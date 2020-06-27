Необычные правила поведения в разных странах мира

С нами не соскучишься!

Откройте для себя эти уникальные застольные привычки жителей разных стран мира.



1. Вилка и ложка

2. Рыбная примета

3. Без рук

4. Тайм-аут по-бразильски

5. Чай на донышке

6. Кофе — стоп

7. Смотрите под ноги