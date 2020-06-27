Необычные правила поведения в разных странах мира

Откройте для себя эти уникальные застольные привычки жителей разных стран мира.
1. Вилка и ложка
В Таиланде вилка и ложка подаются на стол одновременно, но используются не так, как привыкли европейцы. Прибор с зубчиками нужен исключительно для того, чтобы переложить еду в ложку, а потом уже отправить в рот. Интересно, что тайцы долгое время вообще не пользовались столовыми приборами. Они появились в домах только при короле Монгкуте в XIX веке, благодаря его политике сближения с Европой. Но несмотря на то, что с того времени прошло уже больше столетия, в некоторых провинциях до сих пор едят по старинке — руками.
2. Рыбная примета
Переворачивать в Поднебесной рыбу при еде — это все равно что ставить пустые бутылки на стол в России. В Китае за столом принято отделять сначала верхний слой, потом скелет и только после него приниматься за нижний слой. Существует древнее поверье: если переворачивать рыбу, точно так же будет переворачиваться лодка во время следующей рыбалки. И ничего, что на лодках по морю уже не плавают, на автомобилях-то все ездят! Кто знает, вдруг поверье распространяется и на сухопутный транспорт? Соблюдают примету, разумеется, не все, но она есть.
3. Без рук
Стейк, салат, пицца, сэндвич, картофель фри… Знаете, что объединяет эти блюда в Чили? То, что их принято есть ножом и вилкой. Руками — ни-ни! В этой стране правила этикета куда более формальны, чем в других южноамериканских странах. Поэтому, если вы решите забежать в заведение общепита, чтобы перекусить сэндвичем, не удивляйтесь, увидев, как люди копаются с ножами и вилками. Взять бутерброд в руки вам, конечно, никто не запретит. Однако помните, вы рискуете не только заработать косые взгляды других посетителей, но и обляпаться. Огромные сэндвичи с кусками мяса, помидорами, листьями салата и другими начинками, щедро сдобренные майонезом, не так просто есть руками.
4. Тайм-аут по-бразильски
В чурраскариях — бразильских ресторанах, где готовят на гриле, — нужно держать себя в руках, чтобы не умереть от обжорства с пустым кошельком в кармане. Официант будет подносить вам новые блюда до тех пор, пока жетон, который лежит на вашем столе, повернут зеленой стороной вверх. Если перевернете на красную сторону, официант поймет, что вы нуждаетесь в гастрономическом тайм-ауте.
5. Чай на донышке
Недельная заварка — страшный сон степного жителя. Хуже могут быть только пакетики. Чай в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Туркменистане и Таджикистане — нечто большее, чем просто напиток. Им открывается и завершается любая трапеза, им встречают гостей, в течение дня и в перерывах между приемами пищи он может подаваться отдельно, и каждый раз вам заварят свежий. А если вы пришли в гости и вам подали пиалу, в которой налито чуть меньше половины, не думайте, что хозяин жадничает. Во время беседы гость сможет пить горячий чай и не обжигаться. Так что чай на донышке — это забота. А вот полная пиала, напротив, означает, что вам не стоит задерживаться.
6. Кофе — стоп
Кофе в ближневосточных странах готовит всегда хозяин. Первую чашку он наливает себе, «на пробу», вторую — самому уважаемому члену компании, затем разливает напиток остальным гостям. Отказаться от кофе — значит оскорбить хозяина. А не предложить гостю чашку — бросить вызов пришедшему. Пить кофе принято медленно, периодически запивая стаканом холодной воды, так как по традиции его готовят очень крепким и без сахара. Имейте в виду: пока вы будете подавать хозяину пустую чашку, он так и будет в нее подливать. А отказываться, как вы помните, не принято. Остановить процесс и никого не обидеть можно лишь двумя способами: перевернув чашку или легонько покачав ею из стороны в сторону.
7. Смотрите под ноги
О популярности рестораций можно судить не по отзывам на TripAdvisor, а по… мусору под ногами. Подумаешь, стаканчик упал! Не поднимать же? Бумажки, пластиковые ложечки, салфетки, пакетики из-под сахара — все это никогда не мешало испанцам наслаждаться чашечкой кофе. Примета «чем больше мусора, тем популярнее место» работала и будет работать всегда. Интересно, что в сидрериях — барах, специализирующихся на розливе сидра, — на полу можно найти и следы фирменного напитка, так как его остатки принято выплескивать в специальные дырки в полу, да и просто на асфальт. Будьте внимательны, не падайте!
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