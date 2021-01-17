Уникальные специальности, о существовании которых вы не догадывались

В мире существует множество странных и необычных специальностей, по которым люди получают дипломы. Если вам надоела ваша рутинная работа, вы можете выбрать себе неординарную профессию из нашего списка.



Колдовство

Приключения

Газонный менеджмент

Серфинг

Игра на волынке

Наука о викингах

Боулинг

Этичное хакерство

Каннабис

Карибские острова

Рейки

Искусство комикса

Кукловодство