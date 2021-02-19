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Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой


Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой

Во многих семьях еще с советских времен и до сегодняшнего дня на праздничный стол подают бутерброды со шпротами. Сложно отказать себе в удовольствии полакомиться консервированной рыбкой, даже учитывая нынешнее изобилие продуктов в супермаркетах. Когда со шпротами покончено, в банке остается масло, которое обычно отправляется в мусорное ведро или в раковину. А зря! Мы подобрали несколько вариантов применения масла из-под шпрот, которые станут настоящей изюминкой блюда.

Пикантный майонезный соус.

Пикантный майонезный соус.

 

Из шпротного масла выйдет пикантный майонезный соус. Для его приготовления необходим 1 яичный желток, 1 ч. л. горчицы, 0,5 лимона, по щепотке соли и сахара, 70-80 мл подсолнечного масла и масло из-под шпрот. Взбейте блендером (или венчиком) желток, соль с сахаром и горчицу. Затем постепенно добавляйте сначала масло от шпрот, а затем подсолнечное. Если в банке осталось слишком много жидкости, то пропорцию подсолнечного масла нужно уменьшить.

Такой вариант соуса отлично подойдет к рыбными закускам. Можно добавить его к овощам или намазать на хлеб.
Маринованный лук с добавлением масла от шпрот. | Фото: koolinar.ru.

Маринованный лук с добавлением масла от шпрот. | Фото: koolinar.ru.

 

Прекрасно сочетается масло из консервной банки с маринованным луком. Достаточно всего лишь нарезать лук кольцами, добавить масло, накрыть все полиэтиленовым пакетом или крышкой и оправить на ночь в холодильник.

Масло из рыбной консервы - отличный усилитель вкуса. | Фото: mir-da.ru.

Масло из рыбной консервы - отличный усилитель вкуса. | Фото: mir-da.ru.

 

Масло от шпрот является отличным усилителем вкуса для таких блюд, как уха, жареная рыба, рыбный пирог. Да и простая селедка, политая таким маслом, приобретет пикантный аромат.
Жареная рыбка. | Фото: fishcam-store.ru.

Жареная рыбка. | Фото: fishcam-store.ru.

 
Ароматная селедочка. | Фото: 4tololo.ru.

Ароматная селедочка. | Фото: 4tololo.ru.

 

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Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользой

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Почему не нужно выливать масло от шпрот: как применить жидкость из консервы с пользойПодписаться на мой Instagram
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