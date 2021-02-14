Снежные призраки, или Почему советские лыжники наводили страх на фашистов

Зима 1941 года стала переломной в ходе ВОВ – ещё осенью фашисты стояли на подступах к Москве, а советские войска держали оборону, но уже в начале декабря КА начинает контрнаступление. Под Москвой в ходе генерального сражения за столицу действовало более 30 специальных лыжных батальонов. В зимних кампаниях 1941-1942 годов лыжные формирования участвовали в боях почти на всех фронтах, кроме Крымского. Особенно они пригодились на Ленинградском, Карельском, Волховском, Северо-Западном, Калининском фронтах. Лыжная «кавалерия» появлялась внезапно там, где фашисты меньше всего ожидали нападения. За быстроту и незаметность немцы называли их «снежными призраками».
Как формировались лыжные батальоны и кого набирали в их состав
«Снежные призраки» и «Белые дьяволы» – так называли немцы бойцов ЛБ. /Фото: ski.ru
2 сентября 1942 года в СССР выходит постановление Государственного комитета Обороны о необходимости формирования 67 лыжных полков (общая численность бойцов в каждом из них – 3800 человек) и организации соответствующей подготовки личного состава. Такое решение руководством страны было принято исходя из опыта советско-финской войны (он очень пригодился) и ситуации на фронте. Учитывая амбициозные планы Гитлера, советское командование сразу понимало, что война будет затяжной.
Немецкое военное руководство планировало взять Москву ещё до наступления холодов. Не привыкшие к морозам фашисты явно боялись русской зимы, тогда как для большинства наших солдат стужи и метели были привычным делом (исключая выходцев из южных регионов). Дальновидность советских военных оправдала себя сполна – зима 1941 года выдалась снежной, сугробы высотой до полутора метров были серьёзным препятствием для техники, да и пехота в них вязла. И вот тут пришлись очень кстати лыжные батальоны: сугробы им были нипочём, а по скорости и дальности передвижения лыжники на войне были сравнимы с лёгкой кавалерией.
Лыжным батальонам предстояло выполнять задания в тяжелейших условиях, поэтому набор личного состава проходил в основном в регионах, где люди были хорошо адаптированы к большим морозам (в большинстве своём – в Свердловской, Челябинской, Курганской областях). Предпочтение отдавалось выносливым и крепким здоровьем спортсменам – лыжникам, охотникам. Экипировались бойцы ЛБ в телогрейки, ватные брюки, ушанки, валенки и белые маскхалаты. Помимо лыж, им выдавались санки и волокуши для транспортировки пулемётов, а после боя – раненых. Подготовке личного состава придавалось большое значение: были изданы большим тиражом брошюры с подробными инструкциями по обучению бойцов ЛБ, в срочном порядке создавались тренировочные базы. До выпадения снега ходьбу на лыжах отрабатывали, настелив солому в заранее подготовленные по всему маршруту неглубокие траншеи. С началом зимы обучение красноармейцев максимально приблизили к условиям войны – длительные переходы в полной боевой выкладке, освоение навыков выживания на практике. Обучение было рассчитано на пять месяцев. Проверку готовности от командования КА осуществлял маршал К. Е. Ворошилов.
Для решения каких задач использовались лыжные бригады
«Действуя смело, решительно, умело, ЛБ совершали на полях сражений настоящие подвиги. Мы с благодарностью будем всегда вспоминать лихую «снежную кавалерию» времён ВОВ» (маршал К. К. Рокоссовский)./Фото: s13.stc.all.kpcdn.net
Лыжников направляли в самое логово врага. Их не выгружали как пехоту ближе к фронту – от места выгрузки им приходилось идти трое суток. По тылам немцев они уходили порой надолго – на 2-3 недели на расстояние за 200 км, проводили разведку боем, брали в плен «языков», громили гарнизоны, штабы и базы противника, захватывали документацию, минировали дороги, устраивали засады.
Нередко им приходилось быть на острие атак – сделать дерзкую вылазку и отвлечь на себя внимание противника от продвижения основных сил.
С чем приходилось сталкиваться «снежным призракам»
Лыжный батальон на марше. /Фото: skisport.ru
Личному составу ЛБ приходилось испытывать огромные нагрузки. Преодолевая большие расстояния, чаще всего ночью, бойцы могли себе позволить короткий сон днём на привале. Оборудовать место для сна не было ни сил, ни времени, в лучшем случае – шалаш из веток хвойных деревьев. Развести костёр, чтобы согреть или приготовить пищу, было нельзя. После длительного маршевого броска бойцам приходилось без отдыха идти в атаку.
Спецгруппы Вермахта за такими батальонами охотились, пытаясь выследить их по лыжне. Немцы очень боялись «снежных призраков» – бойцы ЛБ имели хорошую физическую и боевую подготовку, кроме того, на них работал фактор внезапности. В Карелии и Ленинградской области ЛБ приходилось ещё сталкиваться с финскими «кукушками» – снайперами-лыжниками, которые фиксировались на деревьях специальными креплениями и наносили большой урон «летучим» советским отрядам.
Лыжные ОМСБОНЫ и их вклад в победу над фашистами
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Лыжный батальон выдвигается на передовую в ходе битвы за Москву. /Фото: skisport.ru
В начале войны НКВД получило указание от ГКО об организации боевой и диверсионной деятельности в тылу врага. Для этого были созданы отдельная мотострелковая бригада особого назначения. Укомплектовывалась она в основном слушателями высшей пограничной школы НКВД (командирский состав) и ведущими спортсменами (не только лыжниками, но и боксёрами, атлетами). В состав ОМСБОН войск НКВД входили два мотострелковых полка, противотанковые и миномётные батареи, рота связи, автомобильная и парашютно-десантная роты, мобильные лыжные отряды, подразделения материально-технического обеспечения.
Основными задачами бригады были: разведывательные операции, создание агентурной сети на оккупированных территориях, организация партизанской войны, руководство радиоиграми, предназначенными для дезинформации противника. Усилиями ОМСБОН наносился огромный ущерб вражеской армии: пущенные под откос поезда с техникой, живой силой, боеприпасами и горючим; уничтоженные железнодорожные и шоссейные мосты, промышленные предприятия и склады, кабеля телефонно-телеграфные линии; ликвидировано большое количество агентов и пособников врага. В зимний период вклад лыжных отрядов в выполнение поставленных перед ОМСБОН задачами был очень весомым. Именно благодаря им становились возможными дерзкие операции в тылу противника в условиях суровой и снежной зимы.
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