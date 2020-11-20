Что носят священнослужители и монахи, или Чем отличается ряса от ризы

Священнослужителей, как, впрочем, и монахов, не спутаешь ни с кем, настолько самобытен их внешний облик, на протяжении веков воплощающий традиции православной церкви. Создается впечатление, что лишь из стремления отличиться от обычных людей, от мирян, церковь сохраняет незыблемыми правила облачения диаконов, священников, епископов, монахов, не признает новаторства в этой области, благодаря чему современные представители православного духовенства выглядят почти в точности как их предшественники сто, двести, даже тысячу лет назад.
Повседневные одеяния
То, что веяния моды практически никак не затрагивают священнослужителей, не случайно. Дело не в том, что православные священнослужители не придают значения тому, во что облачаются – даже наоборот. Ношение каждого предмета строго регламентировано церковными нормами, как и порядок надевания, места, в которых полагается появляться в том или ином облачении. Сам процесс облачения сопровождается особенной молитвой – все, что носит священник, приближает его к Богу и одновременно отдаляет от обычного мира.
Традиции, связанные с облачением монахов и священнослужителей, возникли еще при апостолах, а какие-то – даже в ветхозаветные времена. Связь с теми далекими эпохами выражается во внешнем облике духовенства и в незыблемых правилах, которые касаются одевания.
Христос Пантократор. Икона VI века
Среди множества одеяний, предписываемых к ношению православной церковью, есть такие, которые надеваются лишь во время литургий и по особым случаям, а есть те, что носят постоянно – в том числе и дома или в келье, если речь идет о монахе. К повседневным одеждам священника относятся подрясник и ряса. Подрясник – нижнее облачение, он сшит из сукна, шерсти, сатина, льна или шелка и представляет собой длинное, до пят, одеяние с узкими рукавами. Монахам полагаются черные подрясники, священники могут также носить темно-синие, коричневые, серые или белые. Поверх подрясника надевается поясок.
Ряса XIX века
Сверху надевают рясу – это верхнее одеяние. Слово происходит от греческого «расон», то есть «поношенная одежда». Ряса тоже длинная, рукава ниже ладоней, широкие. Зимой носят утепленные рясы, похожие на пальто. До XVII века рясы были не обязательны. Большой Московский Собор 1666-1667 годов, тот самый, что провозгласил борьбу с раскольниками, благословил для монахов и священнослужителей одеяния, которые носили на православном Востоке. А черный цвет рясы символизирует, по сути, отсутствие цвета, а вместе с ним – покой и отрешение от мира.
Подрясник и ряса представляют собой одеяния Христа – такую одежду, длиннополую с широкими рукавами, носили в Иудее начала эры.
Скуфья
Головной убор монаха и священника – скуфья. Когда-то это была небольшая круглая шапочка, ею прикрывали выстриженные на макушке волосы – гуменцо. Скуфья имеет четыре складки, которые образуют крест. Вместо скуфьи священники могут носить камилавку – в том случае, если были награждены ею. Это головной убор темно-синего, фиолетового или черного цвета, по форме напоминающий цилиндр. Черная камилавка, покрытая черной тканью, стала частью облачения монаха, этот головной убор называется клобук. Кстати, слово «нахлобучивать», то есть надвигать низко на лоб, уши, образовано именно от названия этого головного убора.
Из кинофильма «Остров»
Православные монахи носят мантию – длинную накидку без рукавов, с застежкой у ворота. Мантия покрывает подрясник и рясу, достает до земли. В первые века христианства мантия была обычным одеянием для всех верующих, отрекшихся от язычества, оставивших в прошлом свои звания и чины. Монашеская мантия всегда черного цвета, епископы носят фиолетовые, митрополиты – голубые, а патриарх – зеленую.
В каком одеянии полагается служить
Богослужебные облачения включают в себя дополнительные одеяния. Они называются ризы. Их нельзя носить в быту, за пределами церкви. После проведенного богослужения они остаются в храме. Традиции относительно ношения ризы уходят корнями еще во времена ветхозаветных священников, ризы носили апостолы. Сам канон сложился в VI веке.
Стихарь
Диаконам во время богослужения полагается лишь стихарь – он надевается на подрясник. Это длинное одеяние с широкими рукавами, белое – символизирующее чистоту души.
На левом плече носят орарь – широкую и длинную ленту. Священникам полагается носить двойной орарь, или епитрахиль – она символизирует две цели священника – служить церкви и совершать таинства. Без епитрахили священник не может проводить богослужение. В случае какой-то чрезвычайной ситуации он может благословить любой длинный кусок материи, веревки и использовать его как епитрахиль. Впоследствии следует либо сохранять за этим предметом облачения его функцию, либо уничтожить его.
Поручи носят в знак того, что через священнослужителя действует сам Господь
Дьяконам, священникам и епископам во время богослужений надлежит носить поручи. Это полосы плотной материи с изображением креста, их надевают на руки. Таким образом подчеркивается, что через священнослужителя действует сам Господь. Поручи также отсылают к узам на руках Христа.
Что представляет собой риза и что еще положено носить священникам и епископам
Священники и епископы на стихарь, который в этом случае носит название «подризник» и шьется из тонких тканей, надевают фелонь. Этот предмет облачения очень древний; согласно изображениям на старинных иконах, Христос тоже носит нечто похожее на фелонь, а кроме того, она напоминает багряницу, в которую был облачен Спаситель перед казнью.
Богослужение
Фелонь представляет собой плащ без рукавов с прорезью для головы. Епископы носят похожую на фелонь ризу – саккос, это накидка уже с рукавами. Саккос появился благодаря тому, что когда-то византийские императоры стали жаловать епископам предметы царского облачения. Саккос шьют из дорогой ткани, на нем имеются 33 пуговицы – по числу земных лет Христа.
Полное священническое облачение включает пояс с нашитым крестом, он надевается поверх подрясника и епитрахили и завязывается сзади, на пояснице. В случае, если у священнослужителя имеются такие награды, он надевает еще несколько предметов облачения – набедренник и палицу, представляющие собой плат на длинной ленте.
Четырехугольный плат - палица на иконе V века
Головной убор епископов – митра. Это высокая твердая шапка, она обычно украшена бархатом, парчовым шитьем, бисером, драгоценными камнями. В качестве награды митру может получить и священник. Среди предметов облачения епископа – широкая длинная лента, омофор, которая спускается одним концом на грудь, другим – на спину или же обоими концами на грудь, сшита или закреплена пуговицами. С этим предметом облачения связана легенда, согласно которой в 910 году Матерь Божия накрыла своим омофором Константинополь, защищая его от разорения варварами.
Патриарх Московский Иоаким
Отличительный нагрудный знак епископа – панагия, на которой запечатлен образ Богоматери. Когда-то панагия содержала в себе ковчежец с мощами, сейчас это уже необязательно.
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