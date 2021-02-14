Снежные призраки, или Почему советские лыжники наводили страх на фашистов

Как формировались лыжные батальоны и кого набирали в их состав

«Снежные призраки» и «Белые дьяволы» – так называли немцы бойцов ЛБ. /Фото: ski.ru

Для решения каких задач использовались лыжные бригады

«Действуя смело, решительно, умело, ЛБ совершали на полях сражений настоящие подвиги. Мы с благодарностью будем всегда вспоминать лихую «снежную кавалерию» времён ВОВ» (маршал К. К. Рокоссовский)./Фото: s13.stc.all.kpcdn.net

С чем приходилось сталкиваться «снежным призракам»

Лыжный батальон на марше. /Фото: skisport.ru

Лыжные ОМСБОНЫ и их вклад в победу над фашистами

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Лыжный батальон выдвигается на передовую в ходе битвы за Москву. /Фото: skisport.ru