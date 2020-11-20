Что носят священнослужители и монахи, или Чем отличается ряса от ризы

Повседневные одеяния

Христос Пантократор. Икона VI века

Ряса XIX века

Скуфья

Из кинофильма «Остров»

В каком одеянии полагается служить

Стихарь

Поручи носят в знак того, что через священнослужителя действует сам Господь

Что представляет собой риза и что еще положено носить священникам и епископам

Богослужение

Четырехугольный плат - палица на иконе V века

Патриарх Московский Иоаким