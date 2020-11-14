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Канализационные люки в Японии

Иногда стоит смотреть под ноги даже для того, чтобы увидеть нечто оригинальное, например, канализационные люки в Японии. Фабьен Парсе побывал в Токио, Хиросиме, Осаке и других городах страны восходящего солнца, где и сфотографировал необычные люки.




В каждом городе и префектуре канализационные люки оформлены в своем неповторимом стиле. Такая практика, предположительно, восходит к 1985 году, когда чиновники в Министерстве строительства разрешили японским муниципалитетам украшать крышки люков, чтобы привлечь внимание жителей к дорогостоящим проектам канализации.

 

Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония









Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония







Канализационные люки в Японии дизайн, канализация, люк, япония





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