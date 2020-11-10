Как казаки выгнали турок из Азова, и Почему это не смогла сделать русская армия

Говоря о самых ярких эпизодах из истории казачества, стоит вспомнить славное Азовское сидение. По уровню проявленного героизма и напряжённости это событие приравнивается историками разве что к Великой осаде Мальты. Оборона казаками Азовской крепости имела значение для всего Российского государства и сыграла на международном имидже страны. Огромное войско Османской империи оказалось повержено вольными казаками, а попытки вернуть себе былые рубежи привели к еще более позорному бегству турок.
Привлекательная местность и неприступная турецкая крепость
Разрушенные пушками стены крепости. /Фото: i0.wp.com
С древности местность, в которой располагается Азов, привлекала разные народы. Находящиеся на возвышенности ворота в Азовское море позволяли контролировать окрестности. Хозяева в поселении менялись регулярно. Когда-то эти земли занимал понтийский царь. После греков пришли итальянцы, затем Азов контролировался русскими, позже верх взяли ордынцы. В 1471-м здесь обосновались турки, не жалевшие сил и финансов на возведение укреплений. При них в городе появилась каменная крепость с тремя с десятками башен и широким рвом.
Минимум 4 тысячи османских воинов держали оборону при помощи 200 пушек всех калибров. Боеприпасами и продовольствием турки были обеспечены на год вперед. Но несмотря на всю серьезность укреплений и подготовки крепость часто подвергалась казацким набегам. Во время атак 1625-го и 1634-го казакам даже удалось частично разрушить каменные стены. Турецкий Азов перекрывал казакам путь к Азовскому морю, поэтому они решили во что бы то ни стало избавиться от чужеземцев.
Отвлечение турок на персов и шанс для казаков
Бои шли жесточайшие, часто доходило до рукопашной. /Фото: artcriminalist.com
В 1637 году турецкий султан задумал совместный с Крымским ханством поход на персов. Заключив мир с Речью Посполитой, Мурад расслабился и не видел угрозы здешним подконтрольным землям. Этот момент и стал решающим - на Дону начинаются сборы войска. Идти на Азов добровольно вызвались до 5 тысяч донских, около тысячи запорожских казаков, а также донские торговцы и ремесленники. Взяв в атаманы Михаила Татаринова,
добровольцы выдвинулись в поход.
По берегу шла конница, пехота с сотней пушек двигалась по реке. 21 апреля началась осада города, параллельно возводились укрепления, насыпи и рвы. Через месяц из Воронежа пришла помощь от царя - провиант и боеприпасы. Когда поняли, что огонь по крепости малоэффективен, принялись за подкопы. Операция оказалась успешной, и часть стены крепости рухнула. В образовавшийся 20-метровый пролом казачьи подразделения пошли во главе с атаманом. Город зашумел уличными рукопашными боями, а с обратной стороны казаки штурмовали Азов при помощи лестниц. Спустя несколько дней город перешел под казачий контроль. Новые хозяева освободили до 2 тысяч православных рабов, захватили пару сотен турецких пушек. Потери в Казачьем войске достигали тысячи человек.
Новый султан и новые решения
Реконструкция боев под Азовом в 1637-м. /Фото: yandex.ua
Казаки заправляли Азовом 5 лет. Их силами восстановлен исторический собор Иоанна Предтечи, построена новая церковь Николая Угодника, а Азов объявили вольным христианским городом. Это место притягивало тысячи купцов из Кафы, Керчи, Тамани, благодаря чему азовские пристани кишели множеством товаров. Но казаки понимали, что враг с потерей такой благодатной земли не смирится и рано или поздно вернется снова. Когда турецкий султан направил в адрес русского царя претензии, тот в прямом смысле отрекся от причастности к завоеванию Азова и заявил, что казаки действовали самовольно. Султан же, уверенный, что казаки лишены царской поддержки, повелел крымской рати и воинам Темрюка и Тамани вернуть Азов. Но инициативы полевых орд легко отбивались казаками, а турецкие сателлиты массово попадали в плен.
Вскоре Мурада сменил на троне его брат. Он не стал брать во внимание тяжесть собственного внешнего положения и объявил подготовку массового похода на Азов. В 1641-м армия паши двинулась на казацкие угодья. Не считая наемников из Венеции, молдован и валахов, турецкое войско насчитывало не менее 40 тысяч янычар со спагами, полста тысяч крымских татар и до 10000 черкесов. Флотом были доставлены к Азову свыше 100 тысяч проломных пушек с двухпудовыми ядрами, до 700 мелкоснарядных пушек и несколько десятков зажигательных мортир. Азов располагал семитысячным личным составом с атаманом Петровым во главе. Причем около 800 из них были женщины.
Настойчивые круглосуточные атаки и турецкий позор
Турки спасались бегством. /Фото: avatars.mds.yandex.net
В первый день крепость штурмовали около 30 тысяч солдат паши. Казаки отбрасывали противника пушечным огнем, бросались на подошедших к стенам в рукопашную, рубили янычар. В тот день турок стало меньше на 6 тысяч. Потерпев со старта поражение, они перешли на осадную тактику, возводя множественные укрепления и готовясь к долгому противостоянию. На помощь подоспели и казаки с прилегающих территорий, отрезая связь турок с Крымом и нанося удары по тылам. Но многократно превосходящими силами враг сумел параллельно возвести высокие валы вдоль крепостных стен и подготовиться к бомбардировке. Мортиры забрасывали Азов бомбами, сотни тяжелых пушек ломали казачьи стены, методично разрушая их до основания. Но казаки держались, насыпая за каждым разбитым укреплением новый и новый вал.
Зажатые между казаками турки начали испытывать дефицит продовольствия. А с приходом осени их ряды проредила агрессивная эпидемия. И пока враг разбирался со сложившимися проблемами, казаки, что называется, зарылись в землю. Обустроив ниже уровня почвы огневые укрытия, жилища и подземные ходы, они вырезали врага в ходе ночных вылазок.
Не помогла и новая тактика паши – ежедневно отправлять на штурм 10 тысяч свежих отдохнувших солдат. Конечно, казакам приходилось нелегко, около половины уже значились погибшими, кончались боеприпасы и продукты питания, но азовское сидение продолжалось. Разочаровавшийся в этой операции крымский хан не выдержал первым, сняв свое воинство и отправившись восвояси. Отчаявшийся паша продолжал непрерывные атаки. Дошло до того, что, не видя другого выхода, турки начали подкуп перебежчиков.
Но и здесь их ждала неудача – желающих предать собратьев за огромные деньги не нашлось. В какой-то момент пали духом и казаки, долгое время живущие за пределом человеческих возможностей. Написав царю с патриархом прощальное письмо, оставшиеся в живых воины выдвинулись навстречу врагу. Но подойдя к позициям врага казаки обнаружили пустой турецкий лагерь. Так совпало, что несколькими часами ранее паша объявил осаду оконченной и увел войско к кораблям. Изможденные, но одухотворенные таким чудом казаки нашли в себе силы броситься в погоню. Настигнув врага, выдержавшие трехмесячную осаду воины обратили турок в панику и бегство. Спасаясь, те давили друг друга и переворачивали лодки.
Так полным разгромом завершилась для самонадеянных янычар борьба с азовскими защитниками. По разным подсчетам, турки потеряли от 20 до 60 тысяч своих людей, отступив с позором.
К слову, мы и сегодня очень мало знаем об Османской империи. Например, о простом факте, что некоторые султаны воспитывались в клетках.
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