.Посев сидератов – еще один хороший способ реанимировать почву. Подойдут любые растения, которые быстро наращивают зеленую массу: и рапс, и вика, и люпин, и редька масличная, и горчица. Их сеют на пустом участке, а через 1,5-2 месяца скашивают. Заделанные в землю, эти травы всесторонне помогают ей:нормализуют уровень кислотности;уничтожают вредителей культурных растений и возбудителей грибковых и других заболеваний;насыщают землю, как и другие органические удобрения, микро- и макроэлементами;служат пищей и кровом полезным бактериям и червям, которые делают почву более здоровой, стимулируют корнеобразование, повышают усваиваемость полезных веществ.3 кг сидератов по запасам питательных элементов равны 1,5 кг навоза. Однако доступность их для дачников намного выше, а цена – ниже.Осенью внесите в уставшую почву любое органическое удобрение. Это могут быть и компост, и перегной, и навоз – не менее 1-3 кг на 1 кв.м. Их можно заменить полным минеральным удобрением. Цель этих действий – максимально насытить «голодную» почву, дать ей подготовиться к весенней посадке растений.Постоянная глубокая перекопка почвы по 2-3 раза в год приносит ей не пользу, а большой вред. Меняя пласты грунта местами, мы затрагиваем и его обитателей. Микроорганизмы, которые жили внизу, без доступа кислорода, оказываются сверху и гибнут. И наоборот, весь живой почвенный мир с верхнего слоя попадает вниз и тоже погибает, потому что жить без кислорода он не может. Чтобы восстановить микрофлору, почве нужно время.Чтобы улучшить полезные свойства почвы, надо знать ее состав и уровень кислотности. Эти знания помогут вам исправить ее недостатки.Если на вашем участке повышенный уровень кислотности, его необходимо снизить, так сказать, «раскислить» почву. Самые известные способы – внесение доломитовой муки, древесной золы или извести.Чтобы сделать тяжелую глинистую почву более рыхлой, водо- и воздухопроницаемой, в нее следует добавить песок либо торф – не менее 1 кг на 1 кв.м. Поможет также внесение органических удобрений. Еще один способ улучшить почву с большим содержанием глины – известкование.На песчаной почве хорошего урожая вам никогда не дождаться. Чтобы повысить ее плодородность, внесите большое количество органики либо посейте сидераты. Если увидите дождевых червей, можете считать, что с задачей вы справились. Эти создания свидетельствуют о повышении плодородия почвы.Что вы делаете, когда устаете? Спите? Отдыхаете? Едите? Почва тоже нуждается в отдыхе. И если вы не можете дать ей передышку, то хотя бы накормите.