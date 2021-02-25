Жестокие будни инкубаторов будущих олимпийских чемпионов в Китае

Плачущие дети — типичная картина для китайских юношеских спортивных школ, где раньше совсем маленьких детей отдавали тренерам для превращения в олимпийских чемпионов. Детей в возрасте от шести лет здесь ждут изнурительные тренировки. Тем не менее сейчас ситуация постепенно меняется: из-за демографического провала, увеличения благосостояния населения и распространения других видов образования.











Девочка растягивает ноги и пытается достать до указки тренера на уроке гимнастики в спортивной любительской юношеской школе Янпу в Шанхае.



Китайская система спортивной подготовки стала одной из наиболее успешных в мире после того, как страна вернулась к участию в Олимпийских играх в 1980 году. Наивысшего расцвета она достигла, когда Китай занял первое место в турнирной таблице летней Олимпиады в Пекине в 2008 году и опустился лишь на второе во время Олимпиады в Лондоне четыре года спустя.







Тренер вытирает девочке слезы на уроке гимнастики. Китайские спортивные школы известны тем, что заставляют детей работать на пределе физических возможностей, чтобы делать из них олимпийских чемпионов.



Сейчас все меньше родителей хотят отдавать детей в ежовые рукавицы тренеров, из-за чего количество учеников в спортивных школах резко сократилось.

В Китае все больше внимания уделяется культурному образованию. Некоторые школы закрылись, другим пришлось пересмотреть системы обучения. В 1990 году таких школ насчитывалось 3687.Дети делают стойку на руках во время урока гимнастики в спортивной любительской юношеской школе Янпу в Шанхае . Споры о релевантности системы спортивных школ начались во время Олимпиады 2008 года в Пекине, поскольку оказалось, что спортсменам трудно найти свое место в жизни после ухода из большого спорта из-за высоких требований к образованию среди растущего среднего класса в Китае.Девочки учатся стоять на руках.Сокращение рождаемости в Китае из-за политики «одна семья — один ребенок» не способствовало улучшению ситуации вместе с жесткой системой образования, в которой ученикам приходится тратить в два раза больше времени на домашние задания , чем в остальных странах мира.Дети на тренировке по бадминтону в спортивной школе Шичахай в Пекине.В 2010 году власти Китая ответили на эту обеспокоенность граждан, введя новую политику под названием «Документ 23» , которая предписывает школам повышать стандарты образования и предоставлять больше поддержки бывшим спортсменам.Девушки-подростки слушают указания тренера во время урока по боксу в пекинской спортивной школе Шичахай.В детской спортивной школе Нового района Пудун номер 1 в Шанхае три года назад отменили сорокалетнюю традицию, согласно которой все ученики должны были учиться, тренироваться и жить на территории кампуса. Сейчас более половины из 700 учеников спортивной школы изучают остальные предметы в других школах. Из оставшихся 300 учеников, постоянно находящихся на территории школы, только около 10% живут за ее пределами.В школе Шичахай бывают и обычные уроки. На стене висит плакат с призывом: «Берите пример с олимпийских чемпионов».Другие школы, например шанхайская юношеская любительская спортивная школа Янпу, приходят в детские сады, чтобы продвигать среди родителей гимнастику как внеклассные игровые занятия для детей. Они называют это «счастливая гимнастика».Инвентарь для тренировок по фехтованию в школе Шичахай раскрашен в цвета олимпийских колец.В пекинской школе Шичахай, украшенной плакатами , прославляющими бывших учеников, ставших олимпийскими чемпионами, предлагается комплексное развитие, а в учениках развивают навыки, которые пригодятся в жизни после завершения спортивной карьеры.Ученик продолжает тренировку по тхэквондо, несмотря на то, что у него идет кровь из носа.Спортивная школа Шанхая, среди учеников которой — бывшая олимпийская чемпионка по плаванию Лю Цзыгэ, в 2012 году перестала принимать спортсменов, которые не прошли академические вступительные экзамены. В школе родителям говорят, что хотят использовать спортивные тренировки для воспитания, а не как самоцель. По словам директора школы, многие учебные заведения двигаются в этом направлении, но процесс достаточно болезненный, поскольку сейчас все еще бытует мнение , что образование и тренировки — это два разных пути и нельзя быть одновременно чемпионом и образованным человеком.Девочки качают пресс на уроке гимнастики в шанхайской школе Янпу.Власти Китая не публикуют статистику записи в спортивные школы, но есть признаки того, что меняющиеся обстоятельства уже начали влиять на качество и количество спортивных кадров в стране. В апреле газета China Sports Daily сообщила, что с 1987 года число спортсменов, обучающихся настольному теннису, сократилось почти на четверть, до 23 266 человек.Девочки болеют за своих подружек во время соревнований по упражнениям на брусьях.Реформирование системы спортивного образования пока идет с трудом. 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