Что носили наши предки 1000 лет назад: Самая древняя модная одежда, найденная археологами

Носки

Вязаные носки 300—499 годов, найденные в Египте в конце XIX века.

Штаны

Древняя пара брюк возрастом 3300 лет была найдена в гробницах Янхай в Западном Китае в 2014 году

Платье

«Платье Тархан» пролежало в гробнице 5 тысяч лет

Бюстгальтер

Самый древний сохранившийся бюстгальтер имеет возраст около 500 лет

Обувь

Сандалии, сплетенные из полыни, возрастом в 10 тысяч лет – самый старинный образец обуви, найденный археологами

Туфли из Армении возрастом в 5,5 тысяч лет – самая древняя кожаная обувь

Украшения

Самое старинное в мире украшение – орлиные когти со следами обработки , возраст 130 тысяч лет