10 лучших триллеров, которые были сняты во времена СССР, но интересны и сегодня

Советские триллеры, несмотря на то, что были сняты довольно давно, могут и сегодня поразить зрителя. Режиссёрам и тогда удавалось создавать атмосферу тревожного ожидания и безнадёжности, держать в напряжении и даже вызывать леденящий душу холодок. Увлекательный сюжет, талантливая игра актёров и идеально подобранная музыка лишь усиливают эмоциональное напряжение и не дают оторвать взгляд от экрана.
«Экипаж», 1979 год, режиссёр Александр Митта
Этот фильм уже давно стал легендой и в особом представлении не нуждается. Его можно смотреть много раз, сюжет всё так же захватывает и держит в напряжении,
как и при первом просмотре. Уникальная режиссура, потрясающая актёрская игра и пронзительная музыка Альфреда Шнитке сделали «Экипаж» непревзойдённым на сегодня шедевром.
«Игла», 1988 год, режиссёр Рашид Нугманов
Больше тридцати лет прошло с момента выхода на экраны фильма «Игла», но он и сегодня остаётся актуальным и востребованным. Возможно, пристрастные критики найдут в нём множество
недостатков, но «Иглу» отличает нетривиальный сюжет, и, конечно, личность человека, сыгравшего главного героя и написавшего музыку. Виктор Цой – это легенда, которую забыть невозможно.
«Противостояние», 1985 год, режиссёр Семён Аранович
Детективный триллер, снятый по одноименной повести Юлиана Семёнова, многие считают одним из лучших представителей своего жанра.
Здесь нет погонь и перестрелок,
зато присутствует интеллектуальный поединок и нарастающее напряжение, местами переходящее в настоящий ужас.
«Мираж», 1983 год, режиссёр Алоиз Бренч
Фильм был снят по мотивам романа Джеймса Хэдли Чейза «Весь мир в кармане», но многие зрители сходятся во мнении о том, что в данном конкретном случае экранизация получилась ярче, убедительнее и гораздо более напряжённой, чем литературный оригинал. Захватывающий
сюжет, невероятно убедительная игра актёров, музыка и обстановка фильма не дают никакой возможности расслабиться до самых последних секунд картины.
«Тегеран-43», 1980 год, режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов
Этот фильм отличается невероятно сложным сюжетом, в котором накрепко переплелись шпионская романтика и не всегда чистые политические игры. Картина настолько убедительна, что после просмотра невозможно избавиться от ощущения, будто всё происходило на самом деле
, а создатели всего лишь реконструировали исторические события.
«Злой дух Ямбуя», 1977 год, режиссёр Борис Бунеев
В 1978 году этот фильм, снятый по одноимённой повести Григория Федосеева, стал лидером проката. Атмосфера картины не может никого оставить равнодушным: прекрасные сибирские пейзажи контрастируют с леденящим душу страхом, а музыка лишь усиливает впечатление и от красоты, захватывающей дух, и от ужаса перед невиданным врагом.
«Дорогая Елена Сергеевна», 1988 год, режиссёр Эльдар Рязанов
Картина, созданная великим режиссёром, далеко не так известна, как другие его фильмы, хотя её по праву можно назвать одной из лучших в творчестве Эльдара Рязанова. Начало кажется радостным и не обещающим никаких сюрпризов: в гости к учителю приходят её ученики. Но последовавшие за этим
события оборачиваются самой настоящей драмой.
«Камышовый рай», 1989 год, режиссёр Елена Цыплакова
Основанный на реальных событиях, происходивших в начале 1980-х годов в Кустанайской области Казахстана, фильм Елены Цыплаковой поражает своей точностью и правдивостью. Жизнь поставила в жестокие условия молодого бродягу, попавшего в подпольный концлагерь
, который основала мафия. Сюжет держит в напряжении до самого финала, а концовка оказывается совершенно неожиданной.
«Возвращение резидента», 1982 год, режиссёр Вениамин Дорман
Продолжение «Ошибки резидента» и «Судьбы резидента» очень отличается от первых двух частей. В нём больше политики,
но больше и напряжения, многократно переплетаются сразу несколько детективных сюжетов, которые и держат зрителя в постоянном напряжении.
«Десять негритят», 1987 год, режиссёр Станислав Говорухин
Ещё один фильм, который можно смотреть бессчётное количество раз, находя всё новые детали и делая новые открытия.
Кажется, в этом напряжённом и захватывающем детективном триллере прекрасно всё: атмосфера, пейзажи, музыка, и, конечно, талантливая игра актёров, сумевших реализовать на экране замысел великого режиссёра.источник
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