Уникальные специальности, о существовании которых вы не догадывались

В мире существует множество странных и необычных специальностей, по которым люди получают дипломы. Если вам надоела ваша рутинная работа, вы можете выбрать себе неординарную профессию из нашего списка.
Колдовство
«Серая школа колдовства» из Калифорнии, пожалуй, является единственной школой волшебников, официально признанной академическим учреждением. Школа специализируется в области оккультной магии и работает в основном онлайн, предлагая к изучению более 450 предметов по 16 направлениям. Основатель и директор школы носит звучное имя Оберон Зелл-Равенхарт.
Приключения
В процессе получения диплома по специальности «Приключения» в Государственном Университете Плимута вы научитесь использовать приключения на лоне природы, чтобы помочь детям и взрослым в процессе самопознания и духовного роста. Программа сочетает работу в классе и практические занятия на природе.
Газонный менеджмент
Другую необычную специальность предлагает Государственный Университет Мичигана. Программа газонного менеджмента обучает специалистов для быстро развивающейся отрасли городского озеленения. Получив такой диплом, вы сможете профессионально ухаживать за городскими газонами, спортивными полями, полями для гольфа, парками и скверами.
Серфинг
Двухлетняя программа «Наука и технология серфинга», предлагаемая Корнуэлльским Колледжем Англии предназначена для студентов, желающих построить карьеру в области науки, технологии и социальных наук, относящихся к серфингу. Студенты изучают историю и нюансы данного вида спорта, а также посещают практические занятия.
Игра на волынке
Университет Карнеги-Меллон из Пенсильвании в 1990 году стал первым в мире образовательным учреждением, предлагающим получить специальность «Игра на волынке». Студенты изучают историю и культуру, а также получают практические уроки игры на волынке.
Наука о викингах
Наука о викингах – специальность, предлагаемая Университетским Колледжем Лондона. В процессе обучения вы познаете все тонкости древнего и современного скандинавского языка, научитесь понимать руны и получите представление о культуре скандинавских стран. Третий год программы обучения проходит на Скандинавском полуострове.
Боулинг
Когда Университет Винсеннес из Индианы запустил программу по изучению боулинга, его основной целью было научить студентов управлять механизмом выставления кеглей. С течением времени программа разрослась, и университет добавил в учебный план менеджмент, работу с клиентами, маркетинг и бухгалтерию. Сегодня полное название программы звучит как «Менеджмент и технология индустрии боулинга».
Этичное хакерство
Программа «Этичное хакерство», впервые запущенная в 2006 году в Абертейском Университете в Шотландии, стала первой в мире специальностью со словом «хакерство» в названии. Цель курса — дать студентам знания и умения, необходимые для понимания механизмов, лежащих за хакерскими атаками и научить предпринимать соответствующие контрмеры.
Каннабис
Университет Окстердам из Калифорнии предлагает множество специальностей, имеющих отношение к конопле. Студентам предоставляется богатый выбор вариантов, например: «Готовим с каннабисом», «Карьера с каннабисом», «Методы инъекции» и многое другое.
Карибские острова
Карибские острова обычно ассоциируются с летними каникулами, но самые большие любители этого солнечного региона могут даже получить посвященное ему образование. Предлагаемая несколькими колледжами и университетами Калифорнии, Нью-Хэмпшира и Нью-Йорка программа «Карибские острова» посвящена истории, культуре, обществу и экономике Карибских островов. Надо ли говорить, что практические занятия по такой специальности должны быть потрясающими.
Рейки
Если вы не знаете, что такое рейки, позвольте сообщить вам, что это форма альтернативной медицины, основанная на «исцелении путём прикасания ладонями», которое было создано в 1922 году японским буддистом Микао Усуи. Специализацию «рейки» можно получить в рамках курса «медицинские специальности и клинические науки» в Колледже Годдард в Вермонте.
Искусство комикса
Если вы мечтаете о карьере в индустрии комиксов, то правильный выбор — это направление «Искусство комикса», предлагаемое Колледжем искусства и дизайна в Миннеаполисе, Миннесота. В процессе обучения вы узнаете, как составлять книги комиксов, получите фундаментальные знания о широком спектре креативных решений, исследуете традиционные и цифровые форматы и приобретёте все необходимые навыки и знания для успешного создания собственных комиксов.
Кукловодство
Уроки кукловодства впервые начали давать в Университете Коннектикута в 1964 году, но в последующие годы спрос на эти курсы значительно возрос, и департамент был вынужден ограничить приём. В наши дни выпускники этой программы создают кукол и выступают во многих театрах мира.
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